NBA季後賽首輪今（30）日上演多場激戰，打出近年罕見的膠著戰況。洛杉磯湖人雖有詹姆斯（LeBron James）達成史詩級抄截紀錄，卻在主場遭火箭逆襲；東區方面，騎士在哈登（James Harden）里程碑之夜逆轉暴龍搶下聽牌勝；而東區龍頭活塞則在狀元康寧漢（Cade Cunningham）狂飆45分帶領下，險勝魔術強行續命。
🟡本文重點摘要
📍2026年NBA季後賽首輪賽況：火箭險勝湖人3：2續命
📍2026年NBA季後賽首輪賽況：騎士3：2領先
📍2026年NBA季後賽首輪賽況：活塞2：3拒遭黑八
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
📍NBA 2026季後賽首輪4/30賽事預告
詹皇解鎖500抄截神蹟 里程悲之夜湖人遭火箭續命
🏀 洛杉磯湖人（4） VS 休士頓火箭（5）：湖人3：2領先
洛杉磯湖人今日回到主場力求關閉系列賽，41歲的超級巨星詹姆斯在首節便完成生涯第500次季後賽抄截，成為NBA歷史上唯一進入「500分俱樂部」的球員，大幅領先皮朋與喬丹。然而，這項傳奇紀錄最終卻蒙上陰影，湖人全隊外線手感集體低迷，加上失誤問題難解，即便中鋒艾頓（Deandre Ayton）轟18分、17籃板，仍難擋火箭隊的攻勢。
傷癒復出的里夫斯（Austin Reaves）此役上半場便進帳11分，但下半場遭到火箭湯普森（Amen Thompson）死纏爛打，命中率出現斷崖式下滑。火箭在「三分雨」助威下建立雙位數領先，終場以99：93氣走湖人，硬是將戰線拖回休士頓，成為史上少數能從0：3落後打進第六戰的韌性球隊。
哈登4000分里程碑聽牌 英格拉姆傷退暴龍痛失天王山
🏀 克里夫蘭騎士（4） VS 多倫多暴龍（5）：騎士3：2領先
東區克里夫蘭騎士與多倫多暴龍的「天王山之戰」同樣高潮迭起，當家球星哈登今日正式解鎖季後賽生涯4000分大關，成為史上第12位達成此成就的球員。哈登全場穩定輸出23分、9籃板，幫助騎士在比賽後段發動反撲。
比賽的轉捩點出現在暴龍核心英格拉姆（Brandon Ingram）因腳跟受傷提前退賽，導致北境大軍進攻端瞬間失能。儘管巴雷特（RJ Barrett）試圖力挽狂瀾，但騎士莫布里（Evan Mobley）與奇兵施羅德（Dennis Schröder）在末節聯手打出13：0的狂潮，終場騎士以125：120逆轉勝，系列賽取得3：2聽牌優勢，晉級次輪僅差最後一勝。
兩大狀元史詩對飆45分 康寧漢救回活塞龍頭顏面
🏀底特律活塞（1） VS 奧蘭多魔術（8）：魔術3：2領先
面臨被「老八」魔術橫掃絕境的東區龍頭活塞，今日在主場展現王者自尊。雙方狀元郎展開史詩級對決，活塞康寧漢與魔術班切羅（Paolo Banchero）此役雙雙砍下45分，寫下季後賽罕見的紀錄。康寧漢半場就轟下破隊史紀錄的27分，幾乎以一己之力抗衡魔術攻勢；而班切羅雖然也飆出新高並外帶準大三元數據，可惜在最後關頭未能帶領球隊翻盤。
魔術主將華格納（Franz Wagner）因傷缺陣成為致命傷，儘管貝恩（Desmond Bane）與布萊克（Anthony Black）拚盡全力，但活塞憑藉康寧漢在讀秒階段的高難度急停跳投奠定勝基，最終以116：109成功續命，將戰線拉回魔術主場。
2026年NBA季後賽戰火全面引爆 賽制解析與參賽列強名單總整理
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍東區
📍西區
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 2026季後賽首輪5/1賽事預告
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📍2026年NBA季後賽首輪賽況：騎士3：2領先
📍2026年NBA季後賽首輪賽況：活塞2：3拒遭黑八
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
📍NBA 2026季後賽首輪4/30賽事預告
詹皇解鎖500抄截神蹟 里程悲之夜湖人遭火箭續命
🏀 洛杉磯湖人（4） VS 休士頓火箭（5）：湖人3：2領先
