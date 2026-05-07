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台灣職場裡，長期存在不少帶有神祕色彩的辦公室玄學。最具代表性的例子，是機台、伺服器或影印設備旁常見的綠色乖乖，取其「讓機器乖乖運作」的寓意；也有人會在辦公桌擺放盆栽、水晶或小型開運物，寄託工作順利、業績爆棚等期待。這些物品是否真的有用見仁見智，卻普遍成為上班族面對日常壓力時，帶點幽默、寄託心靈的職場文化。近期社群上又出現新的趣味討論，主角是大家熟悉的愛之味麥仔茶；因「麥仔茶」發音與台語「麥吵」相近，被網友賦予「別吵」的趣味意涵，意外在社群上引起關於辦公室玄學的熱烈討論。帶有穀物香氣、清爽順口的愛之味麥仔茶，原本就是台式經典，天氣炎熱時更是消暑解渴之必需；當它遇上「麥吵」諧音，為大家熟知的飲品增添了一點話題。Threads上有網友分享將愛之味麥仔茶放在辦公桌的電話旁，意外發現來電似乎變少的情況，吸引不少人發揮創意、接力留言，有人提議客服櫃台應該擺好擺滿，還有人把它當成會議必備，開會前先放好，盼望整場討論可以少一點火氣、多一點理性討論，更有人計畫直接在主管桌上擺一瓶，圖個耳根清靜。「麥仔茶＝麥吵」關鍵不只在於諧音有趣，也在於它連結了許多人熟悉且避之唯恐不及的辦公室情境，客戶電話、開不完的會議、主管各種奇特的要求，都是工作中常見的互動場景；當一瓶愛之味麥仔茶被放進這些情境裡，便形成帶有台式幽默的日常趣味。社群上的熱烈討論，也延伸到 NOWNEWS《鄉民大學問》的節目話題。節目自網路話題切入，提到若將愛之味麥仔茶放在國稅局櫃台旁，會不會讓民眾抱怨少一點；甚至開玩笑說立法院應該準備一瓶巨無霸麥仔茶，希望立委們討論議題時能少一點爭執，多一點理性。社群上的趣味梗，透過節目轉化成大家關注的議題，也將「麥吵」的討論從辦公室延伸到公共場域，讓觀眾忍不住會心一笑。▲NOWNEWS《鄉民大學問》節目討論韓國瑜辦公桌也擺放麥仔茶，期盼透過「麥吵」玄學力量，讓各界討論能少點火氣、多點理性。藉由網友發文與節目內容的帶動，愛之味麥仔茶從單純的解渴飲品，變成帶有神秘力量與娛樂效果的「麥吵神物」；大家熟悉的經典滋味因此再度爆紅，成為上班族爭相搶購的辦公法寶。▲NOWNEWS《鄉民大學問》大學生白白，在節目中也分享看到國稅局櫃檯放麥茶新聞，其背後含意原來「麥仔茶＝麥吵」諧音梗讓一票人笑翻。隨著天氣逐漸轉熱，愛之味麥仔茶經典的台灣古早味，天然回甘補水去熱，更是不少人每日工作、外出必備的飲品。這次「麥仔茶」諧音「麥吵」的社群討論，讓它除了解渴之外，又解鎖了隱藏版用途。夏日午後覺得口乾舌燥、心情煩悶，不妨試試「麥吵」這個辦公室新玄學，將愛之味麥仔茶放在辦公桌上，口渴時止嘴乾不礙胃，也透過趣味諧音，為忙碌的日常帶來些許精神補給。更多 NOWNEWS《鄉民大學問》精彩內容：