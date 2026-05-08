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▲屏東縣恆春鎮萬里桐活動中心，將於2026年8月啟用，總經費2100餘萬中，核三廠就補助450萬。（圖／記者王郁勳攝）

▲屏東在地農民張清文受反核團體推薦，進入屏東縣核安監督委員會，質疑碘片包裝標示不明確。（圖／記者王郁勳攝）

台灣邁入零核電時代將滿一週年，總統賴清德正式表態，為了因應未來發展AI的電力需求，在核安無虞、核廢有解、社會有共識三前提下，核二核三廠可考慮重啟，此番言論隨即在政壇掀起波瀾。《NOWNEWS今日新聞》前進核三廠所在地—屏東恆春，探詢在地第一手觀點。若以去（2025）年8月23日「核三延役公投」結果，單看恆春鎮，同意票4103票，不同意票2658票，同意票是不同意票的1.5倍。核三廠所在的大光、南灣、龍水三里，同意票皆大於不同意票。對恆春人來說，早已習慣與佇立40年的核三廠為鄰，如今政府考慮重啟核電，恆春鎮長尤史經大表贊成，但他仍強調「仍須以安全為前提。」尤史經表示，去年5月核三廠2號機除役後，依法發電協助金就會停發，雖然短期內核後端營運基金仍會補貼，鎮公所已經感受到經費不足的壓力。「因為恆春財源本來就拮据，主計統計自籌款大概還要7、8百萬。」台電回饋金對恆春鎮建設至關重要，小到排水溝整建、搶孤孤棚豎立，大到馬路拓寬，都有台電補助的影子。另外學費、生育、老人補助，鎮公所一部分財源也來自台電回饋金。以2024年為例，發電協助金有6532萬，專案協助金6017萬，核廢料貯存金2265萬，共計1.48億，這筆錢相當於恆春鎮1年歲入的27%。像是工程進行中的萬里桐里民活動中心，裡裡外外正在做最後的裝設與補強，希望趕在今（2026）年8月落成啟用。山海里里長李承芳說，居民盼了很久，活動中心可以讓長輩平常有地方可去，另外也有長照需求。活動中心發包歷經2年、12次流標，總經費2100餘萬，除了鎮公所自籌1300萬、內政部補助400萬，台電也補助450萬。大光里長江進教則是帶著NOWNEWS前往屏153鄉道，過去這條通往後壁湖的聯外道路，每逢假日就塞車。核三廠不但圍牆退縮、提供土地，也補助4800萬拓寬道路，讓他大讚核三廠的「善」，照顧鄉鎮不遺餘力。然而，盤點核三廠40年工安意外，最嚴重、也最接近輻射外洩的一次，莫過於2001年0點46分爆發的「三A事件」。當時核三廠區照明全失，2串外部高壓電源斷電，冷卻系統喪失動力，無法把冷卻水打入反應爐，最嚴重恐導致輻射外洩、爐心熔毀，猶如2011年福島核災。所幸最後找到第五台備用柴油發電機，才總算恢復動力。此事件被當時原能會列為台灣發生過最嚴重的核子事故，按當時標準為「三A緊急事故」。「重啟核電在安全沒有資訊透明的情況下，我都覺得非常堪慮。」屏東縣監督核安委員會委員張清文，語氣十分沉重。他的農地在離核三廠6公里處一處山坡上，為了照顧年邁父母，捨棄工程老本行，近50歲回家繼承，從零開始。雖說吃了不少苦頭，但堅持有機栽種、傳授在地農友，推廣食農教育。也是回到故鄉才開始慢慢認識核三廠的「惡」，他大膽推斷，去街上問10個人，如果輻射外洩該怎麼辦，根本沒人可以回答。像張清文一樣，對台電持批判態度的，在恆春確實是少數。但他不怕沉默螺旋，去年7月在反核團體推薦下，受聘參加縣府成立的監督委員會，成為恆春在地人士唯一代表。不過從體制內監督台電，他卻認為效果有限。「委員總共18個人，提問只剩1小時，就算開會來10個委員，1個人問不到10分鐘，能問出什麼？」開過2次會，張清文才發現，許多因應核災的想定，政府都規劃得不夠周全。「發生核事故要服用的碘片，13歲以下跟40歲以上，吃了反而有害，但外包裝沒有警語，我問核安會、台電官員，他們面面相覷。」另外政府每年辦核安演習，但淨空之後，會不會有吸毒者、小偷闖空門？如何確保居民住家財產安全，沒人可以回答。張清文認為，屏東要有在地團體監督台電核安，否則光靠縣府的委員會，絕大多數都是外地聘來的專家學者，當發生事情，遠水根本救不了近火。他舉例，核三廠除役後廠區55公頃山坡地用來做光電開發，去年9月墾丁南灣、後壁湖大量出現漂沙，危害珊瑚礁。儘管台電與墾管處都認為非單一因素造成，但張清文說，必須進入廠區看才能確定，開挖山坡地是否造成泥流汙染。「台電不讓人家看，就是有問題。」張清文回憶，過去可從核三廠區道路穿越前往墾丁地區，但核三廠管制越來越嚴，以核管機密為由，拒絕外界檢視核安。過去曾在潘孟安縣長時期，擔任屏東縣政府教育處處長、瓊麻園城鄉文教發展協會榮譽理事長江國樑不客氣地說：「我不信任台電的說法。恆春人承受核三廠風險，安然度過40年，現在又要重啟，我們這一代人豈不像是白老鼠？」台電準備啟動約1.5至2年的自主安全檢查，縱使攜手美國原廠西屋公司，而缺少外部人士參與下，最後安檢報告是否能獲得社會信任，台電仍需要憑藉專業與耐心，向外界溝通。