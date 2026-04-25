被譽為新一代「出國神鞋」的法國品牌 HOKA，近日再度現身美式賣場好市多（Costco），引發會員瘋搶。不僅價格較今年初悄悄調降，牌價更被掛上代表「末日倒數」的關鍵符號。記者實際訪價發現，好市多價格雖比代理商官網便宜，但價差與「1神祕符號」背後的清倉意義，才是內行人關注的焦點。
🟡 悄降 100 元！牌價現「*」符號代表清倉倒數
網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」臉書公開社團分享，熱門型號 HOKA Clifton 9 GTX 男款運動鞋已上架，現場售價 4599 元，比今年 1 月份剛進貨時的 4699 元便宜了 100 元。
最令內行人坐不住的是牌價右上角的 「*」（星號）。在好市多的「價格密碼」中，星號代表商品進入清倉階段、售完不再補貨。消息在社群傳開後，網友紛紛警示：「看到星號就是最後機會」、「加上降價，這波真的要快閃收編」。
🟡 實測訪價：官網特價 4932 元 好市多僅便宜 333 元
究竟在好市多買划不划算？記者實際查詢 HOKA 台灣總代理商星裕國際 ISPO+ 官網訪價，發現同款 HOKA Clifton 9 GTX 男鞋目前官網特價為 4932 元（原價 5480 元）。
經過比對，好市多 4599 元的售價雖比官網特價便宜了 333 元，但對於追求「骨折價」的消費者來說，吸引力稍嫌一般。網友直言：「官網尺寸齊全還能退換貨，好市多主要是贏在可以現場帶走，且掛了星號表示這批賣完就斷貨了。」
🟡 走兩步就上癮？網友激推：出國 3 萬步腳不痛
HOKA 近年之所以能挑戰亞瑟士（ASICS）的龍頭地位，靠的就是強大的緩震腳感。網友紛紛留言分享：「這雙鞋試穿走兩步就會上癮」、「去日本爆走都穿這牌，平底足走 3 萬步都不累」。尤其這款具備 GTX（GORE-TEX）防水機能，對於常遇雨天的城市旅遊極具優勢，即便遇到雨天也能保持雙腳乾爽。
🟡 內行看價格搖頭？點名「2 平替款」CP 值更高
針對預算有限的民眾，網友也在留言區點名了 2 個平替品牌：
內行網友最後提醒，雖然好市多掛上「*」符號令人焦慮，但購買前仍要現場試穿。HOKA 鞋底普遍被反應「不耐磨」，且每個人的足弓高低不同，若為了搶便宜卻買到不合腳的尺寸，神鞋反而會變累贅。
我是廣告 請繼續往下閱讀
網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」臉書公開社團分享，熱門型號 HOKA Clifton 9 GTX 男款運動鞋已上架，現場售價 4599 元，比今年 1 月份剛進貨時的 4699 元便宜了 100 元。
最令內行人坐不住的是牌價右上角的 「*」（星號）。在好市多的「價格密碼」中，星號代表商品進入清倉階段、售完不再補貨。消息在社群傳開後，網友紛紛警示：「看到星號就是最後機會」、「加上降價，這波真的要快閃收編」。
究竟在好市多買划不划算？記者實際查詢 HOKA 台灣總代理商星裕國際 ISPO+ 官網訪價，發現同款 HOKA Clifton 9 GTX 男鞋目前官網特價為 4932 元（原價 5480 元）。
經過比對，好市多 4599 元的售價雖比官網特價便宜了 333 元，但對於追求「骨折價」的消費者來說，吸引力稍嫌一般。網友直言：「官網尺寸齊全還能退換貨，好市多主要是贏在可以現場帶走，且掛了星號表示這批賣完就斷貨了。」
HOKA 近年之所以能挑戰亞瑟士（ASICS）的龍頭地位，靠的就是強大的緩震腳感。網友紛紛留言分享：「這雙鞋試穿走兩步就會上癮」、「去日本爆走都穿這牌，平底足走 3 萬步都不累」。尤其這款具備 GTX（GORE-TEX）防水機能，對於常遇雨天的城市旅遊極具優勢，即便遇到雨天也能保持雙腳乾爽。
🟡 內行看價格搖頭？點名「2 平替款」CP 值更高
針對預算有限的民眾，網友也在留言區點名了 2 個平替品牌：
- Brooks： 支撐性與緩震效果獲得一致好評，價格通常比 HOKA 更親民。
- 迪卡儂 (Decathlon)： 網友大讚其耐穿度：「一堆幾千塊名牌會脫膠，我只買迪卡儂，鞋底還有車縫線。」
內行網友最後提醒，雖然好市多掛上「*」符號令人焦慮，但購買前仍要現場試穿。HOKA 鞋底普遍被反應「不耐磨」，且每個人的足弓高低不同，若為了搶便宜卻買到不合腳的尺寸，神鞋反而會變累贅。