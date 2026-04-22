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麥當勞：世界地球日買大送小、免費吃麥香雞！薯條購物袋開賣

買大送小！

買經典套餐免費送！

即日起至4月26日

▲麥當勞4月22日世界地球日起「買大送小、免費吃麥香雞」APP轉盤優惠。（圖／翻攝自麥當勞APP）

麥當勞歡樂送優惠（外送平台同享）：

麥當勞「隨身輕巧購物袋」！4/22開搶：薯條、大麥克2款

▲麥當勞「隨身輕巧購物袋」全新薯條款、大麥克款回歸，4月22日開搶。（圖／麥當勞提供）

摩斯漢堡：「珍珠堡＋冰紅茶」套餐99元！世界地球日優惠

麥味登：世界地球日優惠碼！原塊嫩雞起司滿分堡9折

▲麥味登推出健康元氣蛋白堡系列，指定門市限定販售。（圖／翻攝自麥味登APP）

今天4月22日Earth Day世界地球日優惠加碼！麥當勞「買大送小、免費吃麥香雞」APP轉盤優惠、薯條購物袋開賣，摩斯漢堡「珍珠堡＋冰紅茶」套餐99元，麥味登推出健康元氣蛋白堡系列，APP輸入優惠碼「04220」享原塊嫩雞起司滿分堡9折。響應世界地球日，，有機會獲得APP限定「手機點餐買就送」優惠券。單點6塊麥克雞塊「免費送4塊麥克雞塊」、買中薯「免費送小薯」、買大蛋捲冰淇淋「免費送蛋捲冰淇淋」；麥香雞、麥香魚、6塊麥克雞塊、勁辣香雞翅（一份2塊）；兌換時間自領券日起3天內（不包含領券當日）。◾️單點「38元中杯飲品買一送一」手機點餐限定、◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送蛋捲冰淇淋」、◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送小薯」、◾️單點經典滿福系列「免費送薯餅」、◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、◾️單點「麥香雞＋38元飲料」特價76元、◾️單點「麥香魚＋38元飲料」特價79元、◾️買超值全餐「免費送小薯」、◾️買超值全餐「免費送蘋果派」。◾️◾️即日起至5月26日（若提早售完以提早售完日為準），歡樂送及foodpanda／Uber Eats外送平台，期間限定迷你Q紫薯專屬優惠，麥當勞好評回歸，不只經典大麥克款加碼，還增加全新薯條款，100%採用rPET環保再生材質搭配雙面口袋，擁有拉鏈及扣環、可收納成吊飾。4月22日10:30起於麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機及得來速限定販售，單個售價99元。摩斯漢堡響應世界地球日，即日起至4月30日，特選台灣在地好米漢堡優惠：◾️麥味登推出健康元氣蛋白堡系列，尤其「原塊嫩雞起司滿分堡」全台首顆通過碳足跡查證；今4月22日世界地球日限定驚喜，麥味登APP輸入優惠碼「04220」享原塊嫩雞起司滿分堡9折。