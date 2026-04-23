這幾天天氣已經逼近夏天，蚊蟲也跟著出來，被蚊子叮咬不僅會讓皮膚超癢，還可能會有過敏反應，甚至罹患登革熱，如何防蚊就很重要。近期有好市多會員分享，好市多販賣的一款「防蚊神器」超有效，噴在身上清爽不黏膩，還可以一整天不被蚊子叮咬，驚呼意外好用。
防護時間久、悶熱天氣也可用 好市多更便宜
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己是超容易吸引蚊子的體質，只要出門就一定會被蚊子叮咬，最近到好市多補貨時，剛好看到一款強效防蚊噴霧，每瓶120ml、2入組729元，因為之前買含有「派卡瑞丁」防蚊成分的防蚊液，價格都偏貴，好市多的感覺價格不貴，就買回家試試看。
原PO試用了之後，發現意外好用，防護時間持久，出門時都沒有被叮，而且噴完完全不黏膩、很清爽，在悶熱的天氣用也很可以，她現在直接列入回購清單。這款防蚊噴霧產品介紹指出，可防蚊8小時，2歲以上孩童及孕婦皆可使用，在好市多每2瓶售價729元，等於一瓶只要364.5元，在屈臣氏、寶雅等藥妝用品店一瓶則要499到599元，在好市多購入的確比較划算，不過量較大，可跟親友一起合購。
過來人揭缺點 味道太濃、噴頭易壞
許多試用過的人表示，「推，好用，防蚊效果還蠻持久的」、「派卡瑞丁是干擾蚊蟲偵測器官達到驅蚊的效果，要噴在皮膚上才有效，噴衣服是沒用的」、「防蚊噴霧，主要的有效成分是 派卡瑞丁（Picaridin），濃度為15%」、「這罐真的好用，小朋友去學校都會被叮，噴這罐蚊子都不叮了」。
不過也有很多人認為，這款防蚊液的味道不太好聞，「這個很有效，但味道我女兒不喜歡，好市多這價格，如果有特價會比較香，不然其實就一般般」、「味道太濃」、「很刺鼻、易漏」、「噴頭很容易壞」、「不能倒噴」、「濃度跟防護時間成正比，我是買另一款，濃度更高的」。
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原PO試用了之後，發現意外好用，防護時間持久，出門時都沒有被叮，而且噴完完全不黏膩、很清爽，在悶熱的天氣用也很可以，她現在直接列入回購清單。這款防蚊噴霧產品介紹指出，可防蚊8小時，2歲以上孩童及孕婦皆可使用，在好市多每2瓶售價729元，等於一瓶只要364.5元，在屈臣氏、寶雅等藥妝用品店一瓶則要499到599元，在好市多購入的確比較划算，不過量較大，可跟親友一起合購。
許多試用過的人表示，「推，好用，防蚊效果還蠻持久的」、「派卡瑞丁是干擾蚊蟲偵測器官達到驅蚊的效果，要噴在皮膚上才有效，噴衣服是沒用的」、「防蚊噴霧，主要的有效成分是 派卡瑞丁（Picaridin），濃度為15%」、「這罐真的好用，小朋友去學校都會被叮，噴這罐蚊子都不叮了」。
不過也有很多人認為，這款防蚊液的味道不太好聞，「這個很有效，但味道我女兒不喜歡，好市多這價格，如果有特價會比較香，不然其實就一般般」、「味道太濃」、「很刺鼻、易漏」、「噴頭很容易壞」、「不能倒噴」、「濃度跟防護時間成正比，我是買另一款，濃度更高的」。