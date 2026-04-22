我是廣告 請繼續往下閱讀

▲駐斯洛伐克台北代表處。（圖／記者李青縈攝）

中東歐地區憑藉獨特的地理優勢與產業基礎，而斯洛伐克近年也逐漸成為台灣企業「向東擴張」的核心戰略地。駐斯洛伐克代表李南陽指出，台灣在當地是僅次韓國的第二大投資國，目前希望推動半導體的封裝測試，串連V4國家在新歐洲打造半導體供應鏈。「這裡曾是前蘇聯時代的坦克與軍械製造基地，擁有深厚的工業底蘊與成本優勢。」李南陽說，斯洛伐克是我國重要經貿據點，鴻海、友達等都在進駐已久，不只擁有工資較低的優勢，這邊地點是歐洲心臟，往東到巴爾幹半島，甚至是俄羅斯、英國等物流據點也不遠，對公司營運有利。不僅如此，斯洛伐克也是「V4國家」中（另有匈牙利、波蘭、捷克）唯一加入歐元區的國家。李南陽表示，雖然加入初期會面臨通膨陣痛期，但是可以減少匯率風險更具投資穩定性，對吸引觀光客或是廠商設廠都是有利的因素。當地最大投資國韓國，是以汽車工業為發展主題，兩大車廠現代、起亞都在當地深耕。李南陽表示，這邊以前因為做坦克、手槍等有扎實工業基礎，人均汽車產量位居世界第一，但是目前希望推動當地，從汽車工業轉向、跟台廠合作往半導體發展，可以創造更多產值。李南陽指出，希望把中東歐串連，在斯洛伐克做封裝測試，波蘭、捷克等做半導體設計，打造橫跨新歐洲的半導體供應鏈。除了高科技產業，民生與運動產業也是台商可著力之處。李南陽說，由於運動風氣盛行，我國自行車大廠巨大（Giant）已在鄰近的匈牙利進行投資，代表處將持續扮演協助角色，強化台商在當地的營運效率。