家中小強出沒總讓人尖叫連連，但千萬別急著拿拖鞋！近日一名網友在 Threads 分享，僅用一杯喝剩的優酪乳就誘捕到 10 多隻小蟑螂，成效驚人。不過，專業藥師隨後點出，若想讓滅蟑效果「快又準」，關鍵在於加入「1 樣神物」就是硼酸，不僅能讓蟑螂迅速脫水死亡，還能達到完全「不髒手」的最高滅蟑境界，引發大批租屋族與主婦瘋傳。
🟡 網友實測：優酪乳竟是「小強收割機」
該名網友發文表示，自己將優酪乳倒給家中愛犬喝後，隨手將空碗放置一晚，沒想到隔天起床發現，碗中竟聚集了 10 多隻小蟑螂，成效驚人。雖然吸引力強大，但也有網友擔心單純誘捕可能「越抓越多」，建議應搭配殺滅藥劑才能根除。
藥師專業補刀：加入「硼酸」讓小強脫水死亡
針對這類天然誘捕法，「袋鼠藥師」留言 補充，優酪乳滅蟑法的威力升級關鍵在於混合「硼酸」。
🟡 達人加碼：陳映如「啤酒陷阱」免碰觸抓蟑
家事達人陳映如也曾在臉書分享超簡單的「啤酒捕蟑法」，不需化學藥劑就能見效：
⚠️ 環境部警告：千萬別用拖鞋打蟑螂！
環境部特別提醒，蟑螂身體攜帶大量病原菌，一旦被打扁導致肚破腸流，病菌會隨之傾巢而出。絕對不要用拖鞋打蟑螂，正確方法應是：
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該名網友發文表示，自己將優酪乳倒給家中愛犬喝後，隨手將空碗放置一晚，沒想到隔天起床發現，碗中竟聚集了 10 多隻小蟑螂，成效驚人。雖然吸引力強大，但也有網友擔心單純誘捕可能「越抓越多」，建議應搭配殺滅藥劑才能根除。
藥師專業補刀：加入「硼酸」讓小強脫水死亡
針對這類天然誘捕法，「袋鼠藥師」留言 補充，優酪乳滅蟑法的威力升級關鍵在於混合「硼酸」。
袋鼠藥師解析： 「當蟑螂攝取硼酸後，會破壞其消化系統並影響新陳代謝，最終導致蟑螂因『脫水』而死亡。」藥師也私心推薦使用啤酒或泡麵剩湯當誘餌，其濃郁香氣對蟑螂極具誘惑力。硼酸哪裡買？農業部花蓮區改良場表示，硼酸（Boric Acid）主要用於居家除蟲（蟑螂、螞蟻）和殺菌，購買管道相當多元且便宜。實體店面可至化工原料行、各大藥局（部分藥局需詢問櫃檯）購買。線上平台如蝦皮購物、Rakuten 樂天市場、MOMO 購物網等也可輕鬆購得。
🟡 達人加碼：陳映如「啤酒陷阱」免碰觸抓蟑
家事達人陳映如也曾在臉書分享超簡單的「啤酒捕蟑法」，不需化學藥劑就能見效：
- 操作方法： 將喝剩的啤酒倒入深瓶子（如玻璃瓶），並將瓶身傾斜靠牆放置。
- 原理： 蟑螂會順著酒香爬進瓶內，但因瓶口角度與內部濕滑，進去後就難以爬出，讓民眾能「優雅抓蟑」不需正面交鋒。
環境部特別提醒，蟑螂身體攜帶大量病原菌，一旦被打扁導致肚破腸流，病菌會隨之傾巢而出。絕對不要用拖鞋打蟑螂，正確方法應是：
- 使用殺蟑餌盒： 利用趨觸性引誘蟑螂食用。
- 凝膠餌劑： 施藥於裂縫、牆角，並斷絕環境中的食物來源。