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▲切忌自行擠壓發炎毛囊，以免留下永久性的凹洞型痘疤。（圖／Dr.BEAUTY提供）

▲青春期應注重清潔並避免手摸臉或瀏海摩擦。（圖／Dr.BEAUTY提供）

▲青壯年需留意減少高糖、高油飲食。（圖／Dr.BEAUTY提供）

▲羅峙錕醫師（圖／Dr.BEAUTY提供）

現代人飽受青春痘困擾，往往尋求速效解方，卻忽略了肌膚底層的健康。羅峙錕醫師提出抗痘新觀念：「抗痘不是短期戰役，而是一場肌膚重建工程」。他強調，唯有打好肌膚地基、建立健康的代謝節奏，才能降低反覆發作的機會。羅醫師的「肌膚重建工程」分為三個核心階段。初期強調早期介入與止損，切忌自行擠壓發炎毛囊，以免膿液外洩導致細菌入侵真皮層，留下永久性的凹洞型痘疤。中期則著重利用「新一代外用A酸」穩固肌膚地基。羅醫師指出，新一代外用A酸的藥理設計更精準溫和，不僅輔助角質代謝、降低粉刺生成，更能調節基質金屬蛋白酶（MMP），幫助抑制真皮層膠原蛋白被破壞，從源頭輔助降低凹洞形成機率，並改善紅黑印記。到了後期，針對嚴重發炎遺留的凹疤，可輔以醫美雷射療程刺激膠原蛋白新生，並持續搭配處方A酸作為居家保養，不僅減輕負擔，也有助於維持雷射後效果，並降低色素沉澱風險。在臨床經驗中，羅醫師常遇到患者陷入「不痛就停藥」的迷思。他特別提醒，即使痘痘表面已經消腫，皮下的微發炎與深層色素代謝其實仍在悄悄進行，患者務必堅持擦藥直到紅印完全消退。此外，許多人誤以為市售高濃度A醇保養品能取代處方級新一代外用A酸，但市售保養品需經過繁複轉換且效率極低，處方級A酸的作用則更加直接明確。若擔心初期使用會有紅腫、刺痛與脫皮等反應，可與醫師諮詢後評估後，將新一代外用A酸與保濕乳液依比例混合塗抹，溫和養護並穩定肌膚。針對不同人生階段，羅醫師也點出抗痘重點：青春期學生應注重清潔並避免手摸臉或瀏海摩擦；青壯年上班族需留意壓力作息與減少高糖、高油飲食；三十歲以上的熟齡階段因皮膚代謝變慢、易留疤，更需依賴專業醫美療程與新一代外用A酸輔助。羅醫師呼籲，抗痘不是消滅戰，給皮膚一點時間代謝重生，結合正確的居家保養與醫學美容，才能控制痘痘問題，找回平滑、健康且自然的原生膚質。*任何醫療處置均有其潛在風險，實際療效與副作用因個人體質而異，使用前請務必與專業醫師進行面對面諮詢。