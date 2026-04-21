全聯福利中心再掀「搶奶大戰」！近日有網友驚喜發現，由「高大鮮乳」推出的高品質子品牌「牧質調鮮奶」，竟在全聯祭出限時買一送一優惠，2 大瓶僅需 95 元，換算一瓶936ml不到48元，很划算。消息在臉書社團曝光後引發瘋搶，不少網友大讚這款在 2026牛奶評比討論區中因高蛋白質含量備受關注的鮮乳，是近期性價比最高的選擇。
🟡 狂賀奪世界金獎！「1+1」神祕兩入袋價格超殺
根據網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」提供的照片顯示，這款「牧質調鮮奶」之所以祭出罕見的買一送一，是為了歡慶品牌榮獲「世界品質評鑑大賞（Monde Selection）特金獎」。
內行網友提醒，這項優惠並非單瓶跳價，而是廠商將 2 瓶鮮乳放入特製的「1+1」塑膠袋中綑綁銷售，標價 95 元。有網友分享搶購經驗：「看到袋子不要猶豫，這款產量極少，架上通常只會放 1 到 2 組，而且袋子被拆掉就沒優惠了，錯過真的會哭！」。
🟡 牛奶推薦首選！身世揭密：竟是「高大」最強分身
這款「牧質調鮮奶」其實大有來頭，它是由被譽為鮮乳界愛馬仕的「高大鮮乳」於 2024 年推出的新子品牌。乳源來自高雄橋頭、養牛達 50 年的「久益牧場」，標榜單一乳源、脂肪無調整。
根據高大鮮乳官網資料，該款鮮乳每 100 毫升蛋白質含量高達 10.3 公克，數值甚至優於母品牌高大鮮乳（9.4 公克）。愛好者實測後紛紛大讚：「口感非常香醇濃郁，拿來配木瓜或咖啡簡直完美。」。
🟡 捕獲地圖曝光！中南部大豐收、北部網友哭：買不到
針對這波神級優惠，我們整理網友在社團中回報的「成功捕獲門市」主要集中在中南部，名單如下：
🟡 內行提醒：買之前先看「袋子」與「日期」
不少網友提醒，這款優惠預計到 4 月 30 日為止。若在架上看到已經被拆封、沒有「塑膠袋兩入裝」的散瓶，通常就沒有買一送一優惠。路過全聯時，記得先往貨架深處尋找有無「兩瓶一袋裝」的完整版，才是搶便宜的正確姿勢。
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根據網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」提供的照片顯示，這款「牧質調鮮奶」之所以祭出罕見的買一送一，是為了歡慶品牌榮獲「世界品質評鑑大賞（Monde Selection）特金獎」。
內行網友提醒，這項優惠並非單瓶跳價，而是廠商將 2 瓶鮮乳放入特製的「1+1」塑膠袋中綑綁銷售，標價 95 元。有網友分享搶購經驗：「看到袋子不要猶豫，這款產量極少，架上通常只會放 1 到 2 組，而且袋子被拆掉就沒優惠了，錯過真的會哭！」。
這款「牧質調鮮奶」其實大有來頭，它是由被譽為鮮乳界愛馬仕的「高大鮮乳」於 2024 年推出的新子品牌。乳源來自高雄橋頭、養牛達 50 年的「久益牧場」，標榜單一乳源、脂肪無調整。
根據高大鮮乳官網資料，該款鮮乳每 100 毫升蛋白質含量高達 10.3 公克，數值甚至優於母品牌高大鮮乳（9.4 公克）。愛好者實測後紛紛大讚：「口感非常香醇濃郁，拿來配木瓜或咖啡簡直完美。」。
🟡 捕獲地圖曝光！中南部大豐收、北部網友哭：買不到
針對這波神級優惠，我們整理網友在社團中回報的「成功捕獲門市」主要集中在中南部，名單如下：
- 高雄： 岡山（公園西路店、民族圓環店）、陽明路、明仁路、建工路。
- 台南： 安南區、永康鹽行。
- 台中： 西屯區分店。
🟡 內行提醒：買之前先看「袋子」與「日期」
不少網友提醒，這款優惠預計到 4 月 30 日為止。若在架上看到已經被拆封、沒有「塑膠袋兩入裝」的散瓶，通常就沒有買一送一優惠。路過全聯時，記得先往貨架深處尋找有無「兩瓶一袋裝」的完整版，才是搶便宜的正確姿勢。