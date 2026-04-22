交通新地標「淡江大橋」將在 5 月 12 日正式通車！近期頻傳部分等不及的民眾擅闖登橋。其實不用違法硬闖也能搶在通車前上橋體驗，公路局與新北市政府即起日通車的每個週末，都有規劃 5 場「自由上橋」系列活動，包含健行、遊行、音樂會與通車典禮等，不僅有 600+ 無人機壯觀展演，還有金曲歌手、YOYO 台熱力開唱。《NOWNEWS》特別整理 5 大活動場次、開放時間、活動流程、卡司與交通接駁懶人包全攻略。
🗺️ 淡江大橋通車前活動時程表
🟡 通車前「4 大系列活動」：開放時間、亮點一次看
為了讓民眾合法「開箱」大橋，官方規劃了四場主題活動，具體開放時間表如下：
🟡 本週六（4/25）健行攻略：接駁專車、公車改道
預期本週六活動將吸引大量人潮，建議多加利用大眾運輸：
「寧靜的舞者」翩翩降臨北海岸！淡江大橋由已故傳奇建築大師 Zaha Hadid 操刀設計，不僅以絕美造型成為北台灣新地標，更創下「全世界最大單塔不對稱斜張橋」紀錄。這座大橋不僅是藝術巨作，更是紓解淡水交通的命脈，正式通車後將直接連結淡海新市鎮與八里，免去繞行關渡大橋之苦，路程縮短約 15 公里，可為通勤族節省近 25 分鐘的車程。
🟡 搶拍小心受罰！公路局示警：擅闖工區絕不寬貸
針對近期民眾擅闖橋面拍攝、甚至私自駕車通行，公路局新工北分局強調，此行為已嚴重違反工區安全並干擾施工，目前已加強現場巡查與入口管制。若發現違規情事，除立即驅離外，必要時將會同警政單位依法處理，絕不寬貸。
官方呼籲，理解大眾對重大建設的期待，但安全仍是首要考量。為此特別規劃了路跑、音樂會等「分流限量」的體驗活動，讓民眾在安全無慮的前提下近距離欣賞淡江大橋風光，請民眾務必遵守規定，切勿擅闖。
資料來源：「我和大橋在一起 淡江大橋開幕藝術季」官方網站 、新北市政府
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|日期
|活動名稱
|橋面開放時間
|關鍵亮點 / 卡司
|04 / 25 (六)
|好朋友來瞧橋 健行
|09:30 - 13:00
|芒果醬、甜約翰登橋開唱
|04 / 26 (日)
|在一起・走上橋 遊行
|14:00 - 19:00
|嘉年華大遊行、近距離看建築細節
|05 / 02 (六)
|跨越淡水 星空音樂會
|18:00 - 21:30
|管弦樂團、金曲歌王謝宇威
|05 / 03 (日)
|淡海日與夜 悠閒派對
|13:00 - 22:00
|YOYO台帶動唱、PiA吳蓓雅、野餐
|05 / 09 (六)
|感恩美好之夜 通車典禮
|17:00 - 21:00
|600+無人機展演、光鏈點燈儀式
為了讓民眾合法「開箱」大橋，官方規劃了四場主題活動，具體開放時間表如下：
- 【4/25（六）好朋友來瞧橋健行活動】
- 時間： 09:30 - 13:00（未報名亦可上橋）
- 亮點： 金曲樂團「芒果醬」、「甜約翰」橋面熱唱，設有市集與胖卡美食。
- 時間： 09:30 - 13:00（未報名亦可上橋）
- 【4/26（日）在一起・走上橋大遊行】
- 時間： 14:00 - 19:00
- 亮點：盛大的嘉年華踩街，適合慢步觀察斜張橋的建築細節與壯闊感。
- 時間： 14:00 - 19:00
- 【5/2（六）跨越淡水・星空音樂會】
- 時間： 18:00 - 21:30
- 亮點： 感受大橋首度夜間光雕點燈，海風伴隨樂音，浪漫氛圍拉滿。
- 時間： 18:00 - 21:30
- 【5/3（日）淡海日與夜・我和大橋在一起】
- 時間： 13:00 - 22:00
- 亮點： 跨越午後至夜晚的長時段開放，一次蒐集夕陽到璀璨夜景的絕美記憶。
- 時間： 13:00 - 22:00
- 【5/9（日）感恩・美好之夜 通車典禮】
- 時間： 18:00 - 20:00
- 亮點： 19:20 壓軸登場「無人機展演」，屆時將有 600 架以上無人機在淡水河口排出絢爛圖騰。
- 時間： 18:00 - 20:00
預期本週六活動將吸引大量人潮，建議多加利用大眾運輸：
- 雙向接駁專車（07:00-14:30）： 設置於捷運淡水站 2 號出口及輕軌淡水漁人碼頭站旁，往返接送民眾。
- 交通管制提醒（06:00-15:00）： 淡水中正路二段 51 巷及中正路一段 87 巷 8 弄雙向管制；公車紅 26 路將改道，不提供「淡水漁市」、「漁人碼頭」及「輕軌漁人碼頭站」停靠。
「寧靜的舞者」翩翩降臨北海岸！淡江大橋由已故傳奇建築大師 Zaha Hadid 操刀設計，不僅以絕美造型成為北台灣新地標，更創下「全世界最大單塔不對稱斜張橋」紀錄。這座大橋不僅是藝術巨作，更是紓解淡水交通的命脈，正式通車後將直接連結淡海新市鎮與八里，免去繞行關渡大橋之苦，路程縮短約 15 公里，可為通勤族節省近 25 分鐘的車程。
🟡 搶拍小心受罰！公路局示警：擅闖工區絕不寬貸
針對近期民眾擅闖橋面拍攝、甚至私自駕車通行，公路局新工北分局強調，此行為已嚴重違反工區安全並干擾施工，目前已加強現場巡查與入口管制。若發現違規情事，除立即驅離外，必要時將會同警政單位依法處理，絕不寬貸。
官方呼籲，理解大眾對重大建設的期待，但安全仍是首要考量。為此特別規劃了路跑、音樂會等「分流限量」的體驗活動，讓民眾在安全無慮的前提下近距離欣賞淡江大橋風光，請民眾務必遵守規定，切勿擅闖。
資料來源：「我和大橋在一起 淡江大橋開幕藝術季」官方網站 、新北市政府