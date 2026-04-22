交通新地標「淡江大橋」將在 5 月 12 日正式通車！近期頻傳部分等不及的民眾擅闖登橋。其實不用違法硬闖也能搶在通車前上橋體驗，公路局與新北市政府即起日通車的每個週末，都有規劃 5 場「自由上橋」系列活動，包含健行、遊行、音樂會與通車典禮等，不僅有 600+ 無人機壯觀展演，還有金曲歌手、YOYO 台熱力開唱。《NOWNEWS》特別整理 5 大活動場次、開放時間、活動流程、卡司與交通接駁懶人包全攻略。

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🗺️ 淡江大橋通車前活動時程表

日期 活動名稱 橋面開放時間 關鍵亮點 / 卡司
04 / 25 (六) 好朋友來瞧橋 健行 09:30 - 13:00 芒果醬、甜約翰登橋開唱
04 / 26 (日) 在一起・走上橋 遊行 14:00 - 19:00 嘉年華大遊行、近距離看建築細節
05 / 02 (六) 跨越淡水 星空音樂會 18:00 - 21:30 管弦樂團、金曲歌王謝宇威
05 / 03 (日) 淡海日與夜 悠閒派對 13:00 - 22:00 YOYO台帶動唱、PiA吳蓓雅、野餐
05 / 09 (六) 感恩美好之夜 通車典禮 17:00 - 21:00 600+無人機展演、光鏈點燈儀式
🟡 通車前「4 大系列活動」：開放時間、亮點一次看

為了讓民眾合法「開箱」大橋，官方規劃了四場主題活動，具體開放時間表如下：

  • 【4/25（六）好朋友來瞧橋健行活動】

    • 時間： 09:30 - 13:00（未報名亦可上橋

    • 亮點： 金曲樂團「芒果醬」、「甜約翰」橋面熱唱，設有市集與胖卡美食。

▲4/25 淡江大橋健行活動同步設置特色市集與美食胖卡，讓民眾在搶先「開箱」橋面美景之餘，也能品嚐異國美食、逛文創小物，享受悠閒的港灣時光。（圖／新北市政府提供）
▲4/25 淡江大橋健行活動同步設置特色市集與美食胖卡，讓民眾在搶先「開箱」橋面美景之餘，也能品嚐異國美食、逛文創小物，享受悠閒的港灣時光。（圖／新北市政府提供）
  • 【4/26（日）在一起・走上橋大遊行】
    • 時間： 14:00 - 19:00

    • 亮點：盛大的嘉年華踩街，適合慢步觀察斜張橋的建築細節與壯闊感。

▲▼交通部提供 4/26「在一起・走上橋」大遊行活動路線圖。遊行隊伍將於下午 3 時由漁人碼頭「漁人舞台」出發，一路綿延至大橋主舞台，民眾可參考動線圖搶先走上橋面，收藏淡水河口絕美地標景色。（圖／交通部提供）
▲▼交通部提供 4/26「在一起・走上橋」大遊行活動路線圖。遊行隊伍將於下午 3 時由漁人碼頭「漁人舞台」出發，一路綿延至大橋主舞台，民眾可參考動線圖搶先走上橋面，收藏淡水河口絕美地標景色。（圖／交通部提供） 
 
  • 【5/2（六）跨越淡水・星空音樂會】

    • 時間： 18:00 - 21:30

    • 亮點： 感受大橋首度夜間光雕點燈，海風伴隨樂音，浪漫氛圍拉滿。

▲ 5/2「跨越淡水」星空音樂會完整流程。當晚 6 時起開放步上橋面，音樂會於 7 時正式展開，由管弦樂團與金曲歌王謝宇威輪番獻藝，讓民眾在海風與星光下享受音樂盛宴。（圖／交通部提供）
▲ 5/2「跨越淡水」星空音樂會完整流程。當晚 6 時起開放步上橋面，音樂會於 7 時正式展開，由管弦樂團與金曲歌王謝宇威輪番獻藝，讓民眾在海風與星光下享受音樂盛宴。（圖／交通部提供）
  • 【5/3（日）淡海日與夜・我和大橋在一起】

