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▲身分證字號尾數1的人，有領導潛力，創業、擔任主管都能累積財富。（示意圖／Gemini 生成／NOWNEWS監製）

▲尾數2的人人緣好，適合與人合作創業。（示意圖／Pixabay）

▲尾數4的人個性踏實，穩穩工作就能累積財富。（示意圖／取自 Pexels）

▲身分證尾數是8的人，通常代表財運旺、人生機會多，無論在什麼領域都有突出表現。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）

每個人報戶口的時候，都會拿到專屬於自己的身分證字號，專門探討命理運勢的中國社群平台「小小星座」就分享，從「身分證尾數」也能看出財運，他們將身分證最後一個數字視為象徵符號，結合傳統數字寓意，推論出不同尾數對財運的影響，其中身分證尾數是「1、2、4、8」，大部分是有錢人！數字「1」通常代表開始、領導和突破，因此身分證字號最後一個數字是「1」的人，有創業或管理潛力，他們擁有強烈的企圖心、很有主見，適合擔任主管、創業或是領導型的工作，中年後能累積可觀財富。身分證尾數是「2」的人，常會擁有雙倍機會，「2」象徵成雙成對、互補與合作，尾數2的人通常人緣較好，善於溝通協調。雖然人生早期會遇到不少挫折，不過因為堅忍、能扛壓的個性，會在累積經驗後迎來轉機，他們適合與人合作創業，經過幾年歷練後，有機會從為人工作，晉升成老闆。雖然數字4被部分人認為是不吉利的數字，不過「小小星座」認為，尾數4的人代表務實、穩定、做事認真，雖然不會在年輕時就大富大貴，不過只要透過長期努力，就能在中年後累積財富，他們被稱為「慢富型」，透過持續工作和穩定經營，獲得名利雙收的結果。「8」一直被視為是吉利、發財、發達的數字，所以身分證尾數是8的人，通常代表財運旺、人生機會多，無論在什麼領域，都能表現突出，就算偶爾遇到困難，也能快速找到解決辦法，是「逢凶化吉」的數字，在事業和財富都能取得不錯成績。