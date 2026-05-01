NBA季後賽首輪在今（1）日迎來戲劇性的一天。東區方面，紐約尼克在亞特蘭大寫下季後賽史上最恥辱的「51分慘案」，率先晉級準決賽；費城76人則在恩比德（Joel Embiid）等三巨頭率領下擊退塞爾提克，雙方將進入今年首場「搶七大戰」。西區則爆出冷門，金塊不敵殘陣灰狼，大比分2：4慘遭淘汰。
🟡本文重點摘要
📍2026年NBA季後賽首輪賽況：尼克4：2淘汰老鷹
📍2026年NBA季後賽首輪賽況：76人3：3逼塞爾提克進搶七
📍2026年NBA季後賽首輪賽況：灰狼4：2淘汰金塊
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
📍NBA 2026季後賽首輪5/2賽事預告
東區／尼克半場領先47分破紀錄！血洗老鷹51分挺進次輪
🏀 紐約尼克（3） VS 亞特蘭大老鷹（6）：尼克4：2淘汰老鷹
紐約尼克今日前往老鷹客場進行G6，展現出令人窒息的宰制力。首節尼克便發動40：15的攻勢奠定勝基，半場結束竟然以83：36領先高達47分，打破了由騎士與溜馬共同保持的季後賽半場最大分差紀錄。
比賽中段雖爆發衝突，尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）與老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）因肢體推擠雙雙遭驅逐，但並未影響戰局。尼克一度領先多達61分，最終以140：89大勝，以4：2淘汰老鷹、成為東區首支晉級球隊。
東區／76人三巨頭合砍72分逼進搶七！塞爾提克塔圖姆傷退沒事
🏀 費城76人（7） VS 波士頓塞爾提克（2）：76人3：3扳平戰局
費城76人今日在主場背水一戰，靠著馬克西（Tyrese Maxey）狂飆30分，搭配喬治（Paul George）23分及恩比德19分、10籃板、8助攻的準大三元表現，以106：93擊敗波士頓塞爾提克，成功將系列賽扳成3：3平手。
塞爾提克今日屋漏偏逢連夜雨，核心球星塔圖姆（Jayson Tatum）在上半場攻下15分、10籃板後，第三節意外受傷退場，成為綠衫軍潰敗轉折點。賽後塔圖母與總教練都出面解釋並沒有受傷的狀況，只是腳有點僵硬，加上戰局已經無法挽回才沒有回到場上。雙方將於台灣時間週日回到波士頓TD花園球館，進行搶七大戰。
西區／最大冷門！金塊不敵殘陣灰狼 2：4慘遭淘汰止步首輪
🏀 明尼蘇達灰狼（6） VS 丹佛金塊（3）：灰狼4：2晉級次輪
丹佛金塊今日客場挑戰明尼蘇達灰狼。即便約基奇（Nikola Jokic）迎來生涯第100場季後賽並砍下28分、9籃板、10助攻的準大三元，但搭檔穆雷（Jamal Murray）手感冰冷，全場17投僅4中，全場僅得12分。
反觀灰狼展現恐怖韌性，在缺少愛德華茲（Anthony Edwards）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）等大將的情況下，靠著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）轟下生涯新高的32分還守死穆雷，最終以110：98捍衛主場成功晉級，次輪將挑戰由文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍的馬刺隊。
2026年NBA季後賽戰火全面引爆 賽制解析與參賽列強名單總整理
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍東區
📍西區
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 2026季後賽首輪5/2賽事預告
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📍2026年NBA季後賽首輪賽況：尼克4：2淘汰老鷹
📍2026年NBA季後賽首輪賽況：76人3：3逼塞爾提克進搶七
📍2026年NBA季後賽首輪賽況：灰狼4：2淘汰金塊
📍2026年NBA季後賽賽制
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東區／尼克半場領先47分破紀錄！血洗老鷹51分挺進次輪
🏀 紐約尼克（3） VS 亞特蘭大老鷹（6）：尼克4：2淘汰老鷹
紐約尼克今日前往老鷹客場進行G6，展現出令人窒息的宰制力。首節尼克便發動40：15的攻勢奠定勝基，半場結束竟然以83：36領先高達47分，打破了由騎士與溜馬共同保持的季後賽半場最大分差紀錄。
比賽中段雖爆發衝突，尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）與老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）因肢體推擠雙雙遭驅逐，但並未影響戰局。尼克一度領先多達61分，最終以140：89大勝，以4：2淘汰老鷹、成為東區首支晉級球隊。
🏀 費城76人（7） VS 波士頓塞爾提克（2）：76人3：3扳平戰局
費城76人今日在主場背水一戰，靠著馬克西（Tyrese Maxey）狂飆30分，搭配喬治（Paul George）23分及恩比德19分、10籃板、8助攻的準大三元表現，以106：93擊敗波士頓塞爾提克，成功將系列賽扳成3：3平手。
塞爾提克今日屋漏偏逢連夜雨，核心球星塔圖姆（Jayson Tatum）在上半場攻下15分、10籃板後，第三節意外受傷退場，成為綠衫軍潰敗轉折點。賽後塔圖母與總教練都出面解釋並沒有受傷的狀況，只是腳有點僵硬，加上戰局已經無法挽回才沒有回到場上。雙方將於台灣時間週日回到波士頓TD花園球館，進行搶七大戰。
🏀 明尼蘇達灰狼（6） VS 丹佛金塊（3）：灰狼4：2晉級次輪
丹佛金塊今日客場挑戰明尼蘇達灰狼。即便約基奇（Nikola Jokic）迎來生涯第100場季後賽並砍下28分、9籃板、10助攻的準大三元，但搭檔穆雷（Jamal Murray）手感冰冷，全場17投僅4中，全場僅得12分。
反觀灰狼展現恐怖韌性，在缺少愛德華茲（Anthony Edwards）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）等大將的情況下，靠著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）轟下生涯新高的32分還守死穆雷，最終以110：98捍衛主場成功晉級，次輪將挑戰由文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍的馬刺隊。
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍東區
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|底特律活塞(Pistons)
|第8種子
|奧蘭多魔術(Magic)
|第2種子
|波士頓塞爾提克(Celtics)
|第7種子
|費城76人(76ers)
|第3種子
|紐約尼克(Knicks)
|第6種子
|亞特蘭大老鷹(Hawks)
|第4種子
|克里夫蘭騎士(Cavaliers)
|第5種子
|多倫多暴龍(Raptors)
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|奧克拉荷馬雷霆(Thunder)
|第8種子
|鳳凰城太陽(Suns)
|第2種子
|聖安東尼奧馬刺(Spurs)
|第7種子
|波特蘭拓荒者(Trail Blazers)
|第3種子
|丹佛金塊(Nuggets)
|第6種子
|明尼蘇達灰狼(Timberwolves)
|第4種子
|洛杉磯湖人(Lakers)
|第5種子
|休士頓火箭(Rockets)
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
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🟡電視轉播：
緯來體育台
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NBA League Pass、Line Today。
NBA 2026季後賽首輪5/2賽事預告
|
對戰組合
|
時間
|
活塞
|
@ 魔術
|7:00 AM
|
騎士
|
@ 暴龍
|7:30 AM
|
湖人
|
@ 火箭
|9:30 AM
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