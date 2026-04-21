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馬英九基金會人事風波未歇，遭指控涉財政紀律案件的前執行長、國民黨副主席蕭旭岑今（21）日公開表示，希望現在在馬英九身邊的國安會前秘書長金溥聰、代理執行長戴遐齡和顧問廖繼斌等人，好好照顧馬前總統，不要事情過去就不管，「千萬不要落跑」。金溥聰稍早發出聲明，表示等調查報告完成後，會親自面對媒體，完整說明協助馬英九調查始末，「絕不會逃避」。蕭旭岑今在資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪時，表示望仍在馬英九身邊的人士，包括前國安會秘書長金溥聰、代理執行長戴遐齡，或是外界傳出廖繼斌可能接任執行長，無論人事如何調整，最重要的是好好的照顧馬英九前總統，千萬不要落跑，並強調「別在風波過後就不管馬前總統了」。金溥聰今發出聲明，財團法人馬英九文教基金會馬英九董事長昨日已請三人調查小組盡快完成調查報告，他不必跟當事人針鋒相對，徒增事端，他只需靜待三人小組的結案報告盡速出爐，讓證據說話，只要水落石出，真相自會大白。針對蕭旭岑強調外界對他有許多不實指控，金溥聰表示，據他了解，馬英九基金會從未對外放話，也請當事人不要輕易受人挑撥。對於當事人直接點名他，要「好好照顧馬英九，不要落跑。」金溥聰承諾將會等三人調查小組的調查報告完成後，親自面對媒體，完整說明他協助馬英九董事長調查此事的始末，及所有相關事實，絕不會逃避