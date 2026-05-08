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▲興達電廠的第一期燃氣更新改建計畫，2020年興建冷卻系統卻造成鄰損，牆面嚴重龜裂。（圖／記者王郁勳攝）

▲台南市土木技師公會所做的鑑定報告，認為台電施工造成鄰損「實難以排除責任」。（圖／記者王郁勳攝）

▲中油三接（觀塘天然氣接收站）已於2025年啟用，擔負鄰近的大潭電廠供氣重責。（圖／中油提供）

▲珍愛藻礁公投領銜人潘忠政質疑，三接工程所置入的沉箱攪動海底淤泥，使其覆蓋藻礁造成生態破壞。（圖／記者王郁勳攝）

▲台電北中南新興火力發電計畫，因鄰損或生態問題引發爭議。（圖／專題專案中心製）

為了推動「非核家園」政策，民進黨政府喊出燃氣、燃煤與再生能源發電配比「532」，也就是各占5成、3成、2成比例。為了增氣減煤，台電10年間陸續淘汰更換機組，終於在去（2025）年10月，燃氣發電占比突破5成達標。但燃氣發電火力全開的結果，不免對環境造成影響，甚至是不可逆的傷害。《NOWNEWS今日新聞》走訪高雄市永安區烏林頭社區，當地距離興達電廠第一期燃氣更新改建機組，短短500公尺距離。烏林頭社區過去長期遭受燃煤機組汙染，近年燒煤發電逐漸除役，眼看空氣變得好一些，居住的房子卻因為台電施工不當，多處龜裂受損。70歲的自救會會長黃福來指著他的老家，30年的磚造平房，窗戶變得無法與牆壁密合，還能透光；屋簷上的瓦片失去平衡搖搖欲墜，甚至掉落床鋪，若有人在睡夢中被砸，後果不堪設想。他指控興達電廠第一期新建燃氣機組，2020年開工後，台電興建冷卻系統工程，包商打算用打樁方式，置入2萬多支基樁在深40公尺岩盤上。卻因為當地屬土壤液化高潛勢區，造成80多戶房屋受損。居民組自救會與台電協商，修復進度牛步，2023年起，陸續委託高雄市與台南市土木技師公會鑑定。報告認為該工程造成建築物損害，「實難以排除責任」，建議本於敦親睦鄰，予以修復。「台電都不出來，只推給包商，包商雙手一攤說沒錢。」黃福來氣憤地說，台電一點責任感都沒有。社區居民林正德則批評，包商只想打矽利康或填充劑了事，卻不敢保證房子安全無虞。1980年落成的興達火力發電廠，初期建置4部燃煤機組，1、2、3號機已在2023年與2025年除役，轉作緊急備用，4號機預計2026年除役，目前只在2、3季供電餘裕低於8%才使用。為了降低空汙，台電自1997年起陸續建置5部燃氣機組，原定2026至2027年除役，因應未來南部科技業用電需求，台電規劃延役到2037年。至於引發鄰損的第一期燃氣更新改建計畫，新建3部複循環機組，1號機已在2025年底商轉發電，2號機卻在去年9月9日試運轉時，因天然氣外洩爆炸起火，讓居民飽受驚嚇。對此台電表示，興達電廠周邊，因為打樁與爆炸造成鄰損戶數共133戶，其中85戶已完成修繕。台電與承攬商將秉持誠意修復，確保品質符合期待。該選區立委邱志偉服務處，事發後多次邀集台電及房屋損壞的民眾協調，但有部分民眾提出金錢賠償訴求，因台電無法源依據，因此難以協助。黃福來則回應，自救會加入房屋鑑定的45戶中，台電與包商只挑受損輕微的維修，對於嚴重損害的房屋，目前仍是擱置不理。現在台電還要蓋第二期燃氣機組，他們誓言反對。「我們不但要承受汙染，如果要打仗是不是有非常大的風險？政府把雞蛋放同一個籃子，恐怕會全部完蛋。」黃福來的憂慮不是沒道理，一樣的想法也出現在桃園市觀音區大潭里。過去曾因藻礁公投，吵得沸沸揚揚的「三接」，也就是中油觀塘天然氣接收站，2025年正式啟用。但除了目前2個各16萬公秉的儲氣槽，中油認為應發揮工業港最大效能，研擬規劃第二期、共6個各18萬公秉的儲氣槽。桃園市議員吳進昌說，為了支持國家重大建設，2021年的藻礁公投只能含淚支持政府政策。「蓋好之後現在又說還要蓋6個，又更大，勉強同意結果被政府騙了。」吳進昌表示，若政府執意要蓋，觀音鄉親會群情激憤反對到底。三接的誕生，也是為了一旁的大潭電廠應運而生，每小時最大可輸氣900噸，提供大潭電廠所需天然氣。2006年陸續商轉的大潭電廠，2017年起陸續增建燃氣複循環機組，目前共9部機組，總裝置容量達7.6GW，超越台中火力發電廠，成為全台最會發電的電廠。只是為了燃氣發電極大化，當初政府承諾保護藻礁，是否有做到？選在夜黑乾潮時分，NOWNEWS跟著珍愛藻礁公投領銜人潘忠政，觀察三接的潮間帶生態。潘忠政用牙刷慢慢將覆蓋殼狀珊瑚藻的泥刷開，才勉強看到紫紅色色澤。遠處工業港燈火通明，潘忠政說，碼頭與外面的防波堤，都是用長寬各25公尺、高16至25公尺的沉箱，往海裡堆疊而成。「一放下去，就把沉澱的沙和泥攪動，隨著海浪打上來。」記者實際觸摸覆蓋在藻礁上的泥，厚度大約2公分，黏而厚實，無法隨漲退潮沖散。潘忠政表示，藻礁多孔隙的環境就是海洋生物的育嬰房，本來在春天的時候也會有泥，但不像現在如此嚴重。「過去一定可以看到蝦子、蝦虎或短槳蟹，現在幾乎看不到。」2021年行政院宣布三接工業港外推455公尺，以降低對藻礁的破壞。潘忠政認為，這只是讓藻礁生存的空間寬了一點，但工程所引發的淤沙淤泥不斷增加，會讓藻礁與其他生物窒息而死。對此中油回應，潮汐受洋流、季風影響，有動態沙埋現象，工程啟動前就出現，而且當地一級保育類「柴山多杯孔珊瑚」存活率，有明顯提高趨勢，盼日後能以長期觀察結果討論。攤開台電新興火力計畫，除了興達電廠有鄰損問題，大潭電廠因中油三接影響生態，台中火力發電廠計畫新建2部燃氣機組，將計畫蓋「五接」，中油的「二接」也要擴建，也讓環團質疑扼殺白海豚生存空間。能源建設犧牲一部分人與環境權益，究竟值不值得，恐怕不是只看經濟成長數字就能衡量。