台灣烘焙品牌再次揚威國際！近日一款標註「台灣製造」（Product of Taiwan）的法式曲奇三明治在美國好市多（Costco）掀起搶購潮，其「香而不甜」的高級感讓無數華人網友瘋狂囤貨。消息傳回台灣，內行網友一眼認出該品牌正是台北名店「Gelovery Gift」（蒟若妮），而其靈魂人物「G 老闆編哥」過去曾為生乳捲爭議，公開與生乳捲龍頭「亞尼克」叫板、甚至放話要「弄倒對方」的火爆背景，也隨著餅乾外銷成功再度成為討論焦點。
🟡 「不甜」才是最高評價！台灣餅乾征服美國好市多
這款進軍南加州等美國好市多門市的餅乾，正是 Gelovery Gift 的明星商品。餅乾選用頂級法國法芙娜（Valrhona）巧克力與京都宇治抹茶製成，一盒 12 入售價 15.99 美元（約新台幣 520 元），在 Reddit 等社群引發熱烈討論。
🟡 老闆「編哥」背景曝：曾公開槓上亞尼克「我一定弄倒你」
隨著餅乾紅到海外，品牌靈魂人物「G 老闆編哥」的傳奇背景也再度被挖出。編哥過去曾因不滿亞尼克的經營與訴訟爭議，直接在社群平台對槓，不僅嗆聲「我一定會弄倒亞尼克」，更在亞尼克關閉部分門市時，冷諷這只是「倒閉潮的開始」。這種敢愛敢恨、對自家產品用料極度自信的作風，雖然在業界充滿話題，卻也讓消費者對其「頂級原料」的堅持深信不疑。
🟡 不用跑美國！台灣版「海波浪夾心餅」口味更狂
這款在美國爆紅的餅乾，在台灣官網與實體店面名為「海波浪夾心餅」。與美國版相比，台灣版的口味選擇更豐富，每盒 8 入售價新台幣 380 元。
🟡 社群熱議：用產品實力回應過往爭議
這股從美國紅回台灣的外銷熱潮，在 Threads 等社群引發高度關注。不少長期關注 G 老闆編哥與亞尼克紛爭的網友，將此次成功視為產品力勝過輿論爭議的證明。從當年的生乳捲大戰到如今成功打入美國好市多，這種以精品級烘焙實力突圍國際市場的表現，也讓品牌在話題性之外，再次以實力坐穩社群討論度。
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這款進軍南加州等美國好市多門市的餅乾，正是 Gelovery Gift 的明星商品。餅乾選用頂級法國法芙娜（Valrhona）巧克力與京都宇治抹茶製成，一盒 12 入售價 15.99 美元（約新台幣 520 元），在 Reddit 等社群引發熱烈討論。
- 極致口感： 每塊餅乾厚實且酥脆，抹茶香濃、巧克力微苦不膩，精準擊中亞洲人「不愛吃太甜」的味蕾。
- 華人認證： 小紅書網友紛紛給出「史上最美味」、「看到台灣產就必買」的高評價，認為這款餅乾完美詮釋了台灣烘焙的細膩層次。
隨著餅乾紅到海外，品牌靈魂人物「G 老闆編哥」的傳奇背景也再度被挖出。編哥過去曾因不滿亞尼克的經營與訴訟爭議，直接在社群平台對槓，不僅嗆聲「我一定會弄倒亞尼克」，更在亞尼克關閉部分門市時，冷諷這只是「倒閉潮的開始」。這種敢愛敢恨、對自家產品用料極度自信的作風，雖然在業界充滿話題，卻也讓消費者對其「頂級原料」的堅持深信不疑。
🟡 不用跑美國！台灣版「海波浪夾心餅」口味更狂
這款在美國爆紅的餅乾，在台灣官網與實體店面名為「海波浪夾心餅」。與美國版相比，台灣版的口味選擇更豐富，每盒 8 入售價新台幣 380 元。
- 口味包含： 抹茶、法芙娜巧克力、草莓、香草牛奶。
- 精緻包裝： 每片皆為獨立包裝，主打極致酥脆的波浪紋曲奇，是不少台北貴婦與「編粉」指定的伴手禮首選。
這股從美國紅回台灣的外銷熱潮，在 Threads 等社群引發高度關注。不少長期關注 G 老闆編哥與亞尼克紛爭的網友，將此次成功視為產品力勝過輿論爭議的證明。從當年的生乳捲大戰到如今成功打入美國好市多，這種以精品級烘焙實力突圍國際市場的表現，也讓品牌在話題性之外，再次以實力坐穩社群討論度。