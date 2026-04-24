韓國團體BLACKPINK成員Jisoo，近日因為親哥哥金政勳涉及的性侵、家暴爭議遭到輿論波及。對此，資深娛樂記者李鎮浩透過個人頻道公開了深入調查的結果，指出Jisoo早在去年5月起就已與親哥哥徹底斷絕往來，雙方並無商業往來，Jisoo甚至在爭議全面爆發前，就已自費高達1000萬韓元（約台幣21萬），強制刪除《訂閱男友》中誤植哥哥為公司代表的名單。調查結果顯示，Jisoo對於哥哥的個人偏差行為毫不知情，更早已採取法律上的切割行動，時間線全公開。
Jisoo去年得知哥哥行徑 失去信任決定斷聯
根據記者李鎮浩的說法，2025年5月底，Jisoo哥哥就被控涉及偷拍疑雲，雖然當時哥哥予以否認，但後續採取了不負責任的應對方式，不僅私自更換手機號碼，更僅透過單向語音訊息聯繫後便形同失蹤，逃避行為讓Jisoo以及全家人徹底失去信任，進而決定斷開所有聯繫。因此Jisoo在後續哥哥陷入更多法律案件時，完全沒有任何管道介入或得知詳細情況。
Jisoo哥哥並非公司代表！董事名單只有Jisoo
針對外界質疑哥哥在Jisoo新公司擔任要職一事，李鎮浩也拿出調查結果來澄清，指出在Jisoo創立公司初期，哥哥確實曾以家人身分短暫協助處理一些事務，但絕非外界盛傳的公司代表。李鎮浩指出，若哥哥真為代表，公司理應有相關的薪資發放記錄或股份分配，但在查閱公司登記謄本後發現，內部的董事與監事名單僅有Jisoo一人，證明哥哥當時僅是暫時性的家族支援，並無實質的經營權或股權關係。
Jisoo發現哥哥在新戲名單 強烈抗議還花千萬刪除
此外，關於《訂閱男友》片尾出現哥哥名字的爭議，則是因為《訂閱男友》是在2024年10月到2025年5月間拍攝，當時金政勳以哥哥名義提供協助，並擅自自稱為公司代表，導致後續製作公司將名字誤植進片尾名單。
Jisoo在今3月初發現此事後感到非常憤怒，即便母帶已經完成並且修改費用高昂，Jisoo仍堅持自掏腰包支付超過1000萬韓元（約台幣21萬）的修改費，要求製作方將哥哥的名字與錯誤職稱完全移除。
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根據記者李鎮浩的說法，2025年5月底，Jisoo哥哥就被控涉及偷拍疑雲，雖然當時哥哥予以否認，但後續採取了不負責任的應對方式，不僅私自更換手機號碼，更僅透過單向語音訊息聯繫後便形同失蹤，逃避行為讓Jisoo以及全家人徹底失去信任，進而決定斷開所有聯繫。因此Jisoo在後續哥哥陷入更多法律案件時，完全沒有任何管道介入或得知詳細情況。
針對外界質疑哥哥在Jisoo新公司擔任要職一事，李鎮浩也拿出調查結果來澄清，指出在Jisoo創立公司初期，哥哥確實曾以家人身分短暫協助處理一些事務，但絕非外界盛傳的公司代表。李鎮浩指出，若哥哥真為代表，公司理應有相關的薪資發放記錄或股份分配，但在查閱公司登記謄本後發現，內部的董事與監事名單僅有Jisoo一人，證明哥哥當時僅是暫時性的家族支援，並無實質的經營權或股權關係。
Jisoo發現哥哥在新戲名單 強烈抗議還花千萬刪除
此外，關於《訂閱男友》片尾出現哥哥名字的爭議，則是因為《訂閱男友》是在2024年10月到2025年5月間拍攝，當時金政勳以哥哥名義提供協助，並擅自自稱為公司代表，導致後續製作公司將名字誤植進片尾名單。
Jisoo在今3月初發現此事後感到非常憤怒，即便母帶已經完成並且修改費用高昂，Jisoo仍堅持自掏腰包支付超過1000萬韓元（約台幣21萬）的修改費，要求製作方將哥哥的名字與錯誤職稱完全移除。