洛杉磯湖人今日回到主場力求關閉系列賽，41歲的超級巨星詹姆斯在首節便完成生涯第500次季後賽抄截，成為NBA歷史上唯一進入「500分俱樂部」的球員，大幅領先皮朋與喬丹。然而，這項傳奇紀錄最終卻蒙上陰影，湖人全隊外線手感集體低迷，加上失誤問題難解，即便中鋒艾頓（Deandre Ayton）轟18分、17籃板，仍難擋火箭隊的攻勢。
傷癒復出的里夫斯（Austin Reaves）此役上半場便進帳11分，但下半場遭到火箭湯普森（Amen Thompson）死纏爛打，命中率出現斷崖式下滑。火箭在「三分雨」助威下建立雙位數領先，終場以99：93氣走湖人，硬是將戰線拖回休士頓，成為史上少數能從0：3落後打進第六戰的韌性球隊。
哈登4000分里程碑聽牌 英格拉姆傷退暴龍痛失天王山
🏀 克里夫蘭騎士（4） VS 多倫多暴龍（5）：騎士3：2領先
東區克里夫蘭騎士與多倫多暴龍的「天王山之戰」同樣高潮迭起，當家球星哈登今日正式解鎖季後賽生涯4000分大關，成為史上第12位達成此成就的球員。哈登全場穩定輸出23分、9籃板，幫助騎士在比賽後段發動反撲。
比賽的轉捩點出現在暴龍核心英格拉姆（Brandon Ingram）因腳跟受傷提前退賽，導致北境大軍進攻端瞬間失能。儘管巴雷特（RJ Barrett）試圖力挽狂瀾，但騎士莫布里（Evan Mobley）與奇兵施羅德（Dennis Schröder）在末節聯手打出13：0的狂潮，終場騎士以125：120逆轉勝，系列賽取得3：2聽牌優勢，晉級次輪僅差最後一勝。
兩大狀元史詩對飆45分 康寧漢救回活塞龍頭顏面
🏀底特律活塞（1） VS 奧蘭多魔術（8）：魔術3：2領先
面臨被「老八」魔術橫掃絕境的東區龍頭活塞，今日在主場展現王者自尊。雙方狀元郎展開史詩級對決，活塞康寧漢與魔術班切羅（Paolo Banchero）此役雙雙砍下45分，寫下季後賽罕見的紀錄。康寧漢半場就轟下破隊史紀錄的27分，幾乎以一己之力抗衡魔術攻勢；而班切羅雖然也飆出新高並外帶準大三元數據，可惜在最後關頭未能帶領球隊翻盤。
魔術主將華格納（Franz Wagner）因傷缺陣成為致命傷，儘管貝恩（Desmond Bane）與布萊克（Anthony Black）拚盡全力，但活塞憑藉康寧漢在讀秒階段的高難度急停跳投奠定勝基，最終以116：109成功續命，將戰線拉回魔術主場。
2026年NBA季後賽戰火全面引爆 賽制解析與參賽列強名單總整理
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍東區
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|底特律活塞(Pistons)
|第8種子
|奧蘭多魔術(Magic)
|第2種子
|波士頓塞爾提克(Celtics)
|第7種子
|費城76人(76ers)
|第3種子
|紐約尼克(Knicks)
|第6種子
|亞特蘭大老鷹(Hawks)
|第4種子
|克里夫蘭騎士(Cavaliers)
|第5種子
|多倫多暴龍(Raptors)
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|奧克拉荷馬雷霆(Thunder)
|第8種子
|鳳凰城太陽(Suns)
|第2種子
|聖安東尼奧馬刺(Spurs)
|第7種子
|波特蘭拓荒者(Trail Blazers)
|第3種子
|丹佛金塊(Nuggets)
|第6種子
|明尼蘇達灰狼(Timberwolves)
|第4種子
|洛杉磯湖人(Lakers)
|第5種子
|休士頓火箭(Rockets)
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
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NBA 2026季後賽首輪5/1賽事預告
|
對戰組合
|
時間
|
尼克
|
@ 老鷹
|7:00 AM
|
塞爾提克
|
@ 76人
|7:30 AM
|
金塊
|
@ 灰狼
|10:00 AM
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