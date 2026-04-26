漸漸成為廚房必備懶人家電的洗碗機，除了洗碗盤之外，許多民眾也分享洗碗機其他用法！像是夏天必備的電風扇，或是很難清潔的公仔，還有人用來洗蔬菜水果，不過化工博士「阿淇博士 Dr. Achi」提醒，洗碗機還是有一些物品不建議清洗，像是木製物品、菜刀、精緻餐具、鐵鍋等。

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眾揭洗碗機妙用　電風扇、濾網高壓清潔超乾淨

Threads上不少民眾分享洗碗機的各種妙用，有民眾用洗碗機來清洗電風扇葉片和外殼，就連冷氣濾網也能用洗碗機清洗，他表示，洗碗機可以把這些物品洗得很乾淨，洗電風扇的時候使用低溫模式洗，洗食具他習慣用70度的高溫模式清洗，「細菌髒東西基本上都死光光了」。他連廚房垃圾桶、微波爐轉盤、抽油煙機濾網都會用洗碗機洗，他也提醒，洗完非碗盤的物品後，他會再空洗一次洗碗機。

許多人紛紛讚歎，「洗碗機真的可以洗很多東西，不只洗碗，還可以洗洗很多東西，當天會把需要洗的所有東西通通進洗碗機，家裡乾淨又輕鬆」、「高壓清洗之餘又不用收拾現場，棒」、「天啊！我要學起來！」；還有其他人分享，她用洗碗機的果蔬模式來清洗蔬果，也超方便，不過有人指出，「用洗碗機洗過水果，不小心洗熟了」，提醒大家清洗時要注意洗碗機是否能設定溫度，眾人也分享洗碗機可洗物品：

1、家電類：電風扇外殼及葉片、冷氣濾網等。

2、服飾類：帽子、球鞋等。

3、廚房用品：抽油煙機濾網及集油槽、水槽濾水籃、廚餘桶、奶瓶、奶嘴等。

▲抽油煙機濾網拆下來後，也能放進洗碗機清洗。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲抽油煙機濾網拆下來後，也能放進洗碗機清洗。（示意圖／記者徐銘穗攝）
4、蔬果類：西洋芹菜、粽葉、蘋果等。

5、其他類：玩具公仔、樂高積木等。

注意事項：留意物品的耐熱溫度，不要使用太高的水溫清洗塑膠製品，若水溫不能調成常溫，要小心蔬果被「洗熟」。

7種物品別放洗碗機　小心生鏽、變形

但洗碗機並不是每樣東西都能洗，洗碗機可能會因為水柱強勁、水溫高、烘乾溫度高、清潔劑成分等造成物品損害，使用洗碗機清潔時要特別注意，化工博士「阿淇博士 Dr. Achi」也分享儘量不要使用洗碗機清潔的物品：

1、鑄鐵鍋、無塗層鋁鍋：鑄鐵鍋為了加強密封性，周圍會有一圈沒有保護的鐵，很容易因水氣生鏽，所以不建議放置在充滿水氣的洗碗機。沒有塗層的鋁鍋也很容易生鏽。另外有些清潔劑會造成鋁製物品變黑、失去光澤，在清洗鋁製油網、鋁製品要特別注意。

2、不鏽鋼鍋具：若清潔劑使用氧化能力較強的鹼性清潔劑，會讓品質較差或表面處理不足的不鏽鋼鍋具出現霧化或腐蝕痕跡。

3、塑膠製品：耐熱溫度不高的塑膠製品，可能會因為清洗溫度、烘乾溫度過高而變形，甚至釋放出化學物質，使用之前應該確認好耐熱標誌，或不要使用高溫模式清洗。

4、刀具：清洗菜刀等鋒利刀具，可能會因為跟其他餐具碰撞，讓刀鋒變鈍。

5、木製餐具或砧板：木頭製的物品經過高溫和反覆烘乾，會失去光澤、開裂，阿淇博士指出，木製用品洗過後，雖然會呈現灰白色，但她覺得有一種歲月感，在便利和外觀之間，她選擇便利。

▲木製砧板不建議放進洗碗機清洗。（圖／翻攝自photoAC）
▲木製砧板不建議放進洗碗機清洗。（圖／翻攝自photoAC）
6、刨絲器：刨絲器孔洞若卡起司、菜渣等沒有清乾淨，可能會殘留食物殘渣發臭。

7、精緻餐具：貴重的瓷器或較脆弱的古董餐具建議以手清洗，以免圖案褪色、釉面受損等。《NOWNEWS》記者曾用洗碗機清洗杯壁較薄的玻璃杯，可能因為在洗碗機中有碰撞，取出後玻璃杯就出現碎裂情況，精緻餐具還是手洗較好。


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張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...