漸漸成為廚房必備懶人家電的洗碗機，除了洗碗盤之外，許多民眾也分享洗碗機其他用法！像是夏天必備的電風扇，或是很難清潔的公仔，還有人用來洗蔬菜水果，不過化工博士「阿淇博士 Dr. Achi」提醒，洗碗機還是有一些物品不建議清洗，像是木製物品、菜刀、精緻餐具、鐵鍋等。
眾揭洗碗機妙用 電風扇、濾網高壓清潔超乾淨
Threads上不少民眾分享洗碗機的各種妙用，有民眾用洗碗機來清洗電風扇葉片和外殼，就連冷氣濾網也能用洗碗機清洗，他表示，洗碗機可以把這些物品洗得很乾淨，洗電風扇的時候使用低溫模式洗，洗食具他習慣用70度的高溫模式清洗，「細菌髒東西基本上都死光光了」。他連廚房垃圾桶、微波爐轉盤、抽油煙機濾網都會用洗碗機洗，他也提醒，洗完非碗盤的物品後，他會再空洗一次洗碗機。
她用洗碗機的果蔬模式來清洗蔬果，也超方便，不過有人指出，「用洗碗機洗過水果，不小心洗熟了」，提醒大家清洗時要注意洗碗機是否能設定溫度，眾人也分享洗碗機可洗物品：
1、家電類：電風扇外殼及葉片、冷氣濾網等。
2、服飾類：帽子、球鞋等。
3、廚房用品：抽油煙機濾網及集油槽、水槽濾水籃、廚餘桶、奶瓶、奶嘴等。
4、蔬果類：西洋芹菜、粽葉、蘋果等。
注意事項：留意物品的耐熱溫度，不要使用太高的水溫清洗塑膠製品，若水溫不能調成常溫，要小心蔬果被「洗熟」。
7種物品別放洗碗機 小心生鏽、變形
但洗碗機並不是每樣東西都能洗，洗碗機可能會因為水柱強勁、水溫高、烘乾溫度高、清潔劑成分等造成物品損害，使用洗碗機清潔時要特別注意，化工博士「阿淇博士 Dr. Achi」也分享儘量不要使用洗碗機清潔的物品：
1、鑄鐵鍋、無塗層鋁鍋：鑄鐵鍋為了加強密封性，周圍會有一圈沒有保護的鐵，很容易因水氣生鏽，所以不建議放置在充滿水氣的洗碗機。沒有塗層的鋁鍋也很容易生鏽。另外有些清潔劑會造成鋁製物品變黑、失去光澤，在清洗鋁製油網、鋁製品要特別注意。
2、不鏽鋼鍋具：若清潔劑使用氧化能力較強的鹼性清潔劑，會讓品質較差或表面處理不足的不鏽鋼鍋具出現霧化或腐蝕痕跡。
3、塑膠製品：耐熱溫度不高的塑膠製品，可能會因為清洗溫度、烘乾溫度過高而變形，甚至釋放出化學物質，使用之前應該確認好耐熱標誌，或不要使用高溫模式清洗。
4、刀具：清洗菜刀等鋒利刀具，可能會因為跟其他餐具碰撞，讓刀鋒變鈍。
5、木製餐具或砧板：木頭製的物品經過高溫和反覆烘乾，會失去光澤、開裂，阿淇博士指出，木製用品洗過後，雖然會呈現灰白色，但她覺得有一種歲月感，在便利和外觀之間，她選擇便利。
6、刨絲器：刨絲器孔洞若卡起司、菜渣等沒有清乾淨，可能會殘留食物殘渣發臭。
7、精緻餐具：貴重的瓷器或較脆弱的古董餐具建議以手清洗，以免圖案褪色、釉面受損等。《NOWNEWS》記者曾用洗碗機清洗杯壁較薄的玻璃杯，可能因為在洗碗機中有碰撞，取出後玻璃杯就出現碎裂情況，精緻餐具還是手洗較好。
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Threads上不少民眾分享洗碗機的各種妙用，有民眾用洗碗機來清洗電風扇葉片和外殼，就連冷氣濾網也能用洗碗機清洗，他表示，洗碗機可以把這些物品洗得很乾淨，洗電風扇的時候使用低溫模式洗，洗食具他習慣用70度的高溫模式清洗，「細菌髒東西基本上都死光光了」。他連廚房垃圾桶、微波爐轉盤、抽油煙機濾網都會用洗碗機洗，他也提醒，洗完非碗盤的物品後，他會再空洗一次洗碗機。
她用洗碗機的果蔬模式來清洗蔬果，也超方便，不過有人指出，「用洗碗機洗過水果，不小心洗熟了」，提醒大家清洗時要注意洗碗機是否能設定溫度，眾人也分享洗碗機可洗物品：
1、家電類：電風扇外殼及葉片、冷氣濾網等。
2、服飾類：帽子、球鞋等。
3、廚房用品：抽油煙機濾網及集油槽、水槽濾水籃、廚餘桶、奶瓶、奶嘴等。
注意事項：留意物品的耐熱溫度，不要使用太高的水溫清洗塑膠製品，若水溫不能調成常溫，要小心蔬果被「洗熟」。
7種物品別放洗碗機 小心生鏽、變形
但洗碗機並不是每樣東西都能洗，洗碗機可能會因為水柱強勁、水溫高、烘乾溫度高、清潔劑成分等造成物品損害，使用洗碗機清潔時要特別注意，化工博士「阿淇博士 Dr. Achi」也分享儘量不要使用洗碗機清潔的物品：
1、鑄鐵鍋、無塗層鋁鍋：鑄鐵鍋為了加強密封性，周圍會有一圈沒有保護的鐵，很容易因水氣生鏽，所以不建議放置在充滿水氣的洗碗機。沒有塗層的鋁鍋也很容易生鏽。另外有些清潔劑會造成鋁製物品變黑、失去光澤，在清洗鋁製油網、鋁製品要特別注意。
2、不鏽鋼鍋具：若清潔劑使用氧化能力較強的鹼性清潔劑，會讓品質較差或表面處理不足的不鏽鋼鍋具出現霧化或腐蝕痕跡。
3、塑膠製品：耐熱溫度不高的塑膠製品，可能會因為清洗溫度、烘乾溫度過高而變形，甚至釋放出化學物質，使用之前應該確認好耐熱標誌，或不要使用高溫模式清洗。
4、刀具：清洗菜刀等鋒利刀具，可能會因為跟其他餐具碰撞，讓刀鋒變鈍。
5、木製餐具或砧板：木頭製的物品經過高溫和反覆烘乾，會失去光澤、開裂，阿淇博士指出，木製用品洗過後，雖然會呈現灰白色，但她覺得有一種歲月感，在便利和外觀之間，她選擇便利。
7、精緻餐具：貴重的瓷器或較脆弱的古董餐具建議以手清洗，以免圖案褪色、釉面受損等。《NOWNEWS》記者曾用洗碗機清洗杯壁較薄的玻璃杯，可能因為在洗碗機中有碰撞，取出後玻璃杯就出現碎裂情況，精緻餐具還是手洗較好。