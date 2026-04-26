北台灣交通新地標「淡江大橋」即將於 5 月 12 日通車，今日（4/26）下午正式迎來藝術季最嗨盛事——「在一起・走上橋」大遊行！現場不僅有高達 5 公尺的巨大「幸福小鹿空飄氣球」領軍，更有馬戲團、高蹺隊與街舞團隊與千名民眾一同踏上橋面。《NOWNEWS》為您迅速整理今日演出看點、領氣球攻略與交通接駁懶人包，今日下午衝淡水看這一篇就夠！

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🗺️ 4/26「在一起・走上橋」大遊行活動資訊

項目 詳細資訊
活動名稱 「在一起・走上橋」大遊行
免費氣球發放 14:00 起（漁人碼頭起點，限量 5,000 個）
開放自由上橋 14:00 - 19:00（橋面開放參觀）
遊行正式出發 15:00（漁人舞台起點 ➔ 淡江大橋主舞台）
接駁專車時段 14:00 - 19:30（捷運淡水站 2 號出口直達）
 🟡 今日三大看點：5 米小鹿、馬戲街舞、920 公尺浪漫連線

今日活動由交通部公路局與新北市政府聯手打造，官方臉書更預告了三大必看表演：

  • 5 米巨型小鹿： 高達 5 公尺的限定款空飄氣球將在淡水高空悠遊，民眾可於下午 2 時起在起點免費領取限量 5,000 個同款小紅氣球隨行，畫面極為壯觀。

  • 馬戲與高蹺冒險： 「身聲跨劇場」將以招牌高蹺造型演繹《希望之翼》；「創造焦點馬戲團」則推出《小丑八怪》，將馬戲劇場搬上橋面，帶來驚喜與笑聲。

  • 頂尖街舞律動： 台灣指標性 「HRC 舞團」 集結多位優秀舞者，在全長 920 公尺（呼應主橋長度，寓意「就愛你」）的橋面上展現奔放的生命力。

🟡 今日交通全攻略：接駁專車、公車改道資訊

由於遊行起點位於漁人碼頭，預期周邊路段將實施彈性交管且停車位有限，強烈建議民眾搭乘接駁專車前往

  • 雙向接駁專車資訊：

    • 營運時段： 今日 14:00 至晚間 19:30。

    • 乘車地點： 1. 捷運淡水站 2 號出口： 專車直達漁人碼頭活動起點。 2. 輕軌淡水漁人碼頭站： 旁側設有短程接駁站。

    • 費用： 比照一般公車收費。

  • 交通管制提醒： 下午 2 時起，漁人碼頭周邊道路隨遊行隊伍移動實施管制。

  • 公車異動： 紅 26 路公車今日配合改道，暫不停靠「淡水漁市」、「漁人碼頭」及「輕軌漁人碼頭站」。

🟡 嚴禁擅闖！公路局警告：非法登橋將依法處理

公路局再次強調，雖然今日開放遊行，但淡江大橋仍有部分區域屬施工管制區。民眾務必在官方規畫區域內活動，若發現違規擅闖未開放區段，將會同警政單位依法處理，絕不寬貸。

🟡 預告：5/9 通車典禮有無人機、5/12 正式通車

今日活動結束後，系列活動進入壓軸階段！5 月 9 日將舉辦盛大的通車典禮，當晚 19:20 將有 600 架無人機展演。淡江大橋預定 5 月 12 日全面通車，屆時往返淡水與八里可省下 25 分鐘車程。

資料來源：交通部公路局

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...