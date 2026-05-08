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▲「綠電極大化。」今（2026）年1月22日，總統賴清德主持氣候變遷會議，宣布積極推動再生能源。（圖／總統府提供）

▲台灣離岸風電產業協會TOWIA秘書長黃苡瑄接受NOWNEWS專訪，娓娓道來風電業者，如何克服挑戰、站穩腳步。（圖／記者王郁勳攝）

▲沃旭能源董事長欣潔接受NOWNEWS專訪，談如何將在台灣蓋離岸風電經驗，輸出至韓國。（圖／記者王郁勳攝）

「綠電極大化。」今（2026）年1月22日，總統賴清德主持氣候變遷會議，宣布積極推動再生能源，時隔2個月卻提出重啟核電。與此同時，我國外海正在建造離岸風電場，業者談如何讓台灣成為亞太區領頭羊。回顧我國離岸風電產業發展，自2012年政府公告示範風場迄今，14年來已有長足的發展。2017年4月28日，第一座示範風場完工，取得電業執照正式商轉。2019年10月8日，首座商業規模風場完工，時任總統蔡英文公開喊話，將創造1.2兆產值，並朝「2025年非核家園」目標，積極發展綠電。根據台灣離岸風電產業協會TOWIA（後簡稱TOWIA）統計，截至今年共有478支風機豎立在外海，裝置容量達4.4GW，從經濟部能源署數據來看，離岸風電的發電量從2017年2038萬度，截至2025年為102.8億度，漲幅約達504倍。根據全球風能理事會（GWEC）2025全球風電報告評估，台灣未來仍是亞太離岸風電領頭羊，僅次於中國，領先日本與南韓。事實上，我國推動離岸風電產業並不順遂，TOWIA秘書長黃苡瑄接受NOWNEWS專訪，娓娓道來風電業者，如何克服挑戰、站穩腳步，從示範風場到區塊開發歷程，「教產業走路到學會奔跑，跑向全球市場。」她如此形容。首先是技術門檻與產業升級壓力，黃苡瑄指出，相較於歐洲成熟市場，焊接工藝、品質控管與環安衛標準皆屬高規格，本土廠商在陡峭的學習曲線中逐步站穩腳步。透過政府示範獎勵與遴選制度，穩定訂單，並引入國際技術與人才培訓，台灣已能生產高品質水下基礎與風機零組件，推動傳統產業邁向高階製造。再者是電力系統面臨結構性轉變，黃苡瑄表示，隨著再生能源占比提升，電網不再只是輸配電設施，而是支撐能源轉型的核心平台。離岸風電具備間歇性與集中併網特性，對電網韌性與調度能力提出更高要求，促使儲能建置與調度機制持續進化。最後是外在因素，黃苡瑄分析，從COVID-19疫情與全球通膨帶來的供應鏈中斷、缺工、缺料導致成本飆升，亦為產業投下震撼彈。面對壓力，政府透過延長工期與融資支持穩住節奏，業者則強化專案管理降低風險。2016年，丹麥廠商沃旭能源（Ørsted）在台灣設立亞太總部，NOWNEWS專訪沃旭能源台灣董事長汪欣潔，談沃旭與本土供應商如何逐步建立合作，花10年攜手台灣離岸風電產業鏈累積實績，一步一腳印走出台灣，將建置風場學習與經驗輸出至韓國。汪欣潔指出，大彰化西南第二階段與西北風場已完成所有風機安裝，預計今（2026）年第3季商轉，象徵我國離岸風電發展劃下里程碑。然而，這條路並非一帆風順，自2018年通過競標獲配容量以來，國際局勢推升原物料成本，專案一度面臨商業可行性壓力，團隊透過優化設計、採購與企業融資，才在2023年完成最終投資決策。汪欣潔回憶施工挑戰更是多線並進，從海床整平、水下基礎、風機安裝與海纜鋪設同步推進，加上船舶調度複雜，使專案執行難度大幅提高。為降低環境衝擊，沃旭團隊率亞太之先，導入免打樁的「負壓沉箱式基礎」，減少對海洋生態干擾，也讓未來除役也能完全移除。展望未來，汪欣潔表示，沃旭將持續布局3-3選商，並以台灣作為亞太營運核心，將經驗輸出至韓國市場。台灣在短時間內累積超過400座風機建置經驗，成為區域標竿、也是鄰近市場的取經對象，這凸顯離岸風電的本質不只是工程，更是政策、供應鏈與地方溝通的整合協作，「特別是在與漁民互動上，從最初的疑慮到逐步建立理解與合作，仰賴長時間溝通與制度化工具，才能逐步凝聚共識。」她強調說。關於經濟部綠電20％的目標，汪欣潔認為，潔淨能源的挑戰都一直會存在，但是努力創造更多綠能的行動是不能停的。關鍵已不在目標多高，而在於實際落地的案場有多少。她指出，隨著產業進入下一階段，制度也持續優化，以強化政策目標和制度設計與實際執行的銜接。她進一步說明，核心問題在於選商機制與風險分配，離岸風電本質上是專業與風險的高度結合，海上施工涉及天候、海象與地質等多重挑戰，若缺乏海上施工經驗的業者或供應商進場，將提高整體專案風險，進而增加執行難度。其次，供應鏈若缺乏成熟度或彈性，如船舶等關鍵資源受限，也會加重執行壓力。她指出風場開發初期風險最高，缺乏制度支持，風電業者在融資到位前，承擔巨大不確定性，建議政府針對開發階段面臨的風險，給予供應商與業者金融保證等更具體且實質的協助。透過政策與產業合作，最終可降低成本並提升競爭力。回顧台灣過去十年已培養出完整本土供應鏈，從船舶到水下基礎逐步在地化，甚至具備輸出能力。這也證明我國推動離岸風電，不僅是能源政策，更成為帶動產業升級的關鍵引擎。台灣離岸風電歷經十餘年發展，從政策導入走向產業成形。下一階段關鍵，不在單純擴張規模，而在於制度能否貼近市場、降低不確定性，推動產業由「政策驅動」邁向「市場驅動」。為強化自主能源供應並提升綠電競爭力，黃苡瑄提出給政府四大建議，協助產業穩定發展。首先，維持穩定且可預期的政策節奏。黃苡瑄表示，離岸風電屬資本密集產業，唯有明確且連續的政策方向，才能吸引國際資金與本土供應鏈長期投入，建立健康投資環境。其次，強化電網韌性與配套機制。隨再生能源占比提升，電網已成關鍵瓶頸，她建議政府應加速併網容量擴充、優化調度制度，並建立透明的資訊揭露與降載補償機制，以提升系統效率與市場信心。第三，優化風險分配並健全企業購售電合約（Corporate Power Purchase Agreement，CPPA）環境。隨企業購電成為主流，她觀察，電網調度與降載風險逐漸浮現，透過制度設計合理分攤風險，確保開發商、用電企業與金融機構皆能在可控條件下參與，將是市場規模化的關鍵。最後，推動海域空間整體規劃。面對2050年40至55GW目標與可用海域有限的挑戰，她建議政府需全面盤點並提升海域使用效率，克服空間不足的瓶頸，確保長期發展方向與目標。