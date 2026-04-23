就想檢舉房東逃漏稅！財政部北區國稅局表示，有一位房客小明（化名），向房東租房，但發現房東沒有如實申報年度租賃所得，所以向國稅局檢舉房東逃漏稅，但小明遺漏重要證據，補了資料才檢舉成功，國稅局也提醒，檢舉房東逃漏稅要準備好2大關鍵證據，才不會做白工。
檢舉沒附關鍵證據 補件才成功
北區國稅局表示，小明（化名）跟房東租房子居住，卻發現房東沒有如實申報年度租賃所得，於是向國稅局檢舉房東逃漏稅，但小明第一次檢舉的時候，只有提供房屋門牌照片，還有網路租屋廣告的截圖，沒有實際支付房租的證明，國稅局於是請小明10天內補齊資料。
小明在收到國稅局通知後，補上租賃契約書影本、每個月轉帳給房東的存摺明細，經過國稅局調查後，確定房東有漏報年度租賃所得，除了要求房東補繳稅款之外，再依《所得稅法》相關規定，進行裁處。
國稅局提醒必備：租賃契約影本、付租金證明
國稅局指出，如果要檢舉房東逃漏稅，一定要提供自己和房東的姓名、地址，還有具體違規的關鍵證據，包括租賃契約書影本（寫明房屋座落地址、租賃期間、每月租金）、給付租金之證明（如匯款單、銀行轉帳紀錄或現金簽收紀錄）等，讓稽徵機關查核。
國稅局提醒，有出租房屋的房東們，都要主動進行所得申報，如果有短報或是漏報，也要在被檢舉或國稅局進行調查前，主動向所在地稽徵機關進行補報，並補繳利息，就能免予處罰。國稅局表示，如有相關疑問，可撥打國稅局免費電話0800-000-321洽詢。
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北區國稅局表示，小明（化名）跟房東租房子居住，卻發現房東沒有如實申報年度租賃所得，於是向國稅局檢舉房東逃漏稅，但小明第一次檢舉的時候，只有提供房屋門牌照片，還有網路租屋廣告的截圖，沒有實際支付房租的證明，國稅局於是請小明10天內補齊資料。
小明在收到國稅局通知後，補上租賃契約書影本、每個月轉帳給房東的存摺明細，經過國稅局調查後，確定房東有漏報年度租賃所得，除了要求房東補繳稅款之外，再依《所得稅法》相關規定，進行裁處。
國稅局指出，如果要檢舉房東逃漏稅，一定要提供自己和房東的姓名、地址，還有具體違規的關鍵證據，包括租賃契約書影本（寫明房屋座落地址、租賃期間、每月租金）、給付租金之證明（如匯款單、銀行轉帳紀錄或現金簽收紀錄）等，讓稽徵機關查核。
國稅局提醒，有出租房屋的房東們，都要主動進行所得申報，如果有短報或是漏報，也要在被檢舉或國稅局進行調查前，主動向所在地稽徵機關進行補報，並補繳利息，就能免予處罰。國稅局表示，如有相關疑問，可撥打國稅局免費電話0800-000-321洽詢。