    • 時間： 13:00 - 22:00

    • 亮點： 跨越午後至夜晚的長時段開放，一次蒐集夕陽到璀璨夜景的絕美記憶。

▲5/3「淡海日與夜」悠閒派對活動流程。這場活動最適合親子家庭，下午 2 時起由 YOYO 台香蕉哥哥、草莓姐姐熱力帶動唱，隨後還有 PiA 吳蓓雅等歌手接力演出，活動一直持續到晚間。（圖／交通部提供）
▲5/3「淡海日與夜」悠閒派對活動流程。這場活動最適合親子家庭，下午 2 時起由 YOYO 台香蕉哥哥、草莓姐姐熱力帶動唱，隨後還有 PiA 吳蓓雅等歌手接力演出，活動一直持續到晚間。（圖／交通部提供）

  • 【5/9（日）感恩・美好之夜 通車典禮】

    • 時間： 18:00 - 20:00

    • 亮點： 19:20 壓軸登場「無人機展演」，屆時將有 600 架以上無人機在淡水河口排出絢爛圖騰。

▲5/9「感恩・美好之夜」通車典禮完整流程。當日下午 5 時起開放民眾上橋，典禮重頭戲為晚間 7 時 20 分登場的「600+ 無人機展演」，隨後將進行《光鏈》點燈儀式，正式點亮淡水河口新地標。（圖／交通部提供）
▲5/9「感恩・美好之夜」通車典禮完整流程。當日下午 5 時起開放民眾上橋，典禮重頭戲為晚間 7 時 20 分登場的「600+ 無人機展演」，隨後將進行《光鏈》點燈儀式，正式點亮淡水河口新地標。（圖／交通部提供）
🟡 本週六（4/25）健行攻略：接駁專車、公車改道

預期本週六活動將吸引大量人潮，建議多加利用大眾運輸：

  • 雙向接駁專車（07:00-14:30）： 設置於捷運淡水站 2 號出口及輕軌淡水漁人碼頭站旁，往返接送民眾。
     
  • 交通管制提醒（06:00-15:00）： 淡水中正路二段 51 巷及中正路一段 87 巷 8 弄雙向管制；公車紅 26 路將改道，不提供「淡水漁市」、「漁人碼頭」及「輕軌漁人碼頭站」停靠。
🟡 北海岸新地標：揭開「寧靜舞者」神祕面紗

「寧靜的舞者」翩翩降臨北海岸！淡江大橋由已故傳奇建築大師 Zaha Hadid 操刀設計，不僅以絕美造型成為北台灣新地標，更創下「全世界最大單塔不對稱斜張橋」紀錄。這座大橋不僅是藝術巨作，更是紓解淡水交通的命脈，正式通車後將直接連結淡海新市鎮與八里，免去繞行關渡大橋之苦，路程縮短約 15 公里，可為通勤族節省近 25 分鐘的車程。

🟡 搶拍小心受罰！公路局示警：擅闖工區絕不寬貸

針對近期民眾擅闖橋面拍攝、甚至私自駕車通行，公路局新工北分局強調，此行為已嚴重違反工區安全並干擾施工，目前已加強現場巡查與入口管制。若發現違規情事，除立即驅離外，必要時將會同警政單位依法處理，絕不寬貸。

官方呼籲，理解大眾對重大建設的期待，但安全仍是首要考量。為此特別規劃了路跑、音樂會等「分流限量」的體驗活動，讓民眾在安全無慮的前提下近距離欣賞淡江大橋風光，請民眾務必遵守規定，切勿擅闖。

資料來源：「我和大橋在一起 淡江大橋開幕藝術季」官方網站 新北市政府

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...