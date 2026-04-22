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立法院財政委員會明（23）日邀相關部會就「馬鈴薯輸入之邊境管制、檢疫、查驗等機制如何保障國人食品安全，及後市場抽驗預算執行情形」專題報告。財政部在最新書面報告中表示，海關會先查核申報是否相符，並在收到農業部防檢署檢疫及衛福部食藥署查驗合格通知後，才會辦理徵稅放行作業。貨物若經防檢署檢疫不合格，或經食藥署查驗不合格，進口人應依該等機關通知辦理退運或銷毀。在貨品進口通關流程部分，財政部說明，進口人輸入生鮮或冷藏馬鈴薯，除應填具進口報單向海關報關，亦應向農業部防檢署申請辦理植物檢疫，同時向衛福部食藥署申請輸入食品查驗。海關查核進口貨物與報單申報的貨名、重量及產製國別等是否相符，並於收到防檢署檢疫及食藥署查驗合格通知資訊後，才會辦理徵稅放行作業；貨物若經防檢署檢疫不合格，或經食藥署查驗不合格，進口人應依該等機關通知辦理退運或銷毀。財政部說，海關提供通關資料以利主管機關境內管理海關於貨品放行的翌日，均將進口資料傳送防檢署及食藥署，供其執行境內後市場管理。財政部並強調，關務署將持續配合農業部防檢署及衛福部食藥署，依法辦理進口通關業務，強化邊境貨品管理，並提供相關報關資料供貨品主管機關作為國內市場管理參據，以維護國人健康安全。