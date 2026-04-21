食藥署今（21）日公布邊境查驗不合格品項，包括「總裁國際有限公司」自中國進口蒸籠紙容器具因溶出試驗不符規定，300公斤須退運或銷毀。另外，「綠活企業有限公司」報驗的法國肉桂粉檢出重金屬鉛超標，8.25公斤同樣需全數退運或銷毀。

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食藥署公布最新邊境查驗不合格名單，總計13項。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，其中在輸入業者「綠活企業有限公司」報驗的法國肉桂粉，檢出重金屬鉛每公斤1.0毫克、鎘每公斤0.4毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」於香草植物及香辛植物類鉛限量為0.3 mg/kg，鎘限量為0.2 mg/kg，不符合食品安全衛生管理法第17條規定。這批法國肉桂粉總計8.25公斤必須退運或銷毀。

中國進口蒸籠紙溶出試驗不符規定　300公斤攔截

另外，知名黑糖珍珠鮮奶母公司「總裁國際有限公司」自中國進口的蒸籠紙，以4%醋酸於95℃放置30分鐘，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣35 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以紙類與食品直接接觸面的部分為塑膠類，蒸發殘渣合格標準為30 ppm以下，此批中國蒸籠紙總計300公斤必須退運或銷毀。

食藥署表示，針對「總裁國際有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

食藥署統計近半年，從去年10月13日至今年4月13日止，受理中國的「其他紙或紙板製的盤、碟、杯及其類似品，食品接觸面含其他塑膠材質」，報驗166批，檢驗不合格6批，不合格率3.6%，檢驗不合格原因為蒸發殘渣不合格。

食藥署從今年4月21日起至今年5月20日止，在邊境針對中國的「其他紙或紙板製的盤、碟、杯及其類似品，食品接觸面含其他塑膠材質」採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...