許多民眾都有近視問題，眼鏡成為不可或缺的存在，有人喜歡佩戴隱形眼鏡，有人則把眼鏡當成造型的一部分，每天戴出門的眼鏡可能會沾到油污或灰塵，就有好市多會員分享眼鏡清潔好物「蔡司拭鏡紙」，不僅攜帶方便、清潔力強，擦拭後幾乎不會在鏡片留下水痕，吸引不少人認證好用，「非常推，我一次都買2盒」。
擦完眼鏡還可擦手機 每張1.6元、僅限線上購物
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，自己用過蔡司拭鏡紙後，就回不去了，不過身邊好像沒什麼人在用，所以跟大家分享。她自己是每天通勤的上班族，在外面眼鏡很容易油油髒髒的，或是脫安全帽的時候，會不小心摸到鏡片，就會殘留指紋。
原PO指出，在外面也沒辦法隨時洗眼鏡，她就會用拭鏡紙擦眼鏡，很方便而且沒有水痕，一張尺寸也滿大的，擦完眼鏡可以接著擦手機或安全帽面罩，都可以擦得很乾淨，所以身上都會備一兩包。「蔡司拭鏡紙」只在好市多線上購物販賣，一盒有200張，每盒含運售價319元，一張的價錢大約是1.6元，每張展開約15公分高、13公分寬，標榜可以溫和清潔鏡面，不刮傷鏡片表面。
過來人大讚超好用 內行提醒直接擦會刮傷鏡片
PO文一出，有使用過的過來人紛紛表示，「我也是重度使用者。我無法忍受眼鏡有灰塵髒污」、「在外面真的沒辦法水洗的時候會很方便」、「這個好用！除了不會有水痕擦了還能抗菌，夏天真的可以多帶幾包」、「非常推，我一次都買2盒」、「原來好市多有賣，我都去眼鏡行買超好用的」、「大推！超好用，擦手機電腦都方便」、「個人覺得這款拭鏡紙比酒精棉片還好用，酒精棉片會有很明顯的水痕」、「我有個攝影朋友很喜歡用蔡司的鏡頭，他也都拿這張擦鏡頭跟眼鏡」。
不過也有人提醒，眼鏡上面如果有灰塵，直接擦拭很容易刮傷眼鏡鏡片，加上味道有點重，讓他沒辦法接受，「不好用，酒精味太重，擦眼鏡會有水痕，而且會傷眼鏡的膜」、「沒人覺得很臭嗎」、「然後沒多久後就會發現鏡片開始有細微的刮痕了」、「只敢用水洗」、「大部分卡在鏡片上面的是油脂+灰塵，還是先用水沖掉灰塵才能延長鏡片壽命，直接擦=用灰塵打磨鏡片」。
《NOWNEWS》記者家中也常備這款拭鏡紙，每張拭鏡紙都有獨立小包裝，打開會有略微刺鼻的酒精味，拭鏡紙本身有些許濕潤度，每天佩戴眼鏡的親人，洗澡後都會清洗眼鏡，他會先用清水沖洗鏡片，再用拭鏡紙輕輕擦拭，把水分擦乾，順便把鏡片擦乾淨，小包裝拭鏡紙適合隨身攜帶，出門、旅行都能攜帶需要的數量，是親人必備的隨身小物。
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原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，自己用過蔡司拭鏡紙後，就回不去了，不過身邊好像沒什麼人在用，所以跟大家分享。她自己是每天通勤的上班族，在外面眼鏡很容易油油髒髒的，或是脫安全帽的時候，會不小心摸到鏡片，就會殘留指紋。
原PO指出，在外面也沒辦法隨時洗眼鏡，她就會用拭鏡紙擦眼鏡，很方便而且沒有水痕，一張尺寸也滿大的，擦完眼鏡可以接著擦手機或安全帽面罩，都可以擦得很乾淨，所以身上都會備一兩包。「蔡司拭鏡紙」只在好市多線上購物販賣，一盒有200張，每盒含運售價319元，一張的價錢大約是1.6元，每張展開約15公分高、13公分寬，標榜可以溫和清潔鏡面，不刮傷鏡片表面。
PO文一出，有使用過的過來人紛紛表示，「我也是重度使用者。我無法忍受眼鏡有灰塵髒污」、「在外面真的沒辦法水洗的時候會很方便」、「這個好用！除了不會有水痕擦了還能抗菌，夏天真的可以多帶幾包」、「非常推，我一次都買2盒」、「原來好市多有賣，我都去眼鏡行買超好用的」、「大推！超好用，擦手機電腦都方便」、「個人覺得這款拭鏡紙比酒精棉片還好用，酒精棉片會有很明顯的水痕」、「我有個攝影朋友很喜歡用蔡司的鏡頭，他也都拿這張擦鏡頭跟眼鏡」。
不過也有人提醒，眼鏡上面如果有灰塵，直接擦拭很容易刮傷眼鏡鏡片，加上味道有點重，讓他沒辦法接受，「不好用，酒精味太重，擦眼鏡會有水痕，而且會傷眼鏡的膜」、「沒人覺得很臭嗎」、「然後沒多久後就會發現鏡片開始有細微的刮痕了」、「只敢用水洗」、「大部分卡在鏡片上面的是油脂+灰塵，還是先用水沖掉灰塵才能延長鏡片壽命，直接擦=用灰塵打磨鏡片」。