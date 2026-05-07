台股邁入4萬點大關，今（6）日更是一度衝上42131.81點，許多新手投資人購買股票為求分散風險，會選擇投資ETF，台灣的ETF市場更是蓬勃發展，金管會更在2024年7月開放「主動式ETF」產品募集發行，2025年5月主動式ETF也正式登台，而主動式ETF是什麼？跟被動式ETF有什麼差異？現在主動式ETF有哪些？主動式ETF優缺點？《NOWNEWS》一次整理。
主動式ETF是什麼？
根據台灣證券交易所官網指出，主動式ETF（Active Exchange Traded Fund，主動型指數股票型基金）是由基金經理人，基於特定投資目標和策略，「主動」構建投資組合，基金經理人可進行操作、調整成分股，目標是讓ETF報酬表現超越大盤指數等績效指標，而不是單純追蹤特定產業指數。證券代號第6碼是A的ETF，是主動式的股票ETF，第6碼是D則是主動式債券ETF。
主動式ETF跟被動式ETF差異
主動式ETF主要是由專業經理人或投資團隊，根據市場情況、分析或特定策略主動選股、調整成分股比例，追求超越指數的報酬。被動式ETF則是追蹤特定的指數，透過複製指數成分股，讓投資報酬表現和指數貼近，像是元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）都是被動式ETF。主動式ETF比較適合追求超額報酬、願意承擔較高風險的投資人；被動式ETF則是適合喜歡穩定、長期分散投資的投資人。
主動式ETF優缺點
📌優點：主動型ETF由基金經理人依照市場變化，主動調整投資組合，所以比起被動追蹤的ETF，更有彈性，有機會創造超過市場指數的報酬。主動型ETF每日收盤後都需要完整揭露持股，透明度較高，讓投資人可了解目前成分股。
📌缺點：主動型ETF主要依靠基金經理人選股和操作能力，如果經理人判斷錯誤，就可能讓報酬落後市場。另外，因為主動型ETF需要更多人力、研究資源，所以本身管理費用較高，較高的管理費也會讓收益變少。
主動式ETF有哪些？
1、野村台灣智慧優選主動式ETF（00980A）
台灣第一支主動式ETF，主力在AI、高效運算、出口導向大型股等，目標是超越大盤，配息頻率是季配息。
2、統一台股增長主動式ETF（00981A）
以大型、創新、成長為核心三大選股，主要投資台灣市值前300大的企業。配息頻率為年配息，並納入收益平準金制度。
3、群益臺灣精選強棒主動式ETF（00982A）
主打積極策略，聚焦在有潛力的中小型成長股，持股分散於大型權值股跟中小型高成長企業，產業多元。配息頻率為季配息。
4、中信ARK創新主動式ETF（00983A）
台灣第一檔以海外美國市場為主要投資標的的主動式ETF，主要選擇有高度的前瞻性跟成長潛力股票，如人工智慧、生技、區塊鏈、電動車跟太空科技。配息頻率為年配息，沒有收益平準金。
5、安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）
結合高股息、成長股，股票持股約有100到180檔，適合偏好高股息現金流、願意承擔操作風險的投資人。配息為季配息，收益可能來自收益平準金，不過不保證收益。
6、野村台灣增強50主動式ETF（00985A）
把選股範圍擴大至台灣市值前150大股票，精選50檔成長跟高股息股票。配息是年配息。
7、聯博投資等級債入息主動式ETF（00980D）
台灣首檔主動式投資等級公司債ETF，主要投資投資等級的公司債，並結合少量非投資等級債券，強調風險控制跟票息穩定性，標的多元分散。配息為月配息，收益可能包含收益平準金，不過不保證收益。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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根據台灣證券交易所官網指出，主動式ETF（Active Exchange Traded Fund，主動型指數股票型基金）是由基金經理人，基於特定投資目標和策略，「主動」構建投資組合，基金經理人可進行操作、調整成分股，目標是讓ETF報酬表現超越大盤指數等績效指標，而不是單純追蹤特定產業指數。證券代號第6碼是A的ETF，是主動式的股票ETF，第6碼是D則是主動式債券ETF。
主動式ETF主要是由專業經理人或投資團隊，根據市場情況、分析或特定策略主動選股、調整成分股比例，追求超越指數的報酬。被動式ETF則是追蹤特定的指數，透過複製指數成分股，讓投資報酬表現和指數貼近，像是元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）都是被動式ETF。主動式ETF比較適合追求超額報酬、願意承擔較高風險的投資人；被動式ETF則是適合喜歡穩定、長期分散投資的投資人。
📌優點：主動型ETF由基金經理人依照市場變化，主動調整投資組合，所以比起被動追蹤的ETF，更有彈性，有機會創造超過市場指數的報酬。主動型ETF每日收盤後都需要完整揭露持股，透明度較高，讓投資人可了解目前成分股。
📌缺點：主動型ETF主要依靠基金經理人選股和操作能力，如果經理人判斷錯誤，就可能讓報酬落後市場。另外，因為主動型ETF需要更多人力、研究資源，所以本身管理費用較高，較高的管理費也會讓收益變少。
1、野村台灣智慧優選主動式ETF（00980A）
台灣第一支主動式ETF，主力在AI、高效運算、出口導向大型股等，目標是超越大盤，配息頻率是季配息。
2、統一台股增長主動式ETF（00981A）
以大型、創新、成長為核心三大選股，主要投資台灣市值前300大的企業。配息頻率為年配息，並納入收益平準金制度。
3、群益臺灣精選強棒主動式ETF（00982A）
主打積極策略，聚焦在有潛力的中小型成長股，持股分散於大型權值股跟中小型高成長企業，產業多元。配息頻率為季配息。
4、中信ARK創新主動式ETF（00983A）
台灣第一檔以海外美國市場為主要投資標的的主動式ETF，主要選擇有高度的前瞻性跟成長潛力股票，如人工智慧、生技、區塊鏈、電動車跟太空科技。配息頻率為年配息，沒有收益平準金。
5、安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）
結合高股息、成長股，股票持股約有100到180檔，適合偏好高股息現金流、願意承擔操作風險的投資人。配息為季配息，收益可能來自收益平準金，不過不保證收益。
6、野村台灣增強50主動式ETF（00985A）
把選股範圍擴大至台灣市值前150大股票，精選50檔成長跟高股息股票。配息是年配息。
7、聯博投資等級債入息主動式ETF（00980D）
台灣首檔主動式投資等級公司債ETF，主要投資投資等級的公司債，並結合少量非投資等級債券，強調風險控制跟票息穩定性，標的多元分散。配息為月配息，收益可能包含收益平準金，不過不保證收益。
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