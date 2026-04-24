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▲許多台灣粉絲敲碗想看張凌赫來台，但此事牽涉兩岸議題，難度大大提高。（圖／微博@張凌赫工作室official）

▲安心亞說《浪姐8》如果來邀請，她不會排斥。（圖／安心亞 Xinya An臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（24）日的娛樂搶先看，中國男星張凌赫靠古裝劇《逐玉》爆紅，粉絲紛紛敲碗他來台交流，但業界人士認為有3大門檻難以實現。而張凌赫作為理工男，近日一段在活動現場教大家什麼是「貝茲定律（Betz' Law）」的影片也爆紅，被粉絲稱讚好有魅力。另外，中國實境節目《浪姐7》開播，討論度頗高，安心亞被問到有沒有機會參戰，她表示自己不會排斥。憑藉夯劇《逐玉》爆紅的中國男星張凌赫，以「武安侯」謝征一角掀起熱潮，戲劇播畢後仍吸引大批粉絲持續追捧。近期國台辦表態支持兩岸影視交流，引發外界關注張凌赫是否有機會來台。回顧2年前胡歌以《繁花》來台參與「對話青年」座談，採24小時快閃模式，雖話題十足，但交流效益有限。業界分析，張凌赫行程繁忙、酬勞高昂，加上兩岸局勢影響，短期內來台機會不高，和胡歌類似的交流模式也恐難延續。張凌赫畢業於南京師範大學電氣與自動化工程學院，是演藝圈公認的學霸。近日他化身理工男，素顏拍攝公益紀錄片《凌探未來》，22日還現身首映典禮。主持人在現場請張凌赫講解「貝茲定律（Betz' Law）」，他立刻眼神放光、有條理的替觀眾解答；影片在網路上曝光後，掀起大量網友討論，直呼張凌赫連講知識都很有魅力，台灣粉絲看了也開玩笑說：「他當我理化老師，我應該可以進台積電。」中國選秀節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）全新一季在本月開播，台灣女星蕭薔、范瑋琪、曾沛慈這次都受邀參戰，討論度頗高。安心亞昨日出席活動時，也被問到有沒有收到《浪姐7》邀請？她說自己不清楚，經紀人則補充安心亞行程滿檔，就算有受邀也來不及去參加，如果《浪姐8》真的有來邀約的話，安心亞則說自己不排斥。對於電影《陽光女子合唱團》因宣傳時掛「中國台灣」遭到砲轟的爭議，安心亞則說：「我們正能量看待這件事情」。