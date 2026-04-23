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高德地圖要辦帳號 數發部：圖資非在台灣搜集

▲數發部表示，高德地圖（左）並未直接搜集台灣圖資。（圖／記者周淑萍攝）

誰要使用都可以 Google功能更完善

中國「高德地圖」App 近期在台灣開車族間爆紅，主打紅綠燈秒數精準倒數，讓不少網友驚呼：「Google 地圖危險了？」對此，3C 達人廖阿輝實測揭開神準秒數的。廖阿輝更直言，Google 地圖憑藉「」這 3 大強項，現階段仍強到難以被取代。「高德地圖」是由中國阿里巴巴集團旗下高德軟體公司開發，提供地點查詢、路線規劃，以及開車、步行、單車、大眾運輸等多種導航功能。台灣也能下載，需要輸入台灣手機號碼、辦帳號才能使用，目前介面為簡體字。高德地圖在顯示紅綠燈秒數時誤差極低，令不少人感到驚訝，引發外界對於資安疑慮。數位發展部長林宜敬昨（22）日表示，高德地圖並沒有和台灣官方資料串聯，使用的地圖資料是向荷蘭業者購買，不是在台灣搜集的，如果後續確認有資安疑慮，政府不排除限制公部門使用，甚至要求全面停用。3C達人廖阿輝告訴《NOWNEWS》記者，高德地圖目前還未有搜集個人資料的情況，只是需要透過手機號碼辦理帳號而已，主要還是要看個人選擇，誰要使用都可以。而高德地圖紅綠燈秒數很準，廖阿輝認為，Google地圖還是比高德地圖好用，Google地圖不僅整合塞車資訊、店家資料、評論等，還是全球都能使用的地圖，圖資資料比較完善，而且更新快速，但中國禁止使用Google地圖，因此才會開發各種地圖App。至於地圖資料安全部分，目前高德地圖還是購買國外圖資，頂多是個圖資App，政府應該注意未來會不會有人來實際拍攝敏感資訊。