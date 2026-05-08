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▲近10年我國用電一覽。（圖／專題專案中心製）



▲2024年我國10大用電戶排行。（圖／專題專案中心製）

▲再生能源推動聯盟TRENA秘書長高茹萍，談再生能源政策發展困境。（圖／記者王郁勳攝）



▲中華經濟研究院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜直指：「我國能源轉型政策走歪了，應重新檢視。」(圖／記者王郁勳攝）

「天然氣供應無虞。」今（2026）年4月23日，行政院長卓榮泰因應中東衝突，稱調度已布局至6月，回應外媒對台灣能源依賴疑慮。專家指台灣供電高度仰賴天然氣，在國際上罕見，並提出三大能源轉型策略。美伊戰爭逾2月，隨著中東航運樞紐荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）被封鎖，震盪全球原油價格及天然氣供應，今年4月13日，美國CNN報導披露，我國高度依賴進口能源（占97％），天然氣（LNG）儲存量供電僅剩11天，凸顯我國能源的脆弱性。經濟部雖嚴正澄清指， 無能源短缺情況，天然氣安全存量至少11天，高於鄰近韓國9天的規範，籲國人與產業界放心。即使經濟部出面喊話，我國天然氣並無立即性短缺危機，卻曝露我國發電高度仰賴天然氣的事實。從數字來看，根據台灣電力公司（簡稱台電）統計，2025年發電占比，第一名為燃氣（53.3％），其次為燃煤（26.6％）及再生能源（12.7％）。進一步比較核電廠停止運作後，2024年與2025年的發電量，可以看出核電從117.27億度，減少至31.19億度，然而燃氣發電則從1187.49億度，增加至1344.47億度，此消彼長下，不難看出「非核」之後的供電量，全由燃氣承接。這種能源比例失衡現象，看在中華經濟研究院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜眼中，直指：「我國能源轉型政策走歪了，應重新檢視。」回顧我國能源政策轉型邁入第十年，當初以「非核、減煤、增氣、展綠」為主軸，但實際發展已出現結構性偏移。陳中舜指出，核電退場後，再生能源尚未穩定接軌，天然氣與火力發電逐漸成為「事實上的基載電力」，使原本過渡性配置轉為長期依賴，不僅削弱能源韌性，也推高整體成本與系統風險。陳中舜分析，天然氣被視為低碳替代方案，但本質仍屬化石燃料，且台灣幾乎全數仰賴進口，導致能源安全風險升高。他比較2022年烏俄戰爭與近期中東局勢，即凸顯天然氣供應與價格波動的脆弱性，加上進口來源集中，放大地緣政治風險。「從結構面來看，台灣具備『小國能源條件』與『大國經濟需求』的矛盾。」陳中舜解釋，一方面能源自給率僅約5%、高度依賴進口。經濟方面卻擁有高科技產業，對電力穩定與低碳要求極高。隨著半導體與AI產業擴張，用電需求持續攀升，若供電仍以火力為主，將形成「經濟成長推升排碳」的惡性循環。在國際減碳壓力下，陳中舜直指這種結構更恐削弱出口競爭力。歐盟碳邊境調整機制（CBAM）與供應鏈減碳要求，將迫使企業取得穩定低碳電力，但目前台灣綠電市場制度僵化，企業難以有效取得合規綠電，已出現「願付高價卻買不到」的困境，影響投資意願與產業布局。關於企業難以取得綠電的焦慮，從再生能源推動聯盟TRENA（後簡稱TRENA）的調查報告中，可看出端倪。今（2026）年4月22日，TRENA發布2024年「用電大戶綠電使用評比」，以全台排碳與用電量最高的企業為對象，透過問卷與ESG報告分析22家企業綠電使用情況，從「實際使用比例」與「履行減碳規劃」兩大面向評估企業能源轉型進展。TRENA秘書長高茹萍拿出報告，告訴NOWNEWS，多數企業呈現「綠電採購量增加，但占比仍偏低」的現象，其中用電大戶及買電大戶均為台積電。以半導體與電子業為例，雖投入大量資金購買綠電，但因總用電量龐大，綠電占比提升有限，顯示轉型進展仍受結構性限制。高茹萍進一步說明，報告亦揭露企業推動綠電的三大困境：第一，綠電供給不足，難以滿足產業需求；第二，價格偏高，增加企業營運成本；第三，制度與採購機制複雜，行政流程與規範限制企業彈性運用。台灣企業雖已啟動綠電轉型，但仍面臨供應不足與制度障礙，高茹萍指出若未改善綠電市場機制與供給結構，將影響企業減碳進度，甚至削弱台灣在全球供應鏈中的競爭力。未來能源轉型須回歸務實，陳中舜提三大轉型策略，第一，重建多元基載電力結構，重新評估核能與燃煤備援角色，在安全與環境條件下提升供電穩定性，降低對天然氣單一依賴。第二，加速發展再生能源的「可調度能力」，推動儲能、虛擬電廠與電網整合，使綠電由間歇資源轉為可管理電力。最後，改革能源市場制度，包含電價合理化與綠電交易機制鬆綁，讓價格反映真實成本，並讓企業能穩定取得低碳電力。面對核電即將重啟，台灣能源轉型至關重要，避免仰賴單一能源，應分散風險建立兼顧安全、穩定、成本與兼顧減碳的能源配置，這是我國政府必須面對的課題。