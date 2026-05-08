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▲資深廣播媒體人潘美緣挺身而出，帶領鄉民反風電，西部自救會成員紛紛寄送抗議布條聲援。（圖／記者王郁勳攝）

▲去（2025）年8月12日開發商台亞風能赴台東縣大武鄉召開陸域風電說明會，遭到上百位居民激烈抗議。（圖／潘美緣提供）

▲陸域風機發展趨於飽和，且對居民生活及健康造成影響，迫使政府將重心轉往發展離岸風電。 （圖／記者王郁勳攝）

▲雲林縣近沿岸作業漁船協進會理事長李平順捲入允能風場開發爭議，遭檢方以詐欺罪起訴，耗時6年終獲判無罪定讞。（圖／記者王郁勳攝）

▲李平順控訴允能風場建置時不尊重漁民，放置浮球導致漁網破損，漁民氣不過在海上集結，高掛標語控訴開發商是「黑道」。（圖／李平順提供）

走在寧靜的台東縣大武鄉街上，即使是白天，沿路鮮少人車，有人喜歡這種靜謐，但長住於此地居民仍不免感嘆，過去大武是南迴進入台東平地第一站，各路行旅交織熱鬧的時代已不復見。如今大武被風電業者看上，要來蓋風機，到底好還是不好？這個問題，左鄰右舍都想聽聽街上「家家酒書房」創辦人潘美緣的意見。她是資深廣播媒體人，拿過2座金鐘獎，10多年前回鄉整理老家與祖墳，慢慢將生活重心遷往大武，整建老屋創業，做餐飲兼做民宿。一邊開店一邊做公益，本業廣播也沒荒廢，潘美緣說：「我像個陀螺一樣，拚命把偏鄉需要的人脈、專業與知識帶進來。」期待為家鄉帶來正向轉型的努力中，風電要來了。由台亞風能股份有限公司發起的「東風陸域風力發電計畫」，要在台東縣太麻里、大武、達仁鄉沿岸設立33支風機，最大裝置容量不超過231MW。業者的環評報告顯示，鳥類年撞擊數遠低於族群1%門檻，不影響族群延續；施工與營運噪音，屬無影響或輕微影響；風機固然改變面貌，但可結合在地原民圖騰彩繪，有助帶動觀光。但陸域風電造成的低頻噪音與眩影，在西部沿海出現多起居民身體不適、影響居住品質的案例。業者所做的評估全是模擬預測值，漂亮的說帖聽在居民耳裡，仍有極大疑慮。大武村長董炎輝直言，風機會影響整個海岸線景觀，對觀光完全沒幫助。大武部落會議主席曾子嚴憂心地說，風機低頻噪音到了晚上會非常明顯，部落很多都是老人，根本沒辦法睡覺。眩影在住家旁持續2、3個小時，視覺與心理壓力影響又何其大。潘美緣直到開發商去（2025）年8月12日，在大武召開說明會前2天，收到採訪通知，才驚覺說明會只是過水，若進入環評階段，到了中央就不容易被推翻。但大武多是老弱婦孺，年輕、知識人口外流嚴重，她電話打一輪，沒有人願意帶頭凝聚眾人聲音。「每個人有各自的憂慮，好不容易返鄉創業或繼承家業，他們都不想得罪公部門。」潘美緣原先認為，自己雖有媒體光環但年過半百，這樣的舞台應該給年輕人，最後只好自己挺身而出，為鄉親權益發聲。「我擔心的是，萬一那天暴動，有人受傷怎麼辦？」說明會現場氣氛火爆，但帶頭的潘美緣心情並不輕鬆，想起那一幕哽咽落淚。她說不少子女都是看了新聞，才知道家裡的老人家跟著去抗議，還有人打電話回去罵媽媽，活到90歲不好好待在家裡，跟人家參加什麼抗議！「那個阿嬤國罵飆出口，說自己下一步就是進棺材，怕什麼！廠商欺負我們都是老人，就算今天只剩最後一口氣，我也要拄拐杖去抗議。」這段對話讓潘美緣印象格外深刻。當時環境部首先發聲「不鼓勵也不支持」，經濟部隨後呼應。業者暫時沒再繼續推案，但居民擔心今年選舉年，開發商若巴結官員讓案子通過怎麼辦？事實上台亞風能插旗東台灣，在台東南區、北區的長濱以及宜蘭都有推案，總計蓋72座風機，總裝置容量504MW，但都因民眾反彈暫時作罷。陸域風機影響民眾程度高，但離岸風機與漁民的爭執也不少。雲林縣近沿海作業漁船協進會理事長李平順，與允能風場（現改稱雲林離岸風場）之間的糾紛，最後甚至遭到檢方以詐欺起訴，花6年時間為自己爭取到無罪定讞。允能風場位置在雲林口湖外海8至17公里處，總面積82平方公里，是目前台灣離岸風電中位置最南的風場。2020年開始動工，但漁民完全沒接到通知，直到在海上碰到廠商擺放的浮球，才知道風場已經施工。李平順說，衝突起因是風場浮球多次勾破、絞爛漁網，位置都被占據，根本無法放網捕魚。跟開發商溝通卻被嗆：「我們是大公司、大工程，航線都是經過航港局許可，沒辦法轉彎。」李平順氣不過，要對方工作船乾脆直接撞上來，大家試試看！開發商非但沒誠意溝通，李平順指控，漁民甚至遭到對方汙名化。「開發商說很奇怪，風場在哪裡，你們的漁場就在哪裡，哪有這麼巧的事。」因為國家正在推綠能，開發商帶風向，讓大家反感，認為這些人是假漁民，擋國家綠能政策，讓他們吞了不少委屈。漁民氣不過集結舢舨船，掛上標語控訴開發商是黑道，最後在經濟部能源署介入協調下談賠償事宜。但包括李平順在內，12位漁民被檢方以詐欺罪起訴，案件經過6年審理，今（2026）年2月終於獲得台南高分院判無罪定讞。「密集跑法院，很多人受不了，只好認罪協商，紅著眼眶跟我說不好意思，不是不想繼續走下去，只是不知道這樣的日子還要多久。」獲得平反娓娓道來，語氣卻跟自己的名字一樣「平順」，整個過程李平順認為，政府應該帶頭跟漁民談，而非放任漁民與開發商硬碰硬。針對這2起案例，台亞風能表示「不予回應」；允能風場股東天豐新能源表示，持續致力在海域空間謹慎確保各方安全，並與漁場、航道、生態保育共存共榮。允能和天豐也將矢志離岸風場之長期營運。