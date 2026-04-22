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先領出退休金再拋棄繼承負債 遭判無效

▲女兒領走父親的勞工退休金，想拋棄繼承債務，但被判決拋棄無效。（圖／NOWNEWS資料照）

繼承4重點一次看：喪葬費也能當債務

繼承可以只繼承財產、拋棄繼承負債嗎？遺產繼承法律專業的蘇家宏律師分享，有一位女兒在父親過世後，領走爸爸的勞工退休金，但爸爸還有積欠銀行債務，所以她又到法院辦理拋棄繼承，被法院判決拋棄繼承無效，需要負責清償父親的債務。對此，蘇家宏提供正確的做法。恩典法律事務所律師蘇家宏表示，有一位女兒在爸爸過世後，到勞保局領走父親64萬多元的勞工退休金，但爸爸生前欠了銀行36萬元的債務，不想負擔父親債務的女兒，在領完退休金後，又趕快去法院辦理「拋棄繼承」，結果法官判決，女兒覺得相當委屈，因為領出來的退休金，其實都拿去支付爸爸高達70萬元的喪葬費了，根本沒有剩餘，而且爸爸留下來的都是負債，難道不能拋棄嗎？對此，蘇家宏律師表示，拋棄繼承前應該審慎評估，才不會沒拿到遺產，還得賠上自己老本。：勞工退休金在性質上也屬於「遺產的一部分」，並非完全獨立於遺產之外的給付（例如：保險給付），既然是遺產，那就也算是繼承。：在法律上，拋棄繼承必須是「乾乾淨淨」的全部不要，因此如果繼承人已經把遺產領出來，或是對遺產作出積極處分，在法律上就等於繼承人做出了「承認繼承」的動作，一旦承認了，就不能再反悔說要拋棄。所以當女兒領出了這筆屬於遺產的勞工退休金並使用，那就無法拋棄繼承了。：其實女兒一開始根本不需要拋棄繼承，現在的法律原則上是「全面限定繼承」，也就是拿多少遺產、還多少債。舉例來說，爸爸留下64萬元，欠銀行36萬元，可以用遺產還完債，剩餘部分女兒還是能繼承，女兒也不用拿自己的老本出來賠。而且一旦繼承人拋棄繼承，被繼承人所有的動產、不動產，都沒有權利繼承了，所以拋棄繼承前必須要審慎評估。：過世親人必要的喪葬費用，也屬於債務的一種，可以從遺產中扣除，不過必須要有收據來證明，如果幫長輩辦後事，一定要把所有的收據、發票整理好。