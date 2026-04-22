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台北市政府與台電近期因為翡翠水庫耗水費互槓，台電直指延長發電的購電成本將高達每度14.6元不合理。民進黨立委賴瑞隆今（22）日在立法院質詢時表示，台北市發電這麼少，其他縣市都沒有跟他收發電成本費用，想收耗水費「這真的是得了便宜還賣乖了」，佔了全台灣便宜這麼多的人，還用這樣的角度在思考，認為非常缺乏格局；民進黨立委邱議瑩也說，北市府用耗水費定義根本不正確，尤其耗水費不是地方可徵收，而是中央權責，經濟部應該要明確指正。民進黨立委鍾佳濱也說，監察院糾正翡翠水庫是5億噸用水流進大海，但是水力發電並不會把水全部放光，認為根本是轉移焦點。台北市翡翠水庫管理局據監察院2024年9月的糾正案意見，，研擬向台電的「緊急調度發電」加收「耗水補償費」，費率參考經濟部耗水費徵收辦法，訂為每立方公尺3元，換算下延長發電的購電成本將高達每度14.6元；台電今年1月直接回覆「恕難同意」，協商破裂。賴瑞隆今日在立法院經濟委員會直言，台北市2025年發電量2.9億度、用電量是164.1億度，超支161億度都是由中部、南部發電廠，等於全國電網都在供應台北，那麼台北市是否要負擔所有輸電成本？經濟部長龔明鑫直言，希望所有的國人受到的待遇都一樣，盡量不用區域來看這件事。台電董事長曾文生說，水力發電不是用掉水，而是用水位能發電，上游水庫放水經過發電，下游的取水站還是可以用，根本沒有損耗，也說台電電水比很低，幾乎是5噸水才會發1度電。賴瑞隆更說，耗水費是專指據《水利法》第84條之1規定，目的是針對單月用水量超過9,000度（立方公尺）的大用水戶徵收，從來沒有一個水庫這樣收，根本不符合法律定義，不是給地方政府找名目收錢，「那你發電這麼少的話，你還要想要收這個耗水費，這真的是得了便宜還賣乖了」，佔了全台灣便宜這麼多的人，還用這樣的角度在思考，認為非常缺乏格局，台電應該計算「南電北送」的輸電成本。