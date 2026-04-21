韓國女團BLACKPINK成員Jisoo，在親哥哥捲入性騷擾爭議後，昨（20）日正式發布官方立場並劃清界線，而明日要飛往巴黎參加時尚活動行程的Jisoo，原本還有發拍攝邀請給韓國媒體，卻在今日臨時宣布喊卡不開放拍攝，也被認為是因為哥哥的爭議而選擇取消。
Jisoo機場拍攝臨時喊卡 疑因親哥爭議取消
Jisoo明日將前往法國巴黎，以往時尚活動出發前的機場路，都會發拍攝通告給攝影記者，讓媒體來拍攝所謂的「機場時尚」，也是整個海外活動的宣傳環節之一。但今日Jisoo公司方面突然宣布機場拍攝取消、不開放媒體取材，相關人士表示：「因內部不可避免的因素，採訪行程取消，我們對此造成的困惑深表歉意，並懇請您的理解。」雖然沒有明說原因，但普遍猜測就是因為哥哥的爭議，避免造成更大困擾所以才選擇取消。
Jisoo親哥疑強制猥褻 公司發聲明劃清界線
據韓國警方在17日表示，首爾江南警察署於15日，在首爾江南區住處以現行犯逮捕一名30多歲男子A某，A某涉嫌在自家對一名女性直播主進行強制猥褻。據悉，A某先以約300萬韓元（約台幣64萬）購買「餐敘約會券」，並於15日晚在江南某餐廳與受害人見面，之後在飲酒後將對方帶回住處並犯案。
之後有傳聞指出該名A某就是Jisoo的親哥哥，又有自稱哥哥妻子的女子出面指控家暴，在醜聞滿天飛的同時，有消息稱哥哥曾是Jisoo所屬公司的管理層人士，引發外界關注。對此，Jisoo所屬公司昨日透過法律代理人發布官方聲明，表示：「Jisoo自幼開始練習生生活，很早便獨立並長期與家人分居，對該名人士的私生活並不知情，也無法介入。」
聲明中也指出：「在Blissoo設立過程中，確實曾接受家人提供的部分有限建議，但家人並未領取任何報酬，也未參與公司任何決策。」同時，對於親哥哥曾為Blissoo共同創辦人或管理層的傳聞，公司亦強調「並不屬實」。
另外還有人發現，Jisoo主演的Netflix原創劇《月刊男友》片尾製作名單中，原本出現的親哥哥姓名已被刪除，目前僅標示為「Blissoo娛樂」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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Jisoo明日將前往法國巴黎，以往時尚活動出發前的機場路，都會發拍攝通告給攝影記者，讓媒體來拍攝所謂的「機場時尚」，也是整個海外活動的宣傳環節之一。但今日Jisoo公司方面突然宣布機場拍攝取消、不開放媒體取材，相關人士表示：「因內部不可避免的因素，採訪行程取消，我們對此造成的困惑深表歉意，並懇請您的理解。」雖然沒有明說原因，但普遍猜測就是因為哥哥的爭議，避免造成更大困擾所以才選擇取消。
據韓國警方在17日表示，首爾江南警察署於15日，在首爾江南區住處以現行犯逮捕一名30多歲男子A某，A某涉嫌在自家對一名女性直播主進行強制猥褻。據悉，A某先以約300萬韓元（約台幣64萬）購買「餐敘約會券」，並於15日晚在江南某餐廳與受害人見面，之後在飲酒後將對方帶回住處並犯案。
之後有傳聞指出該名A某就是Jisoo的親哥哥，又有自稱哥哥妻子的女子出面指控家暴，在醜聞滿天飛的同時，有消息稱哥哥曾是Jisoo所屬公司的管理層人士，引發外界關注。對此，Jisoo所屬公司昨日透過法律代理人發布官方聲明，表示：「Jisoo自幼開始練習生生活，很早便獨立並長期與家人分居，對該名人士的私生活並不知情，也無法介入。」
聲明中也指出：「在Blissoo設立過程中，確實曾接受家人提供的部分有限建議，但家人並未領取任何報酬，也未參與公司任何決策。」同時，對於親哥哥曾為Blissoo共同創辦人或管理層的傳聞，公司亦強調「並不屬實」。
另外還有人發現，Jisoo主演的Netflix原創劇《月刊男友》片尾製作名單中，原本出現的親哥哥姓名已被刪除，目前僅標示為「Blissoo娛樂」。
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