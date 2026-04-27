許多人以為只要累積足夠的資產，並且放進股市中，退休後就能依靠股息過活，不過實際上可能出現變化，日本有一名曾在證券界工作的男子，靠著投資存下1.2億日圓（約新台幣2400萬元），決定提早退休，靠著股息、存款開心過著退休生活，沒想到近幾年市場出現動盪，讓他的投資大幅縮水，甚至可能需要重返職場。
靠金融專業累積退休資產 領股息悠閒度日
根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，山本先生（化名）曾在東京一家證券公司工作，他憑藉自己的專業，靠投資累積了1.2億日圓（約新台幣2400萬元）資產，並且把房貸還清，孩子們也已經上了大學，協助支付的學費也只要再付幾年就好了，於是他決定提前在56歲退休。
山本先生規劃，退休後每個月生活費控制在25萬日圓（約新台幣5萬元），並且維持每年3％投資報酬率，就能靠領股息過生活，山本先生認為，自己的專業可以讓他過上理想退休生活。山本先生在退休後，跟著妻子到處旅行，開心過著悠閒日子，但2年後出現變化。
市場虧損難以維持生活 考慮回歸職場
近2年由於市場變化，股市表現已經沒有過往那麼好，預期的投資回報開始變得不穩定，股息也經常低於預期，山本先生於是把資產轉移到更高報酬的投資產品，希望可以增加資產，但市場波動遠超預期，山本先生卻認為，如果因為虧損退出，感覺就像輸了，所以不斷加碼投資，沒想到越加碼就虧損越多。
因為持續動用老本支付生活開銷，讓山本開始難以承擔子女教育費用，不得不重新規劃家庭支出，讓山本跟妻子的生活逐漸受到影響，現在山本已經開始考慮重返職場，希望找一些顧問、接案等短期工作維持家計，經過這次，山本深刻體會到，當有足夠資源的時候，應該要更加謹慎。
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根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，山本先生（化名）曾在東京一家證券公司工作，他憑藉自己的專業，靠投資累積了1.2億日圓（約新台幣2400萬元）資產，並且把房貸還清，孩子們也已經上了大學，協助支付的學費也只要再付幾年就好了，於是他決定提前在56歲退休。
山本先生規劃，退休後每個月生活費控制在25萬日圓（約新台幣5萬元），並且維持每年3％投資報酬率，就能靠領股息過生活，山本先生認為，自己的專業可以讓他過上理想退休生活。山本先生在退休後，跟著妻子到處旅行，開心過著悠閒日子，但2年後出現變化。
近2年由於市場變化，股市表現已經沒有過往那麼好，預期的投資回報開始變得不穩定，股息也經常低於預期，山本先生於是把資產轉移到更高報酬的投資產品，希望可以增加資產，但市場波動遠超預期，山本先生卻認為，如果因為虧損退出，感覺就像輸了，所以不斷加碼投資，沒想到越加碼就虧損越多。
因為持續動用老本支付生活開銷，讓山本開始難以承擔子女教育費用，不得不重新規劃家庭支出，讓山本跟妻子的生活逐漸受到影響，現在山本已經開始考慮重返職場，希望找一些顧問、接案等短期工作維持家計，經過這次，山本深刻體會到，當有足夠資源的時候，應該要更加謹慎。