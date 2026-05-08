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▲瑞典開發商倍速羅得公司（Baseload Power）探勘地熱設備。（圖／倍速羅得提供）

▲瑞典開發商倍速羅得公司（Baseload Power）與在地居民召開地方說明會。（圖／倍速羅得提供）

▲瑞典開發商倍速羅得公司（Baseload Power）支持紅葉國小環境教育活動。（圖／倍速羅得提供）

▲台大地質系暨研究所教授宋聖榮，歸納我國現階段發展地熱的三大困境。（圖／記者王郁勳攝）

再生能源發電量，未達政府當初設下的目標。除了光電、風電之外，地熱發電成為政府接下來力推的重點項目。根據統計，全球地熱發電裝置容量，2025年底已達1.7萬MW，其中鄰近我們的菲律賓，裝置容量達2034MW，全球排第三。然而台灣地熱發電占再生能源只有0.1%。台灣明明有豐沛的地熱資源，發展卻面臨何種困境？攤開全球地熱發展史，台灣相較之下算是領頭羊。1980年開始，中油、台電即在清水地熱蓋電廠，初期開發非常順利，但當時使用閃發型技術，當高溫水降溫，產生很大的蒸汽，用蒸氣推動渦輪機，只是壓力釋放之後，地下水的礦物質在管壁或機器上產生嚴重的結垢。清水地熱電廠，發電效率每況愈下，運轉12年黯然關廠。產權轉移後，宜蘭縣政府攜手結元能源，改換雙循環系統，有效解決結垢問題，2021年成功讓電廠重生。結元科技管理課副理吳承穎表示，目前廠區有8口井，每口井溫度都在170度，加上7到8倍的大氣壓，把地熱能量順著管線往裡面推。他解釋，從井口出來的「超臨界流體」進到氣液分離槽，再進到熱交換器，利用雙迴圈的設計，讓熱能接觸到另一迴圈的工作流體，就會產生能量推動渦輪機發電。清水地熱發電廠共有3部機組，總裝置容量達4.95MW，1年發出3150萬度電，可供1萬戶使用。根據經濟部地礦中心探勘，包括清水地熱在內，連同台北大屯山、花蓮瑞穗、台東霧鹿—延平、知本—金崙，是五大地熱高潛力區，占全台8成地熱蘊藏量，深度1到3公里的傳統地熱，蘊藏潛能約989MW，深層地熱甚至可達40GW，約相當於台電總裝置容量的67%。花蓮瑞穗則有瑞典開發商倍速羅得公司（Baseload Power），深耕台灣5年，最終在去（2025）年5月31日，取得花蓮紅葉部落過半數的諮商同意權並簽訂MOU，確定開發地熱案場，劃下里程碑。NOWNEWS獨家取得倍速羅德總公司的說法，如何取得當地民眾的信任。倍速羅得以信件告訴NOWNEWS，自2020年進駐台灣，歷經5年時間，透過說明會、座談與逐戶溝通，逐步建立互信關係，也讓地熱議題從陌生走向可被理解與討論。倍速羅得指出，紅葉村居民最初對此計畫持反對態度，主要是因為地熱對居民而言，是一個全新且陌生的概念。在與社區深入對話後，居民提出許多合理的疑慮，包括噪音問題、地下水影響，以及對周遭自然環境的衝擊。倍速羅得則承諾各階段開工說明會、減震降噪工程、在地優先招募與培訓、定期監測與資訊公開，才逐漸降低居民疑慮，從反對轉向支持。最終以投票結果贊成為269票，不贊成為11票，取得紅葉部落諮商同意權，將於2026年開始鑽井作業，並以2029年達成電廠商轉為目標。然而，與居民達成共識之後，開發地熱還得面臨台灣法規限制。宜蘭縣政府工商旅遊處工商科科長林坤緯表示，過去《再生能源發展條例》尚未制定地熱專章前，地熱歸溫泉法管制，打水的成本1度電就要12元，現在只要把水源回注到地底下，取水成本就可以降低。水源只是其中一部分，將捷集團副董事長林伯修舉例，譬如涉及國家公園或敏感區，部分人為編定的法令導致無法開發。「很多面向的行政法規導致前期開發就非常冗長，都需要政府協助整合。」林伯修語重心長地說，如果一個案子申請程序不可控，不是3、5年，搞不好還要更久，開發商投入的意願相對就會低，甚至因為一個程序整個前功盡棄，這就是地熱開採緩慢的原因。林坤緯也補充，開採地熱困難度極高，位置與角度都關乎能不能真正探到地熱源。「因為在地底下，無法主動了解那麼深的狀況。」地熱被視為再生能源的第三支箭，長期關注地熱發展的台大地質系暨研究所教授宋聖榮，歸納我國現階段發展地熱的三大困境，首先是探勘風險高，鑽井成本動輒數億元，但是否能成功產出可用熱源具有不確定性，對民間投資是一大門檻。其次是法規與土地使用問題，地熱多位於國家公園、原住民傳統領域或山區保育地，開發需兼顧環境與社會溝通。第三則是技術本土化不足，台灣目前仍仰賴國外鑽井與地層分析技術，產業鏈尚未完全建立。針對上述困境，宋聖榮參考美國的地熱探勘技術，建議台灣發展地熱應以「技術引進與政策誘因」為核心，才有機會超車鄰近的菲律賓。首先，因地熱仰賴深層鑽探技術，應加強與美國等有經驗的廠商合作，引進石油與頁岩氣領域的成熟技術，加速開發能力。第二，政府需提供具吸引力的再生能源躉購費率（如約每度8.5元），降低探勘高風險，吸引國際資金與開發商進入市場。此外，宋聖榮認為可複製離岸風電模式，以政策帶動技術、人才與產業鏈同步發展，並結合地緣政治，深化與美國能源合作，提升能源安全。