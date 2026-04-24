日本有一對退休夫妻為了公平起見，在兩名孩子要買房時，各提供1000萬日圓（約新台幣198萬元）的頭期款，導致自己的退休資產大幅縮水，未來生活、醫療費用可能都會出問題，面臨「老年破產」危機。對此，專家提醒，在幫助兒女時，要留意資產配置，應該以自己穩定生活為優先。

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對2個孩子講求公平　資助頭期款卻要破產

根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，居住在日本千葉縣的69歲鈴木先生，在65歲退休後，領取了2200萬日圓（約新台幣435萬元）的退休金，和60歲的妻子依靠每個月20萬日圓（約新台幣4萬元）的年金生活，夫妻倆原本想日常依靠年金生活，退休金則可以用來當未來的醫療費用，和應付緊急支出。

但是約10年多前，鈴木先生的長子要購買房屋，但苦於頭期款不足，於是向鈴木先生求助，鈴木先生基於支持子女的想法，提供了1000萬日圓（約新台幣198萬元），當時他認為，就算給出1000萬日圓（約新台幣198萬元），未來還是能靠收入跟退休金生活。10年後，鈴木先生的次子也要買房了，雖然次子沒有向父母開口要求資助，但是夫妻為了避免兄弟間有心結，決定一視同仁，也給次子1000萬日圓（約新台幣198萬元），後續夫妻倆還在生活中給子女、孫輩提供金錢支援，導致退休金已經逐漸花完。

▲夫妻不僅贊助兒子買房，平常生活花錢也不吝嗇。（示意圖／記者張家瑋攝）
▲夫妻不僅贊助兒子買房，平常生活花錢也不吝嗇。（示意圖／記者張家瑋攝）
長照、醫療費都不夠　專家建議以自己為重

鈴木先生坦言，現在夫妻已經需要安排未來長照、醫療、房屋修繕等費用，但70％的退休金都花完了，讓他們感到龐大壓力，鈴木先生無奈表示，也許是自己對孩子們太好，也可能是自己太天真了，以為退休金足夠生活。

專家表示，退休規劃應該以自己的生活為優先，如果在子女身上花太多退休資產，導致未來生活出現壓力，就得不償失了。專家提醒，退休後的資產配置，不在於金錢多寡，而是在支持親情、財務規劃間取得平衡。

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張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...