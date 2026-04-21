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▲興建於民國1957年的中興會堂，過去長期作為省府集會、接待元首及外賓的重要場域。（圖／國發會提供）

興建於1957年，曾經歷過921大地震的「中興會堂」（小白宮）在2011年被南投縣政府登錄為歷史建築，但長年下來建物及設施老舊、漏水、耐震強度不足，因此國發會接管後啟動6年修復工程，讓老建築以嶄新姿態再現風華。興建於民國1957年的中興會堂，過去長期作為省府集會、接待元首及外賓的重要場域，其典雅的白色建築造型與對稱之美，一說其規劃源自於戰鬥機外型構想而來，是中興新村最具代表性的地標。國發會表示，小白宮歷經921大地震，並於2011年由南投縣政府登錄為歷史建築，這棟屋齡近70年的歷史建築，雖然外表典雅，但建物及設施老舊、漏水、耐震強度不足，國發會接管後啟動小白宮歷史建築修復工作，再現歷史地標。國發會依《文化資產保存法》辦理修復及再利用計畫、規劃設計等作業後，中興會堂修復工程於2024年12月30日正式動工，主要工項為整體修繕、建物耐震能力補強及改善使用性，並特別強化夜間燈光設計，透過溫潤光影突顯其幾何線條之美，成為中興新村夜間觀光的新亮點。國發會強調，小白宮修復完工象徵著中興新村活化工作的新里程碑，未來將結合周邊青少年活動中心，串聯中興大操場、光華兒童公園、第三市場等場域，導入會議、展覽、青創成果展示以及藝文活動等多元機能，並整合地方資源，形成文化產業廊帶，讓中興新村不僅是歷史的縮影。