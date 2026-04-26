受到中東戰事影響，國際原油價格不斷飆漲，傳出石化產品塑膠袋也出現短缺、限購潮，環境部也預計在2030年一次性石化塑膠產品減量5%、2035年減量10%，現在也有越來越多人自己攜帶環保袋等。而且食物用塑膠袋裝不一定好，就有民眾分享，用紙袋裝鹹酥雞等炸物，炸物就不會濕掉、軟軟的，帶回家吃外皮還是一樣酥脆好吃！甜點網紅「厭世甜點店」的拿拿摳也實測不同裝法吃起來的酥脆程度。
鹽酥雞外帶皮軟趴趴？他改用紙袋還是脆
許多人宵夜會買鹽酥雞、雞皮、薯條等炸物回家，但如果回家後的炸物吃裡來外皮軟趴趴，少了酥脆口感，感覺就沒有現炸一樣好吃。Threads上有民眾分享，只要把炸物用紙袋裝起來，外皮就不會濕掉、軟掉，炸物吃起來完全是乾的、脆的，大讚「吃起來完全不一樣」，並表示之後要在機車車廂準備幾個紙袋備用。
原PO也透露，現在塑膠袋好像比較貴一些，他問老闆能不能用自備的紙袋裝，「老闆眼睛好像亮了一下，馬上接手過去說沒問題」。許多人也表示，「測過，騎15分鐘的車後還是香脆脆」、「我也是拿紙袋去買雞排的人」、「我買完也會立馬把塑膠袋拿掉，裝進紙袋裡才不會濕掉，然後再放到保溫袋裡，回到家後，乾乾的，完美」、「應該是不要讓他悶著要跟空氣對流，就像我拿保鮮盒，老闆就說不要蓋蓋子一樣」。
網紅實測不同裝法 用紙袋保持酥脆
有外送員分享，「現在很多外送炸物的店家都用一個大的厚紙袋（打洞）裝起來，再用釘書機或膠帶貼起（以防掉出來或外送員偷吃），個人跑外送送到這種店家覺得很棒，直接整包拿著送，留在外送箱的味道比塑膠袋打開著送的味道還少」。
YouTube頻道「厭世甜點店」的拿拿摳曾經實測，到鹽酥雞攤購買鹽酥雞跟雞皮，分別用店家給的塑膠袋、塑膠袋戳洞、紙袋裝著，過了15到20分鐘後再吃，發現用塑膠袋裝的鹽酥雞外皮很明顯軟掉，沒有卡滋卡滋的口感；塑膠袋戳洞的鹽酥雞則是有比較脆一點，但還是有稍微軟掉；自備紙袋裝的鹽酥雞，包裝還維持乾爽的，吃起來還是酥脆口感，最後拿拿摳推薦大家自備紙袋去裝鹽酥雞。
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許多人宵夜會買鹽酥雞、雞皮、薯條等炸物回家，但如果回家後的炸物吃裡來外皮軟趴趴，少了酥脆口感，感覺就沒有現炸一樣好吃。Threads上有民眾分享，只要把炸物用紙袋裝起來，外皮就不會濕掉、軟掉，炸物吃起來完全是乾的、脆的，大讚「吃起來完全不一樣」，並表示之後要在機車車廂準備幾個紙袋備用。
原PO也透露，現在塑膠袋好像比較貴一些，他問老闆能不能用自備的紙袋裝，「老闆眼睛好像亮了一下，馬上接手過去說沒問題」。許多人也表示，「測過，騎15分鐘的車後還是香脆脆」、「我也是拿紙袋去買雞排的人」、「我買完也會立馬把塑膠袋拿掉，裝進紙袋裡才不會濕掉，然後再放到保溫袋裡，回到家後，乾乾的，完美」、「應該是不要讓他悶著要跟空氣對流，就像我拿保鮮盒，老闆就說不要蓋蓋子一樣」。
網紅實測不同裝法 用紙袋保持酥脆
有外送員分享，「現在很多外送炸物的店家都用一個大的厚紙袋（打洞）裝起來，再用釘書機或膠帶貼起（以防掉出來或外送員偷吃），個人跑外送送到這種店家覺得很棒，直接整包拿著送，留在外送箱的味道比塑膠袋打開著送的味道還少」。
YouTube頻道「厭世甜點店」的拿拿摳曾經實測，到鹽酥雞攤購買鹽酥雞跟雞皮，分別用店家給的塑膠袋、塑膠袋戳洞、紙袋裝著，過了15到20分鐘後再吃，發現用塑膠袋裝的鹽酥雞外皮很明顯軟掉，沒有卡滋卡滋的口感；塑膠袋戳洞的鹽酥雞則是有比較脆一點，但還是有稍微軟掉；自備紙袋裝的鹽酥雞，包裝還維持乾爽的，吃起來還是酥脆口感，最後拿拿摳推薦大家自備紙袋去裝鹽酥雞。