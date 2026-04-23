鋒面預計今（23）日開始影響台灣，週五鋒面通過、週六華南雲雨區接力，全台降雨機率激增，天氣也會轉變成濕熱天氣。就有民眾發問，冷氣就有除濕功能，還需要使用除濕機嗎？對此，三菱重工空調表示，冷氣不能完全取代除濕機，冷氣除濕效率比除濕機慢，而且長時間使用冷氣除濕功能，電費很容易暴增。台電也提供除濕機節電的3種方式。
除濕機要倒水、占位置 眾喊效果冷氣不能取代
曾有民眾發問，北部天氣潮濕，所有東西都濕濕軟軟的很不舒服，家裡的冷氣雖然也有除濕功能，但還在想要不要買一台除濕機來用，因為冷氣除濕不用倒水，感覺很方便，除濕機不僅要倒水，體積也不小，擺在房間裡很占位置。
許多內行人紛紛表示，「需要，功能不太一樣」、「冷氣的除濕是好用，但冬天要比室溫低才能除濕」、「冷氣要中高頻運轉才會除濕力強，冷氣關機後的吹乾會吹出大量水氣，關機前不吹乾就要面臨發霉問題」、「除濕機還是比較有效果」。
冷氣除濕超耗電 台電傳授除濕機節電3招
三菱重工空調指出，冷氣除濕功能雖然可以減少空氣中的濕氣，但不能完全取代除濕機，因為大部分冷氣沒有偵測濕度的功能，長時間使用冷氣除濕相當耗電，也可能會導致室內濕度過於乾燥，建議不要長時間開始冷氣除濕功能，每次大約1到2小時就好。
除濕機要怎麼使用才可以省下電費呢？台電曾表示，只要做3件事，就不會讓除濕機做白工，輕鬆節能省電。
1、清潔濾網
如果太久沒有清潔濾網，灰塵會累積在濾網上，導致除濕效果變差，也會影響室內空氣品質，建議每2到3週就清潔一次濾網，台電指出，定期清潔濾網，每年可省下8％用電。
2、關閉門窗
開啟除濕機如果門窗沒關，會讓室外濕氣一直進到室內，讓濕氣一直除不完，除濕機一直運轉就會很耗電。
3、擺對位置
除濕機要擺對位置，使用效果才會好，建議除濕機要放在室內中央處、空氣流通、平坦的地方，千萬不要把除濕機靠牆擺放，不僅沒辦法讓空氣流通，也會影響除濕機散熱功能。
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曾有民眾發問，北部天氣潮濕，所有東西都濕濕軟軟的很不舒服，家裡的冷氣雖然也有除濕功能，但還在想要不要買一台除濕機來用，因為冷氣除濕不用倒水，感覺很方便，除濕機不僅要倒水，體積也不小，擺在房間裡很占位置。
許多內行人紛紛表示，「需要，功能不太一樣」、「冷氣的除濕是好用，但冬天要比室溫低才能除濕」、「冷氣要中高頻運轉才會除濕力強，冷氣關機後的吹乾會吹出大量水氣，關機前不吹乾就要面臨發霉問題」、「除濕機還是比較有效果」。
三菱重工空調指出，冷氣除濕功能雖然可以減少空氣中的濕氣，但不能完全取代除濕機，因為大部分冷氣沒有偵測濕度的功能，長時間使用冷氣除濕相當耗電，也可能會導致室內濕度過於乾燥，建議不要長時間開始冷氣除濕功能，每次大約1到2小時就好。
除濕機要怎麼使用才可以省下電費呢？台電曾表示，只要做3件事，就不會讓除濕機做白工，輕鬆節能省電。
1、清潔濾網
如果太久沒有清潔濾網，灰塵會累積在濾網上，導致除濕效果變差，也會影響室內空氣品質，建議每2到3週就清潔一次濾網，台電指出，定期清潔濾網，每年可省下8％用電。
2、關閉門窗
開啟除濕機如果門窗沒關，會讓室外濕氣一直進到室內，讓濕氣一直除不完，除濕機一直運轉就會很耗電。
3、擺對位置
除濕機要擺對位置，使用效果才會好，建議除濕機要放在室內中央處、空氣流通、平坦的地方，千萬不要把除濕機靠牆擺放，不僅沒辦法讓空氣流通，也會影響除濕機散熱功能。