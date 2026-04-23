想在 5 月勞動節連假前翻身致富嗎？機會就在眼前！根據《搜狐網》最新運勢專欄指出，隨著 4 月下旬氣場正式轉換，天地間的財氣能量已然開啟。從今（23）日開始，有 6 個生肖的朋友被財神爺特別眷顧，不僅職場表現亮眼，連意外之財都多到讓人眼紅，有望一路旺到 5/1 勞動節，收穫滿滿當當！
🟡 財神領路組：屬龍、屬鼠（正財穩、偏財更是猛）
🟡 運勢超車組：屬猴、屬馬、屬豬
🟡 勞動節驚喜組：屬牛
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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- 生肖龍：天降機緣、橫財入袋
屬龍的朋友在此期間運勢勢不可擋。事業上領導才能爆發，停滯的項目將迎來突破，正財收入水漲船高。最令人驚喜的是偏財運，勞動節前夕眼光格外獨到，精準投資或意外合作將讓錢包迅速「變厚」，注定成為財富戰場上的領航者。
- 生肖鼠：機敏靈動、意外驚喜不斷
屬鼠人憑藉敏銳的直覺，能搶先捕捉到市場商機。4 月下旬開始，正財運穩中有升，勞動節前更有望接獲意外驚喜，可能是朋友還錢、彩票中獎的小確幸。只要保持靈活應變，這波好運將持續推升你的身價。
- 生肖猴：聰慧破局、財富機遇滿倉
屬猴的朋友在 4 月下旬機靈過人，能把冷門點子變現金。職場中會有貴人帶領接觸核心業務，升職加薪指日可待。偏財方面，人脈或斜槓事業帶來的回報將遠超預期。專家提醒，機靈之餘要腳踏實地，才能讓財富根基更穩固。
- 生肖馬：一馬當先、通達無礙發大財
勤奮果敢的屬馬人，在 4 月下旬每一步都踩在財運點上。特別是跑業務、自由接案的朋友，合作案一拍即合。保持衝勁不浮躁，正財運將隨著勞動節的到來達到高峰，每一步奔波都將轉化為實實在在的獲利。
- 生肖豬：福澤深厚、安穩收割大驚喜
屬豬的朋友天生帶福，4 月下旬福氣大爆發。即便不緊不慢，薪資待遇也會隨口碑提升。偏財運更是不容小覷，家人帶來的好消息或朋友介紹的靠譜項目，都能讓你輕鬆獲益。這波好運在勞動節期間將達到頂點，幸福感十足。
- 生肖牛：厚積薄發、穩步突圍成富豪
屬牛的朋友一向腳踏實地，而 5 月勞動節正是你們收割好運的時刻。之前「咬牙堅持」的努力將被看見，領導會送上分紅或重要邀約。這是一段正財極旺的時光，牛兒們將靠著勤奮與好運「火力全開」，逐漸成為身邊人羨慕的富貴代表。
- 聚財氣： 屬龍、屬牛的朋友，建議在居家或辦公室的正東方位擺放綠植，助旺事業能量。
- 穩財路： 屬鼠、屬猴的朋友，隨身佩戴平安扣或黃水晶，能護佑平安並鎖住財源。
- 延福氣： 屬馬、屬豬的朋友，避免在連假期間鋪張浪費，合理規劃財富，才能讓這份福氣延續長久。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。