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台灣彩券公司今（22）日再發出頭獎得主協尋令，今（2026）年2月12日「威力彩」開出13.5億元的高額頭獎，由2注均分，每名幸運得主各得稅前獎金6.77億元，但這2名得主至今尚未出面領獎，領獎期限至今年5月12日，如未及時完成兌領，獎金將全數歸入公益彩券盈餘，也將刷新公益彩券史上逾期未兌領獎金的最高紀錄。今年 2月12日「威力彩」第115000013期頭獎，分別在新竹市東區東門里復興路55號一樓「金元寶彩券行」及新北市板橋區民治街105號「福泰彩券行」開出，頭獎總獎金13.5億元由2注均分，每注約得6.77億元，目前距離5月12日的領獎期限只剩下最後20天。台彩指出，依投注系統資料的紀錄，這2張頭獎中獎彩券都是以電腦選號投注100元，且購買日期都是落在農曆年前，新竹市「金元寶彩券行」開出的中獎彩券購買日期為2月11日，新北市板橋區「福泰彩券行」開出的則是2月12日開獎當天購買。台彩也提醒，民眾如曾於這兩天在上述2家彩券行購買「威力彩」，務必儘速核對手邊彩券，只要符合第一區選號06、10、22、25、32、35，第二區號碼03者，別懷疑，幸運得主就是你。另外，公益彩券逾新台幣500萬元的獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，才能兌獎，台彩也提醒高額兌獎專線0800-024-500，服務時間為週一至週五上午9時至下午5時。