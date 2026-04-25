115 學年度技術校院統一入學測驗（統測）於今（25）日正式登場！全台 7.1 萬名考生迎來首日挑戰。測驗中心提醒，今日首節考試於 10:20 準時開始，請考生務必留意兩天考試時間不同，今日考程表與明日預警資訊如下：
🟡 今日（4/25）統測完整考程表
今日首節考試時間較晚，請考生留意交通狀況，切勿因路況耽誤。
除了今日手機響扣 2 分的規定外，測驗中心特別向設計群考生發出最後預警：明（26）日週日上午 08:30 舉行的「專業科目（二）」，嚴禁攜帶或使用「色票（卡）」，違者將直接重扣該科成績 10 分。
🟡 今日交通快訊：台中遶境影響路段
今日台中考區考生需特別留意「旱溪媽祖遶境十八庄」，神轎預計駐駕大里區「內新庄合歡福德宮」。周邊道路易壅塞且有鞭炮噪音，建議考生寬估路程，若擔心噪音可自備耳塞（須經監試人員檢查後使用）。GPS遶境即時資訊請參閱連結：2026旱溪媽祖遶境十八庄-隨香地圖。
若考試期間發生餘震，請遵循「繼續考試、就地掩蔽、緊急疏散」三原則，聽從監試人員或廣播指示，切勿慌張。若受地震影響導致考試中斷，測驗中心將統一延長作答時間。
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今日首節考試時間較晚，請考生留意交通狀況，切勿因路況耽誤。
|時間
|四技二專考試科目
|考生群類
|10:20 - 12:00
|專業科目（二）
|資電、外語英語、外語日語類
|13:30 - 15:10
|國文
|全體考生
|16:00 - 17:40
|英文
|全體考生
⚠️ 入場提醒： 考試開始前 5 分鐘打預備鈴即可入場；考試開始 20 分鐘後不得入場。注意明日（4/26）首節提早至 08:30 開考。🟡 致命地雷：設計群明早嚴禁攜帶「色票」
除了今日手機響扣 2 分的規定外，測驗中心特別向設計群考生發出最後預警：明（26）日週日上午 08:30 舉行的「專業科目（二）」，嚴禁攜帶或使用「色票（卡）」，違者將直接重扣該科成績 10 分。
今日台中考區考生需特別留意「旱溪媽祖遶境十八庄」，神轎預計駐駕大里區「內新庄合歡福德宮」。周邊道路易壅塞且有鞭炮噪音，建議考生寬估路程，若擔心噪音可自備耳塞（須經監試人員檢查後使用）。GPS遶境即時資訊請參閱連結：2026旱溪媽祖遶境十八庄-隨香地圖。
🟡 考前最後 1 分鐘檢查：必帶清單
- 准考證正本： 每節應試必要文件，遺失請立即至試務辦公室補發。
- 文具： 2B 鉛筆（選擇題）、黑色墨水筆（非選題）、修正帶。
- 徹底關機： 手機、智慧手錶務必「關機」並放至置物區，僅關靜音、震動仍會扣分。
若考試期間發生餘震，請遵循「繼續考試、就地掩蔽、緊急疏散」三原則，聽從監試人員或廣播指示，切勿慌張。若受地震影響導致考試中斷，測驗中心將統一延長作答時間。
祝全台考生今日發揮最佳實力，下筆精準，金榜題名！資料來源：財團法人技專校院入學測驗中心基金會