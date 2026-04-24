115 學年度技專校院統一入學測驗（統測）將於本週末（4/25、4/26）登場。今年共有 7.1 萬名考生應試，測驗中心提醒，今年除了面臨考場周邊的路跑與媽祖遶境交管，考生務必記熟考程時間。以下整理「最強應考懶人包」，包含完整考程表、必帶清單與 3 大違規地雷。
🟡 第一要點：115 統測完整考程表
請考生注意，每節考試開始前 5 分鐘打預備鈴，考試開始 20 分鐘後不得入場，開始 50 分鐘後才可交卷。
🟡 第三要點：應考必帶清單
近期地震頻繁，若考試中發生震動，請遵循：「繼續考試（無危險）」、「就地掩蔽（震動大，卷放桌上護頭）」、「緊急疏散（有倒塌風險）」。請考生配合監試人員廣播，若考試中斷將會延長考試時間。
資料來源：財團法人技專校院入學測驗中心基金會
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請考生注意，每節考試開始前 5 分鐘打預備鈴，考試開始 20 分鐘後不得入場，開始 50 分鐘後才可交卷。
|日期
|時間
|四技二專考試科目
|4/25 (六)
|10:20 - 12:00
|專業科目（二）[註1]
|13:30 - 15:10
|國文
|16:00 - 17:40
|英文
|4/26 (日)
|08:30 - 10:10
|專業科目（二）[註2]
|11:00 - 12:20
|數學
|13:30 - 15:10
|專業科目（一）
|16:00 - 17:40
|專業科目（二）[註3]
[註1]：電機電子群資電類、外語群英語類、外語群日語類。🟡 第二要點：避開交管！台北路跑、台中媽祖遶境
[註2]：設計群、家政群幼保類、農業群、藝術群影視類。
[註3]：機械群、動力機械群、土木結構群等其餘群類。
- 台北考區（4/26 週日）： 「2026 國家地理路跑」於市政府、大佳河濱公園周邊有交管，建議避開。交通管制影響路段車輛建議改道路線請參閱：臺北市政府體育局。
- 台中考區（4/25-26）： 「旱溪媽祖遶境」25 日在「大里區」、26 日移往「太平區」。GPS遶境即時資訊請參閱連結：2026旱溪媽祖遶境十八庄-隨香地圖。
- 噪音自保： 擔心遶境噪音可自備耳塞，但須經監試人員檢查後方可戴上。
- 准考證正本（最重要，遺失請立即攜帶照片及身分證到各考區試務辦公室申請補發）。
- 2B 鉛筆與橡皮擦（畫記選擇題）。
- 黑色墨水筆（0.5mm-0.7mm）與修正帶（作答非選題）。
- 耳塞與保暖衣物（若對冷氣聲音或溫度敏感可攜帶，耳塞需檢查）。
- 智慧穿戴裝置： 手錶、環、耳機一律不可帶進座位，須放至臨時置物區。
- 手機未完全關機： 若在置物區發出鬧鐘、震動聲，直接扣該科 2 分。
- 設計群媒材違規： 專二限用鉛筆、彩筆、針筆、水性簽字筆、麥克筆。嚴禁帶「色票」，違者重扣 10 分。
近期地震頻繁，若考試中發生震動，請遵循：「繼續考試（無危險）」、「就地掩蔽（震動大，卷放桌上護頭）」、「緊急疏散（有倒塌風險）」。請考生配合監試人員廣播，若考試中斷將會延長考試時間。
資料來源：財團法人技專校院入學測驗中心基金會