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市場、商圈食物殘渣多 中山區鼠輩橫行

▲針對市場鼠類容易聚集處（紅圈處），北市府啟動清消，減少鼠類藏匿與食物來源。（圖／記者呂炯昌攝）

都更擾動老鼠棲息地 大安區住宅被攻陷

▲大安區的師大路、泰順街、辛亥路周圍，也傳出老鼠的蹤跡。（圖／記者呂炯昌攝）

鼠患去年就現蹤高雄 垃圾外露問題仍沒解決

▲高雄三民公園垃圾桶跳出4隻老鼠。（圖／高雄市議員許采蓁提供）

台北、新北爆發漢他病毒案例，其中一名70歲老翁在今年1月離世，是台灣25年來首例漢他病毒死亡案例。3月，新北也出現一名感染者，而且還沒有接觸史，經治療後，該個案已康復出院。但也因雙北出現確診病患，網路各大社群、論壇開始出現老鼠在市區趴趴走的照片或影片，「台北老鼠出沒地點」一度成為Google熱搜關鍵字。其中，大安區的泰順街、師大路；中山區的雙連捷運站、菜市場；台北車站等都被點名是「老鼠出沒熱區」。不過《NOWNEWS今日新聞》記者實際到雙連菜市場、泰順街勘查，並未看見老鼠的蹤跡。在地里長也表示，其實老鼠沒有特別多，目前市府也已經清消、投藥。5月5日的大雨，讓平常人聲鼎沸的雙連菜市場，格外顯得冷清，不僅少了叫賣聲，出來擺攤的業者並不多。整排攤位空蕩蕩，一旁還放著廢紙箱、一大包裝著被拔除不要的玉米葉。而相隔不到一兩公尺的距離的花圃，日前才被網友拍到有3至4隻老鼠，在光天化日之下跑出來開趴見客。仔細觀察附近花圃，樹叢的根部、變電箱的周圍，都有明顯被老鼠挖出來的洞，這讓中山區集英里里長賴政庸傷透腦筋。鄰近雙連菜市場的集英里里長賴政庸表示，這邊大多數是做吃的，相對的，對老鼠來說就有食物來源，而且老鼠會打洞，真的要抓牠們很難抓。特別是樹叢的洞太多，里長能力有限，實在難以大規模的處理。不過，目前市府已經有來投藥和清消，也已經跟議員反應與實地會勘，但後續怎麼處理還在等通知。老鼠洞怎麼處理？台北市議員柳采葳指出，5月16日區公所會針對公園的草叢、樹木老鼠洞進行補洞。由於市場本就容易成老鼠棲息地，若一旁還有土堆、花叢，更容易讓老鼠有機會挖洞生存。目前跟賴里長溝通後，希望可以重新規劃市場旁的道路，把周圍的花草堆、土堆減少，改成水泥地，這相對是比較好的作法。除了市場周圍老鼠多，大安區的師大路、泰順街、辛亥路周圍，也出現不少老鼠的蹤跡。醫師柯紹華在臉書發文表示，他與北市確診漢他病毒患者住在同條巷子，在當地住超過30年，過去從來沒有在家裡發現老鼠。但自從附近的「都更案」陸續啟動後，老鼠開始大量出現，就算努力消除食物來源、增加黏鼠板，仍無法讓牠們絕跡，只好先暫時搬離台北。面對這樣的問題，北市府日前召開記者會宣布，凡是要進行拆除都更、危老、一般建物，亦或是施工中的工地、營業場所的裝修，開工前都必須檢附鼠患防治完成報告。廠商必須要找到合格防治業者，針對環境進行清消，並提出作業紀錄、現場照片完成相關鼠患防治作業，才會發給施工許可。北市議員簡舒培認為，老舊管線是老鼠會藏匿的地點，早就該要求施工單位在拆除管線前先滅鼠，但這些之前都沒有看到市政府有要求，直到這次問題出現才要求開工前要有「防鼠報告」，老鼠早就不知道跑到哪裡去。近期建案較多聚集在大安區古風里，里長孔憲娟表示，其實今年老鼠沒有特別多，因為一直有跟清潔隊配合、認真滅鼠，並挨家挨戶宣傳。在地議員楊植斗指出，現在只要有里民反應哪裡有老鼠，就會通報清潔隊來清消。不過，公園也很常有民眾亂丟米飯或食物餵養流浪貓狗，呼籲停止這種行為，清潔隊也會加強取締，若有發現亂倒廚餘或食物者，都會依法開罰。鼠患只有台北有嗎？其實去年高雄新崛江商圈就曾被民眾拍到有大量的老鼠出現在垃圾桶旁邊，甚至有百貨公司、餐廳、捷運都有老鼠蹤跡，成了高雄市議會當時質詢重點。不過，近日在地議員許采蓁又發現，前鎮區的五甲公園、三民區的三民公園、小港的森林公園等，晚上變成老鼠的天堂，因為外露的垃圾成了牠們重要的食物來源。許采蓁表示，新崛江商圈是比較特殊的個案，部分店家在外圍放置木棧板，成了老鼠的窩藏處。去年市府有協助、輔導店家處理，並加強投藥，但垃圾裸露的問題還沒有解決。商圈裡面的子母車不夠，部分市場垃圾桶沒有加蓋，加上清運頻率不頻繁，導致滅鼠速度不快。因此呼籲高雄市府將公園納入重點防治區域，並輔導商圈、市場購買子母車來避免垃圾裸露，阻斷老鼠的飲食。許采蓁指出，過去美國紐約市能成功減少20%鼠類通報，就是因為他們採取的措施之一就是確保店家垃圾都收在垃圾桶裡。面對建議，高雄市長陳其邁在議會承諾，將盡快請環保局、工務局、經發局等相關單位來處理。因為老鼠、漢他病毒的問題，是衛生作戰不是政治戰。