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▲核三廠使用壓水式反應爐，發電效能佳但產生的壓力也大，專家認為管件、幫浦冷凝器等，都是安檢重點項目。圖為核三廠反應爐模型。（圖／記者王郁勳攝）

台電已於今（2026）年3月底前，將核三廠再運轉計畫送交核安會審查，核安會首次實質審查會議訂於本（5）月召開，並強調審查將按部就班且無法加速。根據已公開的計畫書，台電針對機組安全性與設備妥善度、運轉員的專業能力有完整規劃。但專家要求，不只針對核安，而必須從地質、環境等要素，評估核三廠是否適合重啟運轉。這份刊載在核安會網頁，厚達708頁的核三廠再運轉計畫書，分為五大章節。在機組設備現況部分，分為自主儲備、停用、持續管制及留用共四類，像是最核心的反應爐與冷卻水系統，目前處於儲備狀態，以氮氣封存防止氧化腐蝕，水位維持119呎。汽機設備則是採乾式儲備，管路濕度維持在40%以下，每隔30天旋轉汽機轉子180度，防止轉軸變形。核三廠採用的是壓水式反應爐，特點是有三道循環系統，在第一道系統中，核分裂加熱產生水蒸氣的壓力，每平方公分高達150公斤。核工專家、清華大學原子科學院院長葉宗洸分析，壓力邊界組件最需要注意。「包括爐心、管件都是高溫高壓，其他如渦輪機、冷凝器、幫浦等，都會是安檢的重點。」對此台電在計畫書也披露，將針對反應爐一級構件執行100%非破壞檢測。除了每一項運轉項目外，對於操作核電廠人員，台電盤點截至今年2月，核三廠內具備高級反應器運轉員（SRO）有22人，反應器運轉員（RO）為28人，均高於運轉技術規範所需最低人力需求（SRO21人、RO24人）。台電表示，為克服長期停機導致的知識忘卻，制定「運轉員額外強化訓練方案」，包括額外新增36小時的模擬器訓練，與24小時的主題課堂訓練。但報告也坦承，未來五年內會有持照人員屆齡退休，特別是高級反應器運轉員的人數，今年底就只剩下20人，低於標準規範的21人，2029年更會減少到只剩17人。台電規劃初退休資深值班經理回廠擔任講師，但僅10個月的訓練班是否能補足即戰力人員，仍是外界質疑之處。「台電能力沒有問題，但人力不足是很大的考驗，因為自從政府宣誓非核家園之後，在核工這個領域常常是遇退不補。」葉宗洸憂心忡忡地說，若核電重啟，要維持反應器持續運轉，台電必須趕快晉用新的年輕人力接手，否則技術恐怕會出現斷層。屏東縣監督核能安全委員會委員賀立維則建議，核電若要重啟，應該組成專案小組。「當然核工專家是必要的，還必須包括環境、地質學者，核三廠地底下附近就有斷層通過，也該納入評估。」針對社會最關注的核廢料問題，台電在核三廠再運轉計畫書中表示，目前還沒有用過核子燃料的乾式貯存設施，相關設施仍在規劃中。事實上，核三廠運轉40年，用過的燃料棒達3785束，全數貯存在燃料池；核三廠燃料池設計最大容納量為4320束，若重啟而繼續擺放燃料池，最多只能撐4年。核廢究竟有沒有解？經濟部長龔明鑫曾在今年3月接受立委質詢時表示，核廢中期的處理方式就是放入乾式貯存場，但他強調必須達成社會共識，而且未來不會把核電廠當最終處置場。目前核一廠的室外乾式貯存場，去（2025）年5月已正式啟用，核二廠的室外乾貯場則全部完工，最快今年底就可拿到運轉執照。核三廠則設計室內乾貯場，但最快也要2030年才能完工。葉宗洸認為，目前核廢先乾式貯存，等到未來有最終處置場再來處理就好。但別說法規都還在初期階段，只要選址風聲傳出就立刻遭到當地民眾反對。賀立維回憶，他曾隨立委赴花蓮太魯閣會勘，「台電不曉得哪根筋有問題，打算在當地挖井放核廢料，原住民聽到風聲，氣得都要『出草』了」。他諷刺地說，有人高喊核廢料放我家，房地產價值瞬間歸零，因為根本沒有人會接受。關於核廢問題，全球只有芬蘭花9億歐元，合台幣324億成本建造最終處置場，其餘各國還在寄望發展中的小型模組化反應爐（Small Modular Reactor，下稱SMR）所研發出的核融合技術，能成為核廢有解的新救世主。葉宗洸表示，快中子反應器所產生的核廢料的量，只有傳統反應器的25%。不只如此，利用核轉化技術，可以透過「加速器驅動反應爐」（Accelerator driven sub-critical reactor，下稱ADS）系統，讓長半衰期的核種轉為短半衰期，甚至變成不具放射線的核種。不過新式核能縮減核廢料的說法，早在2022年被史丹佛大學主導、刊登在美國國家科學院院刊（PNAS）挑戰。研究指出，SMR的爐心較小，意味著有更高比例的中子會外洩、撞擊周邊組件，使得這些材料變得具有放射性，導致中低放射性的廢料體積，可能比傳統電廠高出2到30倍。綠色公民行動聯盟研究員林正原指出，縱使ADS理論上可以減少一部分的核廢料，但是它必須使用非常昂貴的鉛鉍合金，在德國的研究中或許可以減量一部分，卻也會產生更多中低階的核廢料。SMR究竟有沒有這麼美好，國際研究仍莫衷一是。在新式核能尚未問世，且有具體結論之前，核廢問題仍是政府重啟核電議題，無法逃避的一大硬傷。