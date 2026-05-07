美式大賣場好市多（Costco）販賣的衛生紙，是不少人補貨的項目，現在有會員發現，五月花衛生紙現在一串折價70元，只要279元！每一串有36包，雖然尺寸較小，不過抽數較多，很適合放在家裡各個角落，「我家小朋友專屬的粉粉衛生紙」、「我家也是大的放廁所，小的放其他地方」。
小尺寸攜帶方便 到處都能放
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，好市多的「五月花妙用棉柔抽取衛生紙」正在特價中，一串36包折70元，特價只要279元，特價時間到5月10日或售完為止。原PO指出這是只要特價他都會補貨的衛生紙，尺寸比一般的衛生紙小一點，不過抽數比較多，有130抽。
原PO透露，小尺寸的衛生紙優點就是不占空間，適合放在家裡各個角落，到處都能抽，放在外出包包也很方便，不怕衛生紙不夠用。許多買過的內行人也分享使用心得，「小包的比較省，建議廁所以外都用這個」、「我家也是大的放廁所，小的放其他地方」、「我家小朋友專屬的粉粉衛生紙」、「推，很方便的小包裝」、「剛好庫存快沒有了，明天來補個幾袋，希望可以買好買滿」、「折扣必買，讓小孩帶去學校用的，一串36包也是可以撐很久」。
限購1串惹爭議 各分店規定不一
不過原PO也提醒，「五月花妙用棉柔抽取衛生紙」每一張會員卡僅限購買1串，讓不少會員相當不滿，認為不應該什麼東西都限購，「1卡限購1組十分不合理，年費漲價，又會減少，害我要買公司用衛生紙得拜託別人去買，總共跑4次好市多才買到4包，更扯的是一開始不知每卡限購一組，害我還特地回家去開車過去買衛生紙回公司」。
但有其他會員透露，有沒有限購似乎是看各分店規定，「前幾天去北投店看沒限購，每家不同的樣子」、「台中沒有限購欸」、「高雄沒有限」、「新竹5月5日改沒限購」、「我禮拜三在台南買，沒限購」、「本來南屯店，（限購）從一串變三串，昨天去就沒限制」。
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原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，好市多的「五月花妙用棉柔抽取衛生紙」正在特價中，一串36包折70元，特價只要279元，特價時間到5月10日或售完為止。原PO指出這是只要特價他都會補貨的衛生紙，尺寸比一般的衛生紙小一點，不過抽數比較多，有130抽。
原PO透露，小尺寸的衛生紙優點就是不占空間，適合放在家裡各個角落，到處都能抽，放在外出包包也很方便，不怕衛生紙不夠用。許多買過的內行人也分享使用心得，「小包的比較省，建議廁所以外都用這個」、「我家也是大的放廁所，小的放其他地方」、「我家小朋友專屬的粉粉衛生紙」、「推，很方便的小包裝」、「剛好庫存快沒有了，明天來補個幾袋，希望可以買好買滿」、「折扣必買，讓小孩帶去學校用的，一串36包也是可以撐很久」。
不過原PO也提醒，「五月花妙用棉柔抽取衛生紙」每一張會員卡僅限購買1串，讓不少會員相當不滿，認為不應該什麼東西都限購，「1卡限購1組十分不合理，年費漲價，又會減少，害我要買公司用衛生紙得拜託別人去買，總共跑4次好市多才買到4包，更扯的是一開始不知每卡限購一組，害我還特地回家去開車過去買衛生紙回公司」。
但有其他會員透露，有沒有限購似乎是看各分店規定，「前幾天去北投店看沒限購，每家不同的樣子」、「台中沒有限購欸」、「高雄沒有限」、「新竹5月5日改沒限購」、「我禮拜三在台南買，沒限購」、「本來南屯店，（限購）從一串變三串，昨天去就沒限制」。