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▲李珠珢鐵粉豪刷40萬送禮，獲得李珠珢唇印卡一張。（圖／翻攝自浪Live）

▲李珠珢鐵粉發文紀錄心路歷程，被老婆看到。（圖／翻攝自Threads）

Fubon Angels韓籍成員李珠珢昨（6）日晚間首次登上「浪Live」直播，超高人氣瞬間吸引大批粉絲湧入觀看，整場直播抖內金額一路狂飆，甚至傳出總收益突破百萬元台幣，其中官方祭出「抖內金額最高者可獲得女神唇印卡」活動，更讓粉絲陷入瘋狂，最終由一名豪刷近40萬元的男粉絲成功奪下榜一位置，引發外界熱議，今日一早疑似榜一大哥的老婆也現身Threads留言：「原來是真的賺不少錢呀！那我想要新衣服新鞋子，還有保養品。」讓不少粉絲大讚她高EQ。李珠珢首次直播就賺進百萬，其中一名鐵粉更是豪刷40萬拔得頭籌成功獲得李珠珢唇印卡，該名粉絲事後也在Threads發文分享戰果，除了開心寫下「最速畢業」、「永遠的珠珠收藏家」之外，還透露自己之後會準備大型收藏櫃，專門擺放李珠珢相關收藏品。貼文曝光後立刻吸引大批網友朝聖，不少人驚呼：「這真的是真愛」、「40萬太猛了」、「直接刷新直播圈紀錄」。另外還有許多粉絲留言恭喜他成功搶下唇印卡，也有人開玩笑表示「這已經不是粉絲，是股東等級了吧」，由於李珠珢本身在台灣人氣極高，再加上首次直播的話題效應，也讓整起事件迅速登上社群熱門討論。不過最讓網友意外的，則是這位豪刷40萬元男粉絲的老婆竟親自現身留言區，她不但沒有動怒，反而幽默表示：「榜一有唇印卡，就當作買給自己的生日禮物吧。」隨後還笑說：「那我想要新衣服、新鞋子，還有保養品，謝謝你囉。」高EQ反應立刻讓大批網友笑翻。面對部分酸民質疑花費太誇張，她也親自替老公緩頰，強調另一半平時對雙方父母都相當照顧，家中孩子學費與生活開銷幾乎都是由老公負責，希望大家不要過度批評。夫妻間的互動曝光後，反而讓不少網友大讚「情緒價值拉滿」、「這老婆太會講話」。除了40萬元榜一抖內之外，李珠珢這場直播還收到平台最高級禮物之一「百萬花魁」，單次禮物價值約13至14萬元台幣，據了解，整場直播開播僅10分鐘就已經達到平台設定目標，驚人速度也讓不少網友看傻眼。直播結束後，社群平台上出現大量討論，有人直呼：「她的貢獻榜真的太誇張」、「韓國人如果知道台灣粉絲這麼會抖內，應該會嚇到」，甚至有人認為，李珠珢如今已經不只是啦啦隊成員，而是逐漸成為具備超高商業價值的新一代流量女神。