不少民眾擔心，退休之後退休金不太夠，但重返職場又會面臨年齡門檻，現在日本有一位65歲的阿嬤選擇學習生成式AI，自己在家接案，像是生成圖片、寫企劃等都難不倒她，讓自己退休後還有收入來源，現在她每個月的收入已經和普通上班族差不多。
家中經濟出狀況 接到AI圖片工作迎轉機
根據日本媒體《SPA！》報導，居住在岡山縣的阿嬤三谷小百合，曾在建築事務所、小學任職，退休後她和孫子同住，但孫子體弱多病，需要小百合協助支付醫療費，只依靠她的退休金根本不夠生活，而且孫子要經常到醫院看診，小百合只能從事在家工作的職業，小百合透露，那段時間壓力很大，她也常常失眠。
後來小百合學習網路設計，但是很難接到案子，只能轉當時薪極低的線上行政助理，她仍不放棄，繼續學習設計和影片剪輯等技能，在接案平台累積經驗，嘗試各種工作。直到2024年，小百合發現有人在社群徵求會生成AI圖片的人才，她雖然沒有AI相關經驗，還是勇敢接下來，並付費開始使用ChatGPT、觀看影片學習操作方式，在5天內就完成了165張圖片。
發現AI潛力 精進技術成顧問
雖然這次的工作報酬不高，不過也讓小百合發現AI潛力，她也加入探討AI的專業社群，努力學習。小百合後續也了解到，企業在導入AI時，面臨最大的問題是「著作權風險」，所以她開始改用「Adobe Firefly」，這是專為圖像、影像工作者設計的AI工具，訓練數據是來自Adobe Stock的授權圖庫及公有領域內容，降低侵權風險，對企業更友好。
學會「Adobe Firefly」後，小百合接案單價從原本的50日圓（約新台幣10元），大幅躍進到3000日圓（約新台幣593元），成長約60倍，她每個月僅靠圖片生成，就可以有30萬日圓（約新台幣5.9萬元）的收入，小百合也接影片與顧問服務，時薪高達1萬日圓（約新台幣2000元），現在小百合已經把工作轉向教學與企業諮詢為主，協助企業導入AI使用。
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根據日本媒體《SPA！》報導，居住在岡山縣的阿嬤三谷小百合，曾在建築事務所、小學任職，退休後她和孫子同住，但孫子體弱多病，需要小百合協助支付醫療費，只依靠她的退休金根本不夠生活，而且孫子要經常到醫院看診，小百合只能從事在家工作的職業，小百合透露，那段時間壓力很大，她也常常失眠。
後來小百合學習網路設計，但是很難接到案子，只能轉當時薪極低的線上行政助理，她仍不放棄，繼續學習設計和影片剪輯等技能，在接案平台累積經驗，嘗試各種工作。直到2024年，小百合發現有人在社群徵求會生成AI圖片的人才，她雖然沒有AI相關經驗，還是勇敢接下來，並付費開始使用ChatGPT、觀看影片學習操作方式，在5天內就完成了165張圖片。
雖然這次的工作報酬不高，不過也讓小百合發現AI潛力，她也加入探討AI的專業社群，努力學習。小百合後續也了解到，企業在導入AI時，面臨最大的問題是「著作權風險」，所以她開始改用「Adobe Firefly」，這是專為圖像、影像工作者設計的AI工具，訓練數據是來自Adobe Stock的授權圖庫及公有領域內容，降低侵權風險，對企業更友好。
學會「Adobe Firefly」後，小百合接案單價從原本的50日圓（約新台幣10元），大幅躍進到3000日圓（約新台幣593元），成長約60倍，她每個月僅靠圖片生成，就可以有30萬日圓（約新台幣5.9萬元）的收入，小百合也接影片與顧問服務，時薪高達1萬日圓（約新台幣2000元），現在小百合已經把工作轉向教學與企業諮詢為主，協助企業導入AI使用。