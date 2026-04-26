上完廁所會「回頭看一眼」嗎？台大醫院大腸直腸外科名醫梁金銅指出，排便型態是觀察腸道健康的關鍵報告。根據衛福部 113 年國人十大死因最新統計，結直腸癌（大腸癌）位居國人癌症死因第三位（第一是氣管、支氣管和肺癌）。梁醫師示警，雖然大腸癌早期多無症狀，但若糞便長期出現「變細」或「沉底」等特徵，其實是身體發出的求救訊號，反映出腸道正處於高風險環境。

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🟡 警訊 1：高風險大便——觀察「浮力」與形狀
梁金銅醫師在YouTube頻道《初日會客室》中分享，正常的大便密度應與木材接近，在馬桶水中「載浮載沉」是膳食纖維攝取足夠的指標。

  • 沉入水底： 代表飲食過於精緻、纖維嚴重不足。梁醫師澄清，雖然便秘本身與大腸癌無直接因果關係，但這種「沉底型」大便反映的低纖飲食結構，正是大腸癌的高風險環境。
  • 變細小條： 若發現糞便長期「變細、變小條」，則是另一種警訊。梁醫師分析，這通常是左側大腸（降結腸、直腸）出現腫瘤擠壓路徑的特徵，導致糞便像擠牙膏般變細。
▲養成排便後「回頭看一眼」的習慣至關重要！透過圖卡對比，民眾可初步判斷：糞便若「載浮載沉」代表纖維攝取足夠，若長期「沉入底端」或「變細如鉛筆」，則需警覺腸道高風險環境。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）
▲養成排便後「回頭看一眼」的習慣至關重要！透過圖卡對比，民眾可初步判斷：糞便若「載浮載沉」代表纖維攝取足夠，若長期「沉入底端」或「變細如鉛筆」，則需警覺腸道高風險環境。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）
🟡 警訊 2：不明原因貧血、體力變差
這項跡象常被民眾忽視。梁醫師解釋，長在「右側大腸」（盲腸、升結腸）的腫瘤空間較大，不易造成阻塞，早期表現多為肉眼看不見的長期微量出血。若出現不明原因的貧血、頭暈或體力衰退，應儘速透過大便潛血檢查（FOBT）確認

🟡 警訊 3：排便習慣改變與異物感
若原本排便規律的人，突然出現便秘與腹瀉交替發生，或是頻頻想上廁所卻只擠出黏液與血水，甚至是感覺「裡急後重」（老覺得排不乾淨），通常代表腸道結構已受病變影響。

🟡 警訊 4：腺瘤性息肉的癌化路徑
大腸癌絕大多數是從息肉演化而來。梁醫師強調，「腺瘤性息肉」是真正的癌前身，這與高油脂飲食習習相關。油脂會刺激肝臟分泌膽酸以利消化，而過量膽酸的代謝過程可能誘發黏膜產生腺瘤，若未及時切除，極大機率惡化成癌。

🟡 警訊 5：嗜吃甜食與紅肉的飲食地雷
癌細胞偏好甜食！梁醫師提醒，除了控糖，攝取過量紅肉也會增加風險。紅肉富含鐵質，在體內氧化還原過程中易產生自由基。他建議若攝取紅肉（如烤肉），應仿效韓國人「生菜包肉」的習慣，利用大量纖維質稀釋並加速致癌物排泄。

▲牛排雖然美味，但梁金銅醫師提醒，紅肉富含鐵質且在高溫烹調下易產生致癌物質。若想享受美食，建議效法「生菜包肉」的吃法，利用大量纖維質來稀釋致癌物並加速排泄。（示意圖／記者葉盛耀攝）
▲牛排雖然美味，但梁金銅醫師提醒，紅肉富含鐵質且在高溫烹調下易產生致癌物質。若想享受美食，建議效法「生菜包肉」的吃法，利用大量纖維質來稀釋致癌物並加速排泄。（示意圖／記者葉盛耀攝）
💡 113 年最新數據：防癌從早期篩檢開始

根據 113 年衛福部統計，癌症蟬聯十大死因之首。梁金銅醫師呼籲，45 歲以上國民應善用每兩年一次的免費糞便潛血檢查；若在大腸鏡檢查中發現「腺瘤性息肉」並及早切除，早期（第零期）病灶甚至可透過內科黏膜刮除術處理。養成觀察排便型態的習慣，不輕忽「變細、沉底」的警示，才能在日常中阻斷大腸癌。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：醫療健康資訊僅供參考，不能取代醫師的專業診斷與治療。由於每個人體質與病況不同，若發現排便習慣改變、持續腹痛或有相關家族病史，請務必諮詢專業醫師，並建議定期安排大腸鏡檢查，確保腸道健康。
 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...