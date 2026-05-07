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📌以下為本文摘要

《寒戰》宇宙劇情簡介

《寒戰1994》劇情重點

《寒戰1994》角色介紹

《寒戰1994》精彩亮點

《寒戰1994》電影資訊

▲《寒戰1994》由吳彥祖、劉俊謙領銜主演。（圖／臉書＠寒戰1994台灣）

📌《寒戰》宇宙劇情簡介

▲《寒戰1994》中，由劉俊謙（上）、梁家輝（下）分別飾演兩個不同年齡段的「李文彬」。（圖／臉書＠寒戰1994台灣）

📌《寒戰1994》劇情重點

📌《寒戰1994》角色介紹

▲《寒戰1994》中的首富家族父子由吳慷仁（中）、謝君豪（左2）飾演。（圖／臉書＠寒戰1994台灣）

▲周潤發演過《寒戰II》，這次也回歸特別演出。（圖／臉書＠寒戰1994台灣）

📌《寒戰1994》精彩亮點

📌《寒戰1994》電影資訊

導演：梁樂民

監製：江志強、何韻明、梁樂民

台灣上映日期：2026年5月8日

演員名單：吳彥祖、劉俊謙、吳慷仁、謝君豪、郭富城、梁家輝、周潤發、古天樂、元彪、葉童、莫文蔚、陳以文、高海寧、鄭則士、張可堅、王丹妮、廖子妤、艾登吉倫（Aidan Gillen）、休邦尼維爾（Hugh Bonneville）、周文健、陳家樂、白只、彭敬慈、朱鑑然、譚旻萱、何啟華、楊樂文、邱士縉、魏浚笙、林家華、太保、楊天宇

電影片長：117分鐘

前作：《寒戰》、《寒戰II》

續作：《寒戰1995》（和《寒戰1994》已經同步拍好，正在進行後製剪輯）

港片《寒戰1994》明（8）日將在台灣正式上映，這是《寒戰》系列電影的第3部曲，許多影迷觀影前都在問劇情是否跟前2集有關？到底在演什麼？因此《NOWNEWS今日新聞》本文整理了劇情精華、角色介紹等懶人包，帶大家一次看懂《寒戰》宇宙，還有主演群吳彥祖、劉俊謙、周潤發、梁家輝、郭富城、古天樂角色之間的利害關係。提到《寒戰1994》劇情，得先帶大家認識前2部作品在演什麼？《寒戰》、《寒戰II》劇情講述一輛載有高科技裝備和5名警員的香港警務處衝鋒車突然失蹤，警務處處長因公事不在香港，因此警務處副處長李文斌（梁家輝飾）領軍，並發起了一場代號為「寒戰」的緊急救援行動，同時宣布香港進入緊急狀況。不料作案人士對警方的行動模式瞭如指掌，早已超前幾步，甚至可能已入侵了警方的內部網路，讓警方忙得焦頭爛額。而衝鋒車上被綁走的警員中，有李文彬的獨子李家俊（彭于晏飾），因此另一位副處長劉傑輝（郭富城飾）認為李文彬行事過於情緒化，決定接替李的指揮權，並親自主持「寒戰」行動。劉傑輝與李文彬的暗中角力，隨著案情發展，越來越白熱化，後來更連累劉傑輝的妻女被綁架，因而揭露幕後黑手是前警務處處長蔡元祺（張國柱飾），他密謀讓李文彬成為警務處處長，並且讓自己的人馬成為行政長官，控制香港的特區政府和警隊，「寒戰」也是他編出的行動代號。而李家俊早已成為蔡元祺的棋子，李文彬得知真相後決定大義滅親，設局讓李家俊被捕入獄。《寒戰1994》劇情以「雙時空交錯」的敘事方式進行，同時橫跨1994年與2017年兩條時間軸。2017年，也就是「寒戰行動」的2年後，作為保安局局長候選人李文彬突然離奇失蹤，已是警務處處長的劉傑輝，向資深大律師簡奧偉（周潤發）尋求協助，開啟了1994年的一份神祕檔案。原來當時香港已經剩下幾年就要回歸中國，警隊政治部即將解散，一宗富商綁架案，讓那時還熱血正義的警察李文彬與冷血野心家蔡元祺在警界掀起了一場暗潮洶湧的權力較量。首富家族潘氏父子、警隊、黑道及英國統治方的勢力都捲入其中，各有盤算、相互牽制，香港迎來新一輪權力洗牌，並為多年之後的「寒戰」風波埋下了伏筆。年輕版李文彬（劉俊謙飾）：1994年時，充滿正義理想的他，是熱血方剛的警察，為了辦案可以跟黑幫份子打交道，不惜讓自己陷入危險境地，也因此成了高層奪權角力下，隨時可以被犧牲的棋子。年輕版蔡元祺（吳彥祖飾）：1994年時，蔡元祺個性已經相當心狠手辣，擔任警務處行動副處長，為了爭取更大的權力，就算是自家人都可以陷害，表面上看來卻正氣凜然，心思極深。潘志昂（吳慷仁飾)：1994年時的香港首富家族—潘氏第五代長子。潘雋亨（謝君豪飾)：1994年時的香港首富，潘氏家族第四代當家。老年版李文彬（梁家輝飾）：曾是警務處副處長，發起「寒戰」行動，卻被蔡元祺蠱惑、倒戈，在2017年的時間軸中，是新一屆保安局局長候選人，竟無故失蹤。劉傑輝（郭富城飾）：現任警務處處長，為調查李文彬失蹤的疑案，重啟1994的神祕檔案。簡奧偉（周潤發飾）：資深大律師，協助劉傑輝查案。葉舜廷（古天樂飾）：2017年時獲選的第五屆香港特別行政區行政長官，在就任前夕突然發生李文斌失蹤的懸案。阮若蘭（王丹妮飾)：1994年時，全香港最大的黑道組織「老丸」新任龍頭。李樹堂（元彪飾）：李文彬之父，香港史上首位華人警司，警界傳奇人物。方姐（葉童飾）：前江湖大嫂，是「葵涌之虎」的媽媽，待阮若蘭像親生女兒。潘怡芝（莫文蔚飾）：潘兆庵家族第四代後人，香港大學文學院院長。馬廷芳（陳以文飾）、郭豐年（鄭則仕飾）：兩人飾演香港富豪，名字曾經在《寒戰》中被提及，在1994年正式登場，都是有能力與香港警隊抗衡的大人物之一。首度加入的吳彥祖與劉俊謙，分別扮演《寒戰》中，張國柱、梁家輝的年輕時期，有勾心鬥角的對手戲。而朱鑑然、何啟華、楊樂文、邱士縉則分別扮演也在《寒戰II》登場的楊祐寧、吳樾、黃文標、林偉的年輕時期；因此兩名不同演員要如何詮釋出同一個角色，成為本片最大看點。周潤發、郭富城、梁家輝是《寒戰》前兩集的主要人物，這次在《寒戰1994》中雖戲份不重，但仍回歸演出，讓《寒戰》宇宙更有串連感。另外，本次首度參演《寒戰》的大咖巨星還包含古天樂、元彪、葉童、莫文蔚、魏浚笙等，演員含金量及高，近年罕有其他電影的陣容能與之匹敵。