家中的爸媽退休後，是否整天窩在沙發看電視，讓你擔心他們生活沒重心、體力衰退？對於 30 世代的子女來說，鼓勵父母「二度就業」不僅是為了薪水，更是為了心理健康。根據《中年綻放的工作圖鑑》分析，有一種職業不僅 65 歲以上的就業比例超過五成，更具備「單獨作業、不需看臉色」等特點，非常適合想找點事做卻不想太累的退休長輩。
🟡 退休後的「神仙工作」：設施管理員大受歡迎
這份被專家點名最適合銀髮族的職業就是「設施管理員」。這項工作與一般高壓保全不同，更適合希望工時較短、或希望能坐著上班的長輩。根據統計，該職業 65 歲以上的從業者占比高達 52.1%，其中以 65 至 69 歲為主力。多數人採取每週工作 2 至 3 天、僅排上午班的彈性班表，年收入約在 36.8 萬至 60.5 萬元之間。
🟡 內行推崇亮點：不需看臉色、體力負擔輕
為什麼這份工作特別適合害怕職場人際壓力的父母？調查顯示，從業者最推崇以下三大優點：
如果子女想協助爸媽物色相關職缺，可以從以下四個方向切入：
現年 75 歲的畑中先生分享，他從 65 歲起擔任大樓管理員至今已 10 年。他認為這份工作最大的價值是「回歸規律」。他每天提前抵達巡視建物，主動向住戶打招呼，甚至在下雪天收到住戶送來的暖暖包與現煮咖啡。他感嘆，退休後曾試圖培養興趣卻無果，最後發現「適合體力、有尊嚴的工作」才是維持健康與快樂的最佳方式。
🟡 如何協助父母跨出第一步？
子女若想幫父母找尋相關職缺，建議主動關注各縣市政府的「銀髮人力資源中心」或「就業服務站」。這些管道提供的職缺多經過篩選，雇主對於「高齡、短工時」的接受度較高，法律保障也更健全。幫爸媽選一份「工時自選、單獨作業」的工作，就是給他們最踏實的退休禮物。
本文摘自《中年綻放的工作圖鑑：適合中年轉職與退休後再工作的19種行業×100種職業。身心負擔低、短工時、好上手……無須證照或經驗。》
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這份被專家點名最適合銀髮族的職業就是「設施管理員」。這項工作與一般高壓保全不同，更適合希望工時較短、或希望能坐著上班的長輩。根據統計，該職業 65 歲以上的從業者占比高達 52.1%，其中以 65 至 69 歲為主力。多數人採取每週工作 2 至 3 天、僅排上午班的彈性班表，年收入約在 36.8 萬至 60.5 萬元之間。
為什麼這份工作特別適合害怕職場人際壓力的父母？調查顯示，從業者最推崇以下三大優點：
- 不需看臉色： 工作型態多為「單獨作業」，可以依照自己的步調完成任務，不需要隨時應付主管或同事的眼光，壓力指數極低。
- 體力負擔剛剛好： 既不需要長時間久坐，也不必整天站立。巡邏與清掃的活動量，剛好能維持退休長輩最需要的肌耐力。
- 成就感高： 在巡視過程中幫助住戶或提供指引，常能獲得使用者的感謝，讓長輩感到自己依然「被社會需要」。
如果子女想協助爸媽物色相關職缺，可以從以下四個方向切入：
- 大樓/公寓管理員： 負責基本的巡查、接待訪客與工作日報，門檻極低。
- 停車場管理員： 負責導引車輛、簡易設備操作與文書統計，環境相對單純。
- 公共設施管理員： 在公民會館、運動中心或公園巡查，常由地方自治體招募。
- 自行車停車場管理員： 負責車輛整理與租借窗口，適合喜歡簡單社交的長輩。
現年 75 歲的畑中先生分享，他從 65 歲起擔任大樓管理員至今已 10 年。他認為這份工作最大的價值是「回歸規律」。他每天提前抵達巡視建物，主動向住戶打招呼，甚至在下雪天收到住戶送來的暖暖包與現煮咖啡。他感嘆，退休後曾試圖培養興趣卻無果，最後發現「適合體力、有尊嚴的工作」才是維持健康與快樂的最佳方式。
🟡 如何協助父母跨出第一步？
子女若想幫父母找尋相關職缺，建議主動關注各縣市政府的「銀髮人力資源中心」或「就業服務站」。這些管道提供的職缺多經過篩選，雇主對於「高齡、短工時」的接受度較高，法律保障也更健全。幫爸媽選一份「工時自選、單獨作業」的工作，就是給他們最踏實的退休禮物。
本文摘自《中年綻放的工作圖鑑：適合中年轉職與退休後再工作的19種行業×100種職業。身心負擔低、短工時、好上手……無須證照或經驗。》